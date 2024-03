I Le Fonti Awards del 7 marzo premiano le eccellenze

Nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, il 7 marzo 2024 si sono svolti i Le Fonti Awards, rinomato evento di gala dedicato alla premiazione delle eccellenze italiane.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, il 7 marzo 2024 si è svolta la XIV edizione dei Le Fonti Awards, rinomato evento di gala dedicato alla premiazione delle eccellenze italiane nei settori imprenditoriale, professionale e legale.

Durante la serata, sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento i professionisti, le aziende e gli studi legali che si sono distinti per innovazione, leadership, e per il conseguimento di importanti traguardi nel loro campo di competenza.

La premiazione, condotta da Manuela Donghi, Head of Summit di Le Fonti e Asia Angaroni, Anchor di Le Fonti, è stata preceduta dal CEO Summit, momento di approfondimento, confronto e dibattito su temi chiave di attualità legati all'innovazione, al business, alla leadership.

Unica in Italia con una comunità certificata e focalizzata al business di oltre 10,5 milioni di persone in oltre 125 Paesi, Le Fonti prosegue così la sua missione di valorizzare i brand, a livello aziendale e personale, attraverso la sua business community.

La premiazione si è aperta con l’assegnazione dei premi agli STUDI E BOUTIQUE LEGALI E PROFESSIONALI.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Amministrativo Consulenza a Imprese Pubbliche è andato a Studio Legale Associato Salvadori.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Amministrativo è andato a AG Studio Legale.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO Il riconoscimento come Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Amministrativo è andato ad Avv. Sara di Cunzolo (Di Cunzolo Studio Legale).

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVORO Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto del Lavoro Contenzioso Previdenziale è andato a Studio Legale Barraco.

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVORO Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto del Lavoro Global Consulting è andato a Studio Legale Di Risio.

CATEGORIA DIRITTO SOCIETARIO Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Consulenza Legale PMI M&A è andato a Sabelli&Partners Studio Legale e Tributario.

CATEGORIA DIRITTO SOCIETARIO Il riconoscimento come Studio Professionale dell'Anno Diritto Societario Controllo Amministrativo è andato a Studio La Fauci.

CATEGORIA DIRITTO DI FAMIGLIA Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto di Famiglia è andato a Studio Legale Associato Marchionni – Romagnoli.

CATEGORIA DIRITTO TRIBUTARIO Il riconoscimento come Studio Legale dell'Anno Contenzioso Fiscale è andato a Noverim Legal.

CATEGORIA DIRITTO TRIBUTARIO Il riconoscimento come Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Contenzioso Tributario è andato a Avv. Vittorio de Bonis (Studio Legale e Tributario de Bonis).

CATEGORIA DIRITTO CIVILE Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Responsabilità Civile e Risarcimento Danni è andato a Studio Legale Bombaci & Partners.

CATEGORIA DIRITTO PENALE Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Penale d'Impresa è andato a Studio Legale Milani Avvocati Associati.

CATEGORIA TUTELA E GESTIONE PATRIMONIALE Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Trust e Passaggio Generazionale è andato a Studio Legale Tributario Latrofa.

CATEGORIA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E DIRITTO SANITARIO Il riconoscimento come Avvocato dell'Anno Malasanità è andato a Avv. Andrea Marzorati (Studio Legale Marzorati).

CATEGORIA TELECOMUNICAZIONI Il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Assistenza Legale Settore TLC è andato a SLLS LEGAL STA.

CATEGORIA FINANCE Il riconoscimento come Avvocato dell'Anno Capital Market è andato a Avv. Gianluigi Serafini (LS Lexjus Sinacta).

CATEGORIA CONSULENZA Il riconoscimento come Studio Professionale dell’Anno Consulenza Aziendale Operazioni Straordinarie & Ristrutturazione del Debito è andato a Marinelli & Partners.

CATEGORIA CONSULENZA Il riconoscimento come Professionista dell'Anno Consulenza Aziendale è andato a Rocco Cerina (Studio Rocco Cerina).

CATEGORIA CONSULENZA Il riconoscimento come Professionista dell'Anno Consulenza del Lavoro alle Imprese è andato a Leonardo Benfatto (Benfatto Associati).

La serata di gala è poi proseguita con l’assegnazione dei premi alle IMPRESE.

CATEGORIA INSURANCE Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Soluzioni Assicurative per il Turismo è andato a Insurance Travel.

CATEGORIA INSURANCE Il riconoscimento come CEO dell'Anno Progetto Edufin Index Settore Assicurativo è andato a Davide Passero (Alleanza Assicurazioni).

CATEGORIA ENERGY Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Soluzioni Energetiche Oil & Gas è andato a NRG MED.

CATEGORIA ENERGY Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Fornitura Energia Mobilità Sostenibile è andato a Power Energia.

CATEGORIA MOBILITY Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Full Fleet Management è andato a Car Service Management 360.

CATEGORIA MOBILITY Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Settore dei Trasporti è andato a Trans Isole.

CATEGORIA MOBILITY Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Leadership Assicurazioni Automotive è andato a Fit2You Broker.

CATEGORIA MOBILITY Il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Car Leasing è andato a Athlon Italy.

CATEGORIA SERVIZI & CONSULENZA Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Consulenza Sovraindebitamento è andato a Ri.Analisi Bancaria Tributaria.

CATEGORIA INNOVAZIONE Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione Management Consulting Business Development è andato a Apertamente.

CATEGORIA INNOVAZIONE Il riconoscimento come Managing Director dell'Anno Innovazione Costruzioni e Gestione Patrimonio Immobiliare è andato a Mario Pappalardo (Gruppo Pappalardo).

CATEGORIA INNOVAZIONE Il riconoscimento come CEO dell'Anno Innovazione Privacy e Sicurezza Informatica è andato a Gianluca Lombardi (GL Consulting).

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Servizi di Carpenteria Pesante è andato a Omi-Fer.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Strumenti Medicali è andato a KARL STORZ Endoscopia Italia.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Tecnologia Blockchain è andato a Alphard Technologies.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Business Solutions è andato a Impresoft.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Settore Insurtech è andato a Atumtek.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Settore Sanitario è andato a Centro Aktis.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Infrastrutture Telematiche è andato a Infranet.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Pitture e Vernici per Industria è andato a Metlac.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Vetrate Panoramiche è andato a New Time.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Lavorazione Meccanica di Precisione è andato a OMS.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Risk & Performance Management è andato a Paradigmix.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Soluzioni di Business Intelligence Compliance & Information Management è andato a Save Consulting Group.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Credito Istantaneo per l'E-Economy è andato a Younited Italia.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Settore Calzaturiero è andato a Far Out.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Servizio Idrico Integrato è andato a Acqua Novara.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Servizi Professionali alle Aziende Fractional Management è andato a YOURgroup.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Industrial Service è andato a GS Group.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come Professionista dell’Anno Chirurgia Vascolare è andato a Paolo Casoni (Ippocrate Vein Academy).

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come CEO dell'Anno Innovazione & Leadership Ingegneria Multidisciplinare è andato a Patrizio Cuomo (Pro&Ng).

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP Il riconoscimento come CEO dell'Anno Settore Alberghiero di Lusso è andato a Vincenzo Villani (Hotel Covo dei Saraceni).

CATEGORIA SOSTENIBILITÀ Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Sostenibilità Servizi Ambientali è andato a Glob Eco.

CATEGORIA FOOD & BEVERAGE Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione Green Food Tech è andato a Foorban.

CATEGORIA FOOD & BEVERAGE Il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Settore Vitivinicolo è andato a Silvio Carta.

CATEGORIA BANKING Il riconoscimento come CEO dell'Anno Wealth Management è andato a Stefano Vecchi (Banca Investis).

La premiazione si è conclusa con la salita sul palco delle Eccellenze Storiche, uno spin-off del nostro Gran Gala del 30 Novembre 2023 dedicato alle realtà che, anno dopo anno, si sono distinte per i loro traguardi straordinari per più edizioni consecutive. A ritirare il premio, ieri sera, Lubea, Studio Esterino Cafasso, l'Avv. Andrea di Francesco (Studio Legale BDL), l’Avv. Simone Facchinetti (Facchinetti Law Firm & More).