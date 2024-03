Per sfoggiare addominali scolpiti l'allenamento inizia a tavola: ecco la dieta da seguire

La bella stagione porta con se la voglia di sfoggiare un fisico scolpito ed asciutto: non solo esercizi ma anche una dieta apposita per addominali scolpiti. Ecco di che si tratta.

Mancano pochi mesi alla bella stagione e tutti sono già preoccupati di sfoggiare un fisico scolpito. Ecco che molti sono corsi ai ripari seguendo metodi sani, facili e veloci per sfoggiare un fisico tonico e perfetto.

Esistono tantissime diete ognuno con obiettivi diversi: vegane, etiche, vegetariane ma anche quelle che riducono l'appetito e puntano sul digiuno ma anche sulla riduzione di calorie, carboidrati o grassi.

Oltre al semplice dimagrimento tutti puntano ad avere la pancia piatta, soprattutto in vista dell’estate.

Si tratta di un desiderio di molti ma non è così semplice ottenere dei buoni risultati.

Ma cosa mangiare per avere addominali definiti e scolpiti?

Scopriamo insieme cosa mangiare per avere addominali scolpiti.

Addominali scolpiti già dalla tavola: ecco la dieta da seguire

Chi non vorrebbe un fisico perfetto in vista della bella stagione?

Dalla dieta chetogenica, al digiuno intermittente, alla dieta per aver addominali scolpiti tutte vengono validi aiuti per perdere perso.

Sicuramente quanto si segue un regime alimentare ristretto, qualunque esso sia è opportuno e molto importante affidarsi a specialisti del settore.

Tra i tanti regimi alimentari uno aiuta ad ottenere addominali scolpiti apportando una serie di benefici per la salute del nostro corpo.

Studi hanno dimostrato come questo regime alimentare aiuta a perdere peso definendo gli addominali, migliorando la salute del cuore, stabilizzando i livelli di zucchero nel sangue.

In realtà non esiste una dieta per la pancia piatta vera e propria ma per avere gli addominali scolpiti.

Al fine di avere gli addominali perfetti è importante ridurre il grasso a livello addominale ma in realtà non esiste un dimagrimento localizzato.

La dieta consigliata per ridurre il grasso addominale è quella ipocalorica con conseguente aumento dell’attività fisica e/o l’allenamento.

Questo è il principio cardine per perdere peso e grasso anche addominale

Seguendo la dieta ipocalorica, non ci sono cibi specifici anche se è consigliata un’alimentazione sana che non contiene macronutrienti e varia.

Nella dieta in questione non possono mancare:

• frutta e verdura

• pesce

• grassi buoni (olio, frutta secca)

• legumi

• cereali integrali e non

• carne fresca

questi alimenti garantiscono una maggiore sazietà e per questo motivo sono da preferire.

Consigliata anche l’acqua, va consumata almeno 1 ml per ogni chilocaloria ingerita.

Dieta per addominali scolpiti, evita questi cibi

Lo abbiamo detto, non esiste una dieta specifica per avere addominali scolpiti. Così come non esistono cibi necessari in assoluto per avere addominali asciutti, così non ci sono cibi da eliminare necessariamente.

Considerando l’ottica di dimagrimento è meglio evitare cibi troppo energetici e allo stesso tempo non sazianti.

Dunque è opportuno limitare il consumo di prodotti confezionati come merendine, biscotti, ma anche cibi fritti ed alimenti industriali molto lavorati come quelli presenti nei fast food.

Menù di esempio

Gli addominali non sono muscoli che rispondono tanto agli allenamenti. Ecco perché è importante prestare attenzione alla dieta e allo dispendio energetico piuttosto che all’allenamento.

Un piano alimentare da esempio:

Colazione:

• pane tostato o fette biscottate con marmellata o miele o burro di frutta secca

• panino con affettati magri (bresaola, fesa di tacchino) o uova all’occhio di bue

• macedonia e yogurt

• yogurt greco con frutta secca e fiocchi di avena

• da bere: caffè, infusi, tisane, latte

Spuntino/merenda:

• frutta fresca

• frutta secca (noci, mandorle, nocciole,…)

• yogurt con frutta fresca e secca

• spremuta o frullato di frutta

Pranzo/cena: