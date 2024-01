Chiara Ferragni verso l'accusa per truffa: cosa rischia l'influencer dopo il caso Balocco

Dopo il caso Balocco, le indagini si sono intensificate. Nuove prove, tuttavia, potrebbero modificare l'accusa da frode in commercio a truffa.

Il caso Balocco, oltre a fare scalpore mediatico, sta tenendo impegnati gli inquirenti con un'indagine che sembra essere solo agli inizi.

Infatti, dopo che l'indagine si è allargata anche alle uova di Pasqua con Dolci Preziosi e alle bambole mascotte in collaborazione con Trudi, nuove prove stanno cominciando a fare luce sulla faccenda e Chiara Ferragni rischia grosso.

Pare che ormai non si tratti più solo di un polverone sui social, ma che l'influencer stia andando verso un'accusa per truffa ai danni dei consumatori.

Ecco cosa è successo e cosa rischia Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni verso l'accusa per truffa: cosa è successo

Lunedì 8 gennaio 2024, la Guardia di Finanza ha depositato una relazione sul caso Balocco e Chiara Ferragni in Procura a Milano. Quanto appreso dagli inquirenti e trascritto in questa relazione potrebbe cambiare la prospettiva accusatoria del caso, che da frode in commercio potrebbe diventare truffa.

Sono state alcune email tra Chiara Ferragni e Balocco per la promozione del pandoro Pink Christmas ad aver modificato il corso delle indagini. Mentre alcune di queste email erano già nelle mani dell'Antitrust, che ha multato Ferragni e Balocco, ne sono emerse di nuove che aggiungono ulteriori dettagli a quanto già emerso.

Chiara Ferragni rischia ora l'iscrizione al registro degli indagati per truffa, un'accusa che era stata inizialmente scartata dagli inquirenti.

Tra le email rese pubbliche tra i vertici Balocco e Chiara Ferragni, si leggono alcuni particolari importanti sull'accordo tra i due brand. Sull'inserimento del progetto benefico nella campagna pubblicitaria, a ottobre 2022 Balocco diceva:

Non avendo compreso che il dettaglio della donazione sarebbe stato oggetto del contratto, non ci siamo pronunciati prima se non dopo vostro stimolo. Ecco perché ne è derivata una certa "limitazione" che siamo certi riusciremo a superare.

E ancora:

Per me ok ma massima attenzione all'attività benefica che ci espone a pubblicità ingannevole correlata alle vendite.

Poi, il 18 novembre 2022, Balocco proponeva questa soluzione:

Per noi è molto importante sottolineare il sostegno al progetto benefico senza menzionare le vendite.

Il team di Chiara Ferragni, invece, rispondeva così, proponendo alcune modifiche al comunicato stampa su cui, per contratto, l'influencer aveva l'ultima parola:

Buongiorno. Ho rivisto il comunicato in qualche punto. Te lo rimando in allegato: "Lo storico brand piemontese Balocco, riconosciuto e apprezzato nel mondo per l'eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novità esclusiva: il pandoro Chiara Ferragni, le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall'Ospedale Regina Margherita di Torino.

L'accusa di truffa a Chiara Ferragni: cosa rischia l'influencer

Chiara Ferragni rischia grosso. Infatti, è possibile che l'influencer milanese sarà accusata di truffa e che sia iscritta al registro degli indagati.

Tutti si stanno chiedendo cosa potrebbe succederle a questo punto. Il reato di truffa è regolato dall'articolo 640 del Codice Penale. Ecco cosa dice:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032

Un'accusa molto seria, che rischia di peggiorare gravemente il danno d'immagine che Chiara Ferragni sta subendo dallo scoppio del pandoro gate lo scorso dicembre e da cui ancora non si è ripresa con la sua nuova strategia marketing.