Alphard Technologies premiata ai Le Fonti Awards

Alphard Technologies vince il prestigioso premio “Le Fonti Awards” nella categoria Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Tecnologia Blockchain.

La premiazione si è tenuta lo scorso 7 marzo presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, storica sede della Borsa Italiana.

Il riconoscimento assegnato è stato così motivato dal comitato scientifico di Le Fonti:

"Per essere la prima start up che ha saputo offrire servizi basati su tecnologia blockchain e smart contract nell'ambito della sicurezza e del trattamento dei dati per la tracciabilità di processi e flussi documentali, applicando per la prima volta tale tecnologia ai Modelli di Compliance e alla governance aziendale per la prevenzione di illeciti amministrativi e penali. La complessa attività è stata registrata presso il “Benelux Office for Intellectual Property”.

Di seguito è possibile visionare la video-intervista completa rilasciata dal Dott. Vincenzo Paradiso, Amministratore Unico di Alphard Technologies, che ha così commentato la vittoria:

“Una bellissima esperienza che unisce innovazione tecnologica e tecnologia blockchain che si fondono in una piattaforma in grado di gestire trasparenza e sicurezza dei dati in ambito amministrativo”.

I Le Fonti Awards sono sia un momento di premiazione ma anche un momento di approfondimento, confronto e dibattito: numerosi sono i momenti televisivi che vedono coinvolti top lawyers e Ceo, pronti ad affrontare temi di attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed evoluzione normativa. La visibilità mediatica dell’evento è garantita da Le Fonti TV, punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10,5 milioni di persone in oltre 125 paesi.