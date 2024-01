Le Fonti celebra le Eccellenze legali italiane: pubblicato il TOP 50 Libro d'Oro

È uscita la 5° edizione del Libro d'Oro del gruppo Le Fonti: ecco la TOP 50 delle personalità legali, professionali ed imprenditoriali che si sono distinte per la qualità e leadership.

Per il quinto anno successivo, il gruppo Le Fonti ha pubblicato il TOP 50 Libro d'Oro 2023-2024. Una pubblicazione che ha lo scopo di celebrare le personalità legali, professionali ed imprenditoriali italiane più eccellenti nel loro settore di competenza.

Si tratta di un tributo per le figure di spicco, fiore all'occhiello dell'Italia, che si sono distinte per gli obiettivi raggiunti in ambito di consulenza fiscale, capital market, lavoro, settore bancario, assicurativo, ingegneria meccanica e altro ancora.

Il TOP 50 Libro d'Oro Le Fonti offre visibilità al mondo dei liberi professionisti, con uno sguardo sempre rivolto alle sfide dei prossimi anni.

TOP 50 Libro d'Oro, chi sono i professionisti celebrati da Le Fonti

La 5° edizione dell'ormai noto Libro d'Oro del gruppo le Fonti celebra i TOP 50 nel campo dell'avvocatura e dell'imprenditoria, condividendo storie di successo e sfide per il futuro. I professionisti celebrati nel libro si sono distinti per aver messo al primo posto il benessere dei clienti, con impegno etico e professionale di altissimo livello.

All'interno del libro sono illustrate storie ed esperienze diverse tra loro, accomunate dal fatto di contribuire a plasmare il tessuto sociale ed economico del territorio.

Dove trovare il TOP 50 Libro d'Oro Le Fonti

La versione digitale del Libro d'Oro si trova sul sito web ufficiale 𝘸𝘸𝘸.𝘭𝘦𝘧𝘰𝘯𝘵𝘪.𝘭𝘦𝘨𝘢𝘭. Chiunque volesse aderire o richiedere uno spazio nella prossima edizione può contattare l'indirizzo: press@lefonti.it.