Bonus libri 2022 al via. Le famiglie con figli a carico, iscritti a scuola, potranno beneficiare presto del contributo di 400 euro. Cresce infatti il numero delle Regioni che hanno dato l’ok alle domande per poter usufruire del beneficio, rispettando ovviamente particolari requisiti. Ecco di quali si tratta e tutti gli importi previsti per l’A.S. 2022/2023.

Il sussidio, rientrante nel pacchetto delle agevolazioni introdotte dal Family Act, ancora in fase di rodaggio, al momento potrà essere richiesto in Umbria.

Non mancano, però, le Regioni che si stanno progressivamente adeguando alle direttive normative: la finestra temporale per l’inoltro delle domande del nuovo Bonus libri 2022 da 400 euro potrebbe essere aperta a breve in molti ambiti regionali.

Ma vediamo subito in cosa consiste la misura, quali sono i requisiti di accesso che le famiglie in difficoltà economica, e con figli a carico in età scolare, dovranno rispettare per ottenere il riconoscimento del Bonus libri 2022 fino a 400 euro e dove è già possibile presentare domanda per godere del sussidio previsto per il nuovo anno scolastico (2022/2023).

Bonus libri 2022, 400 euro a tutte le famiglie con figli a scuola: a chi spetta

Sulla scia della Regione Umbria, le domande per richiedere il Bonus libri 2022 da 400 euro sono partite anche in Piemonte.

Qui tutte le famiglie con figli iscritti a scuola dovranno inoltrare le istanze da una piattaforma online, ma le modalità di presentazione delle stesse, con ogni probabilità, varieranno da Regione a Regione.

Per questo motivo, il consiglio che sentiamo di darvi è di consultare frequentemente il sito internet della Regione di residenza per non farsi sfuggire un imminente pubblicazione del bando di concorso.

In tal senso va fatta una premessa: le informazioni contenute in questo articolo sono state estrapolate dai bandi “Bonus libri 2022” già attivi in diverse Regioni d’Italia.

Di certo c’è che il Bonus da 400 euro spetta a tutte le famiglie con figli a carico; in base all’ordine e al grado della scuola frequentata, si potrà ottener un voucher fino ai 400 euro d’importo, spendibile in materiale scolastico.

Bonus libri 2022, famiglie con figli? 400 euro a tutti solo con ISEE basso: la novità

Fortunatamente, i requisiti per ottenere il Bonus libri 2022 non sono particolarmente stringenti. In verità, solo una condizione va soddisfatta dalle famiglie interessate a ricevere il contributo.

Come la maggior parte delle agevolazioni rivolte alle famiglie, è ancora una volta l’ISEE a determinare l’accesso alla misura. Nello specifico, il Bonus libri 2022 da 400 euro potrà essere richiesto dai nuclei familiari a ISEE basso.

Se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente delimita il perimetro di accesso al Bonus libri 2022, non possiamo dire lo stesso per gli importi. Le somme spettanti alle famiglie che hanno provveduto a presentare le domande variano in base alla scuola frequentata dal proprio figlio (medie o superiori).

Bonus libri 2022, 400 euro a tutte le famiglie con figli a scuola. Come funziona

Come già visto in apertura di articolo, il Bonus libri 2022 offre un sostegno economico importante alle famiglie con figli frequentanti la scuola media o superiore.

La misura viene considerata di grande utilità perché offre un prezioso aiuto ai nuclei familiari disagiati, il più delle volte impossibilitati a fronteggiare le spese previste per il mantenimento di un figlio a scuola.

Ma come funziona il Bonus libri 2022? Innanzitutto, il voucher da 400 euro è valido per un anno e potrà essere richiesto una sola volta per ciascun figlio a cui spetta.

Mentre i bambini delle elementari sono graziati dalle spese per l’acquisto di libri scolastici, sono le famiglie con figli a carico iscritti alle scuole medie e superiori (l’obbligo scolastico in Italia vige fino al compimento del sedicesimo anno si età) a sborsare ogni anno fior di quattrini per l’acquisto dei nuovi libri di testo.

In media ogni famiglia arriva a spendere una somma importante solo per i libri (fino a 500 euro), senza contare i costi da sostenere per la cancelleria, borselli, strumenti musicali, da disegno e via dicendo.

Insomma, le famiglie con più figli frequentati le scuole superiori sono costrette a destinare una parte consistente del budget familiare alla copertura di queste spese.

Per questo motivo, un aiuto come quello offerto dal Bonus libri 2022 è ben gradito, soprattutto dalle famiglie con reddito ISEE piuttosto basso.

Bonus libri 2022, figli a scuola? 400 euro senza ISEE. Quali requisiti per le famiglie

Nei precedenti paragrafi abbiamo anticipato l’unico requisito da rispettare per accedere al Bonus libri 2022: a tutte le famiglie è richiesto un ISEE basso.

Nessuna indicazione è stata, però, data sulla soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente da non superare.

Ecco perché per beneficiare dei 400 euro di Bonus libri 2022 è sempre bene consultare il bando pubblicato dalla propria regione di residenza.

La Regione Piemonte, ad esempio, ha fissato il tetto ISEE da non superare a 8.000 euro. Le domande per beneficiare del contributo sui figli iscritti a scuola sono già aperte e potranno essere presentate fino al 21 giugno prossimo, mentre le erogazioni partiranno ad agosto.

Il Bonus libri attivo in Umbria è quasi in scadenza: le famiglie in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare domanda entro il 26 maggio.

La stessa Regione offre un sostegno economico di 150 euro alle famiglie con figli iscritti alla scuola elementare.

Bonus libri 2022, a tutte le famiglie con ISEE basso: quali sono gli importi figli iscritti alle medie o alle superiori

Per non creare volutamente confusione, in precedenza abbiamo anticipato come l’Indicatore della situazione Economica Equivalente sia ininfluente della determinazione degli importi del Bonus libri 2022 spettanti alle famiglie.

Per meglio intenderci, l’ISEE del nucleo familiare richiedente l’agevolazione non viene utilizzato come parametro di determinazione delle somme da erogare a tutte le famiglie beneficiarie.

Il requisito ISEE serve a delineare la linea di confine tra chi può e chi non può accedere al Bonus libri 2022. Niente di più.

Le somme spettanti sono già fissate, in base alla scuola frequentata dal figlio. Per la precisione, 250 euro di Bonus libri 2022 confluiranno nelle tasche delle famiglie con figli iscritti alle scuole medie, ben 400 euro ai nuclei familiari con figli iscritti alle superiori.

Questi sono gli importi fissata dal Family Act quindi valevoli a livello nazionale.

La Regione Umbria, almeno per il momento, si dimostra essere quella più generosa di tutte. Perché?

Oltre al Bonus libri 2022 rivolto alle famiglie con figli iscritti alle scuole medie e superiori, la Regione offre un aiuto economico anche ai nuclei familiari con bambini iscritti alla scuola elementare.

Un vero e proprio passo in avanti quello compiuto dalla Regione che vanta il primato di ente territoriale attento alle necessità delle famiglie presenti sul territorio e dei ragazzi iscritti alle scuole di diverso ordine e grado.

Il Presidente regionale, Donatella Tesei, ha infatti confermato la possibilità per le famiglie con figli iscritti alle elementari di beneficiare di altri 150 euro utili per l’acquisto del materiale scolastico, considerata la gratuità dei libri di testo.