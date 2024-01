Giovanna Pedretti, trovata morta la donna che difese disabili e gay da una recensione

Sarà la Procura di Lodi a fare luce sulla morte di Giovanna Pedretti, la donna che è stata trovata senza vita sulle sponde del fiume Lambro nella giornata di domenica 14 gennaio. La ristoratrice era salita agli onori di cronaca per aver difeso disabili e gay da una recensione negativa lasciata da un cliente ospite nel suo ristorante Le Vignole a Sant'Angelo Lodigiano.

Ecco chi era Giovanna Pedretti, la ristoratrice che ha perso la vita a 59 anni e cosa sappiamo sulla sua morte.

Chi era Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi

Giovanna Pedretti è stata ritrovata morta sulle rive sul fiume Lambro: la ristoratrice aveva 59 anni e solo pochi giorni fa era apparsa su molti giornali in seguito alla replica di una recensione negativa contro disabili e gay lasciata da un cliente del locale.

A lanciare l'allarme è stato il marito della donna e da qui sono partite le indagini: Giovanna era uscita di casa alle 4 del mattino (secondo quanto ripreso dalle telecamere di sicurezza) e da lì non aveva fatto più ritorno a casa.

I carabinieri hanno ritrovato dapprima la sua Panda Beige, e poi il suo corpo privo di vita sulle sponde del fiume Labro: l'ipotesi più accreditata è quella di un suicidio.

Potrebbero però non essere stati l'odio sui sociale la recensione negativa ad aver spinto Giovanna al tragico gesto: infatti, come spiega anche il sindaco della città, la cucina della donna era molto amata e apprezzata, soprattutto per la sua pasta fatta in casa e i sughi realizzati con maestria e passi.

Non aveva quindi motivo di restare male per una singola recensione negativa, visto che il suo locale era sempre pieno e lei stessa avrebbe voluto respirare un po' di più tra una portata e l'altra.

La recensione contro disabili e gay che fece scalpore

Solo pochi giorni prima un cliente del ristorante di Giovanna aveva lasciato una recensione negativa contro disabili e gay, che proprio in quella serata stavano mangiando nello stesso locale.

La recensione choc della pizzeria di Lodi diceva:

Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi dispiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più.

La recensione aveva fatto da subito il giro del web ed era stata poi ripresa anche dai giornali.

A sollevare diversi dubbi è il font della recensione stessa: pare, infatti, che la scrittura fosse diversa da tutte le altre. Ecco quindi cheil conduttore Lorenzo Biagarelli e la compagna e giornalista Selvaggia Lucarelli hanno ipotizzato una possibile mossa di marketing.

Da qui era nata una discussione infinita, che è stata poi placata dal ritrovamento del cadavere della ristoratrice sulle sponde del fiume Lambro.

La replica della ristoratrice alla recensione

Non era comunque mancata la replica di Giovanna al cliente insoddisfatto della pizzeria solo per aver mangiato vicino a disabili e gay.

La ristoratrice, con garbo ed educazione, aveva invitato il cliente a non tornare nel locale: