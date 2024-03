Digiuno intermittente, per quante volte a settimana si può praticare? Ecco la risposta

Se vuoi rimetterti in forma per la bella stagione ormai alle porte, alcuni nutrizionisti consigliano il digiuno intermittente: ecco per quante volte a settimana si può praticare.

La bella stagione sta per arrivare è già tutti sono alla ricerca dei metodi sani, facili e veloci per prepararsi a sfoggiare un fisico tonico e perfetto.

Esistono numerose diete ognuno ha obiettivi diversi, ci sono quelle vegane, etiche, vegetariane ma anche quelle che si concentrano sulla riduzione dell'appetito, sul digiuno ma anche sulla riduzione di calorie, carboidrati o grassi.

Ma qual è la dieta migliore? In realtà non ne esiste una migliore e una peggiore così come non esiste un regime alimentare universale.

Naturalmente il consiglio è quello di affidarsi ad un esperto che ci aiuterà a perdere qualche chilo.

Oggi tra le più in voga c’è il digiuno intermittente.

Ma se studi scientifici hanno dimostrato pro e contro del digiuno intermittente, oltre alla perdita di peso e il miglioramento della salute metabolica tuttavia non vanno sottovalutati i rischi di un suo uso insistente.

Quante volte a settimana si può procedere con il digiuno intermittente?

Ecco chiarito ogni dubbio.

Digiuno intermittente, per quante volte a settimana si può praticare?

Tutti sono alla ricerca del fisico perfetto: dalla dieta chetogenica, alla vegetariana passando per il digiuno intermittente, tutte vengono ad oggi considerate portatrici di benefici per la salute del nostro organismo.

Sicuramente quanto si segue un regime alimentare ristretto è opportuno affidarsi a personale qualificato che meglio indirizza la nostre scelte.

Tra i tanti regimi alimentari oggi ha preso piede il digiuno intermittente ha dimostrato di avere una serie di benefici per la salute del nostro corpo.

Molti studi hanno evidenziato come questo regime può aiutare a perdere peso, migliorare la salute del cuore, stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e secondo alcuni favorisce anche il ringiovanimento cellulare.

Tuttavia, vanno valutati anche i rischi che il digiuno intermittente può provocare.

Affaticamento, mal di testa, irritabilità e un aumento dell’ansia, sono tutte conseguenze e rischi da tenere presente se si pratica il digiuno intermittente.

Questo modello alimentare prevede l'astensione dall'assumere cibo per un periodo di tempo che, varia tra le 12 e le 40 ore a seconda della tipologia di dieta intermittente che si osserva.

Con il digiuno viene indicato di massima cosa mangiare, ma più in generale ci si focalizza su quando bisogna assumerli e non introdurli, sia per quanto riguarda i cibi solidi ma anche bevande zuccherate, compresi i succhi di frutta e le centrifughe.

Nei giorni di digiuno è possibile bere acqua caffè non zuccherato e altre bevande senza calorie.

Ma per quanti giorni può essere praticata? Il modello prevede secondo i nutrizioni 5 giorni di digiuno intermittente da ripetere ogni sei mesi.

Se si è in presenza di sovrappeso, o obesità, si possono osservare 5 giorni al mese.

Digiuno Intermittente, ecco per quanti giorni a seconda della tipologia

Lo abbiamo detto, esistono diversi tipi di digiuno intermittente.

Ad esempio c’è il Digiuno a tempo limitato che prevede un digiuno ogni giorno per 12 ore o più e alimentarsi nelle ore rimanenti.

Ad esempio non si mangia dalle 21 alle 09 del mattino successivo.

L’altro metodo, forse il più praticato è il metodo 16/8, questo prevede un digiuno giornaliero di 16 ore con altre 8 ore per mangiare e si possono fare dai 2 ai 3 pasti.

Poi c’è il Metodo 5:2 che prevede di mangia normalmente 5 giorni della settimana, mentre nei restanti 2 giorni l’apporto calorico è limitato a 500-600 kcal.

Alcuni invece praticano il modello alimentare Eat Stop Eat con un digiuno di 24 ore una o due volte alla settimana.

Mentre quello certamente più restrittivo è il digiuno a giorni alterni che prevede di digiunare 3 o 4 giorni a settimana.

Quale scegliere?

Come abbiamo appena visto, esistono diverse tipologie di digiuno intermittente ma qual è la scelta migliore?

In realtà la scelta va fatta in relazione alle diverse esigenze individuali dei soggetti e dalla valutazione degli esperti

La frequenza del digiuno varia in relazione a diversi fattori, tra cui i tuoi obiettivi di salute e di perdita di peso, ma anche a come il corpo reagisce al digiuno.

In consiglio è quello di rivolgersi ad un professionista prima di imbattersi in un nuovo regime alimentare.