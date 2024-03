Tutti i dettagli sulla scomparsa di Edoardo Galli: ecco chi è il giovane che potrebbe essere scappato o in Russia o in montagna.

Chi è Edoardo Galli? Del ragazzo di 17 anni non si hanno più notizie da giovedì 21 marzo 2024. Il giovane è scappato da Colico e non si sa dove possa trovarsi. Spunta anche l'ipotesi che possa essere scappato in Russia a causa di alcune ricerche effettuate su internet.

Chi è Edoardo Galli, il ragazzo di 17 anni scomparso a Colico

Edoardo Galli, 17 anni, originario della provincia di Lecco, per la precisione di Colico, è sparito. Nessuno è riuscito ad avere sue notizie da quasi una settimana e i familiari e gli amici iniziano ad essere estremamente preoccupati. L'ultima volta che è stato avvistato indossava un giubbotto di jeans, una camicia marrone e delle scarpe Adidas. Per quanto riguarda fli altri dettagli sulla sua statura, è stato riferito che è alto 1 metro e 80 centimetri e il suo peso è di 65 Kg. Infine sappiamo solo che indossa degli occhiali fotocromatici. Potrebbe avere con sé anche un telefono cellulare che però risulta spento.

L'ipotesi della fuga in Russia

In seguito ad alcune ricerche su internet è spuntata una possibile pista che è stata quasi subito esclusa, al momento, dai genitori e forse anche dagli inquirenti. Edoardo Galli aveva cercato notizie sulla guerra in Ucraina e potrebbe anche darsi che abbia pianificato una fuga in Russia dal momento che la madre è originaria della Federazione Russa. I genitori però hanno un forte dubbio perché hanno dichiarato che il figlio è un pacifista convinto.

Una possibile prova di sopravvivenza in montagna

Tra le altre ipotesi più probabili vi è una fuga nella natura, in montagna. Il 17enne di Colico aveva infatti effettuato delle ricerche online su come sopravvivere in montagna, come procurarsi del cibo e quanti giorni poteva resistere senza mangiare e bere nulla. È anche vero che, nell'ultimo periodo, Edoardo Galli aveva mostrato un forte interesse per le escursioni in montagna.

Sebbene nessuno abbia idea di dove possa essere scappato il 17enne in quanto non si è mai confidato circa luoghi precisi in cui sarebbe voluto andare, l'ipotesi di una possibile fuga in montagna è stata confermata anche dai suoi conoscenti. L'Associazione Penelope ha infatti scritto in un post sui social network che Edoardo:

Potrebbe essersi avventurato da solo in montagna, perché nei giorni precedenti ha navigato a lungo su siti di montagna con le seguenti parole chiave: quanto a lungo può sopravvivere una persona senza cibo in montagna, pericoli della montagna, costruire rifugi di sopravvivenza.

Il numero da contattare in caso di notizie o avvistamenti

Nonostante le ricerche a tappeto da parte dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari, nessuno è ancora riuscito a trovare il 17enne. Al caso si è interessata anche la trasmissione Chi l'ha visto? che ha diffuso tutti i dettagli relativi al ragazzo scomparso. La prefettura di Lecco ha invitato a contattare il numero 0341 940106 qualora si dovessero avere notizie di Edoardo Galli o avvistarlo.

