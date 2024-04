Con l’arrivo della bella stagione o dopo gli abbondanti pasti delle feste non si pensa ad altro che alla linea. Tanti corrono ai ripari, seguendo metodi facili e veloci. Tra questi, pochi conoscono gli effetti positivi dei semi di chia, che per dimagrire si rivelano particolarmente utili.

Il seme di chia è un prodotto originario dell’America Latina e già gli aztechi lo utilizzavano durante i loro viaggi, perché ricco di nutrienti. Secondo alcune leggende, un cucchiaio di chia era in grado di sostenerli per tutta la giornata. Effettivamente, i semi di chia hanno numerosi benefici: contengono vitamine A, B, D ed E, ma anche ferro, iodio, magnesio, manganese e molti anti-ossidanti. E non è tutto: alcuni studi hanno evidenziato che i semi di chia aiutano persino a dimagrire. Scopriamo come usarli e perché fanno bene.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

Semi di chia, ottimi alleati per dimagrire: ecco perché Quando mangiare i semi di chia per dimagrire? Come assumere i semi di chia al mattino? Quanto tempo devono stare in acqua i semi di chia? Quali sono le controindicazioni dei semi di chia?

Semi di chia, ottimi alleati per dimagrire: ecco perché

Dopo le feste o alla vigilia dell’estate, parte la corsa alla dieta. Chetogenica, digiuno intermittente, dieta per sfoggiare addominali scolpiti: sono tutte valide alternative per perdere peso. Ma l’importante, quando si vuole seguire un regime alimentare ristretto, è affidarsi a specialisti del settore.

Ognuno, inoltre, può optare per prodotti 100% naturali che aiutano l’organismo e contribuiscono a rendere il corpo più tonico ed energico. Tra questi, ci sono i semi di chia. Stando a quanto emerso da un recente studio, apportano benefici contro le allergie e l’angina, oltre a garantire un miglioramento delle prestazioni atletiche e prevenire diversi la malattia coronarica (CHD), l’attacco cardiaco, disturbi ormonali / endocrini, l’iperlipidemia, l’ipertensione, l’ictus, e la vasodilatazione.

Non mancano i benefici neppure all’intestino, perché garantiscono una maggiore regolarità intestinale. Nello specifico, è il gel preparato con i semi di chia a essere considerato un toccasana per stomaco e intestino. Altri studi su pazienti diabetici hanno evidenziato come l’uso di questi semi abbia bloccato l’insorgenza di dislipidemia e l’insulino-resistenza.

Inoltre, i consumatori abituali dei semi di chia hanno evidenziato una riduzione del tessuto adiposo sulla pancia. Un pugno di semi di chia contiene il 18% della dose giornaliera raccomandata di calcio ed è ottimo per la salute di ossa e denti. Non è tutto: lo zinco contenuto nei semi previene il tartaro e favorisce un’azione antibatterica.

Oltre ai benefici per la linea, è stato evidenziato come un corretto utilizzo di questi semi sia in grado di bilanciare i livelli di insulina e di zuccheri nel sangue. Utilizzandoli quotidianamente, si noterà un prolungato senso di sazietà: è l’ideale per evitare o ridurre gli spuntini fuori pasto, con conseguente perdita di peso. Il motivo? Una volta ingeriti, i semi di chia assorbono una grande quantità di acqua, aiutando così a sentirsi pieni dopo ogni pasto.

Quando mangiare i semi di chia per dimagrire?

Molti prodotti naturali possono aiutare a dimagrire. In molte diete è consigliato assumere una limonata al mattino per accelerare il metabolismo.

Se questa si abbina agli effetti dei semi di chia, da assumere al mattimo, i benefici per la linea si amplificano.

Come assumere i semi di chia al mattino?

La ricetta per assumere i semi di chia è molto semplice e veloce: basta un cucchiaino di semi di chia, un bicchiere e mezzo di acqua, un limone e un cucchiaino di miele. Gli ingredienti devono poi essere mescolati e il risultato bevuto ogni mattina a stomaco vuoto. Questa bevanda garantisce un’azione depurativa, favorendo il metabolismo e contribuendo a bruciare il grasso che si accumula sulla pancia.

Altra ricetta per colazione è il succo di pompelmo alla chia. Basta spremere un pompelmo e due limoni, allungando il succo ottenuto con un po’ d’acqua e versando un cucchiaio di semi di chia. Prima di berlo, è sufficiente far riposare il composto per qualche minuto.

Quanto tempo devono stare in acqua i semi di chia?

Il tempo di ammollo per i semi di chia varia a seconda dell’utilizzo che si vuole fare. Il consiglio è di tenerle in ammollo per almeno 2 ore. Qualora, invece, si preferisse una consistenza gelatinosa meglio metterli a mollo tutta la notte.

Questi assorbono acqua e si gonfiano, formando un gel che aiuta a rilasciare i nutrienti e a renderli più facilmente digeribili.

Quali sono le controindicazioni dei semi di chia?

Essendo un prodotto naturale, per i semi di chia non ci sono controindicazioni. Tuttavia, è bene che alcuni soggetti ne limitino i consumi.

Le persone con problemi di diabete e pressione alta e chi soffre di disturbi gastrointestinali è meglio che non eccedano con le quantità di semi di chia.