I Le Fonti Awards premiano l'Ing. Patrizio Cuomo di Pro&Ng come Ceo dell’Anno

L’Ing. Patrizio Cuomo di Pro&Ng vince il prestigioso premio “Le Fonti Awards” categoria CEO dell'Anno Innovazione & Leadership Ingegneria Multidisciplinare.

La premiazione si è tenuta lo scorso 7 marzo in Piazza Affari a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa Italiana.

Il riconoscimento assegnato è stato così motivato dal comitato scientifico di Le Fonti:

“Per le intuizioni, la tenacia e la capacità strategica dimostrate nei 10 anni alla guida di una realtà sempre più versatile. Per aver raggiunto un alto grado di eccellenza sia in Italia che all’estero, in diversi settori dell’Ingegneria edile, civile e meccanica. Per la specializzazione nella progettazione di reti di telecomunicazioni per la telefonia cellulare e FTTH, fino a quella relativa ad impianti eolici, fotovoltaici e di infrastrutture per la mobilità elettrica”.

Di seguito è possibile visionare la video-intervista completa rilasciata dall’Ing Patrizio Cuomo, CEO e Amministratore Unico di Pro&Ng srl, che ha così commentato la vittoria:

“E' un onore aver ricevuto la vostra convocazione, frutto del lavoro fatto da quando siamo nati 10 anni fa diventando una grande realtà italiana con sede a Napoli, Roma e Milano e oggi con altre due sedi in Brasile; il premio testimonia questa crescita repentina e di qualità dal punto di vista della professionalità, grazie ai tanti ingegneri che hanno consentito di inserirci in un contesto internazionale.”

