Nuovo Bonus da 2.500 euro prossimo alla richiesta. Dal 1°luglio 2022 una novità attende i giovani. Nonostante l’attesa per il Decreto attuativo del MIT, ormai è quasi certo: il nuovo aiuto voluto dal Governo Draghi si appresta a tagliare il nastro di partenza. Stiamo parlando di un contributo senza ISEE pensato per combattere la disoccupazione. Scopriamo subito a chi spetta e le ultime novità a riguardo.

Il riferimento è al Bonus patente 2022 messo nero su bianco nel decreto Milleproroghe, voluto per un duplice obiettivo: da una parte, tendere la mano ai giovani impegnati nella ricerca di un lavoro quando le spese per il conseguimento del titolo di guida sono molto onerose, dall’altra aiutare il settore del trasporto merci su gomme che conta sempre meno lavoratori.

Senza farla troppo lunga, il nuovo Bonus 2.500 euro non spetta indistintamente a tutti i giovani, ma solo a quelli che desiderano conseguire l’abilitazione alla guida di mezzi pesanti.

Per essere più chiari, non coprirà le spese sostenute per il conseguimento della classica patente di tipo B (per le automobili), ma quelle che i giovani sono obbligati a sostenere per intraprendere la carriera di autotrasportatore. Spese molto salate, tra le altre cose.

Stando alle ultime novità, dal mese di luglio 2022 tutti i giovani interessati al nuovo Bonus da 2.500 euro potranno richiedere l’agevolazione attiva fino al 2026.

Occhio, dunque, perché gli aggiornamenti dovrebbero essere dietro l’angolo. Il decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà finalmente disponibile nelle prossime settimane.

Per il momento, cerchiamo di capire in cosa consiste il nuovo Bonus patente 2022, a chi spetta il rimborso spese fino a 2.500 euro e quali requisiti i giovani dovranno rispettare per poterne fare domanda.

Anticipiamo fin da subito che il nuovo Bonus attivo da luglio 2022 potrà essere richiesto dai potenziali beneficiari a prescindere dall’ISEE. Si tratta, quindi, di un contributo completamente svincolato dal rispetto di soglie reddituali o patrimoniali.

Nuovo bonus 2.500 euro, per i giovani a partire dal luglio 2022: in cosa consiste

Da quando l’emergenza epidemiologica ha messo piede in Italia, l’esecutivo italiano non ha esitato a introdurre nuovi contributi capaci di risollevare le sorti degli italiani chiamati a fare i conti con le innumerevoli difficoltà economiche.

Bonus, sostegni e contributi che sono lievitati numericamente a causa di un’altra emergenza: la guerra Russia Ucraina.

Così il Governo ha dato l’ok al Bonus bollette, al Bonus benzina da 200 euro e ad altre agevolazioni pensate proprio per offrire un valido aiuto agli italiani sempre più costretti a stringere la cinghia per arrivare a fine mese.

Agevolazioni volute non solo per preservare il portafoglio delle famiglie italiane dagli ingenti costi, ma anche per sostenere la fetta di popolazione italiana più giovane, nella maggior parte dei casi priva di un’occupazione.

E il nuovo Bonus patente da 2.500 euro da luglio 2022 andrà ad aggiungersi proprio al pacchetto delle agevolazioni attive e richiedibili nell’anno in corso.

L’obiettivo da perseguire è infatti doppio. Il nuovo Bonus mira a garantire un futuro ai giovani e, al tempo stesso, a fornire un supporto al settore dell’autotrasporto carente di personale.

Non c’è quindi da stupirsi se la platea dei beneficiari è ben definita e che il nuovo Bonus 2.500 euro non potrà coprire le spese supportate dai giovani per il conseguimento della più diffusa patente di guida, quella abilitativa alla conduzione delle classiche automobili (patente di tipo B).

Le novità, però, non finiscono qui. Il nuovo Bonus accessibile con ogni probabilità dal 1°luglio 2022 si differenzia dalla bozza presentata lo scorso anno mai entrata in vigore.

A cambiare è l’importo spettante ai giovani: dalla versione originaria del Bonus patente da 1.000 euro si passa a quella effettiva di 2.500 euro.

Nuovo Bonus patente da 2.500 euro, a tutti i giovani da luglio 2022? Ecco a chi spetta

Come più volte ripetuto nel corso dell’articolo, il nuovo Bonus 2.500 euro rappresenta una ghiotta opportunità per i giovani senza lavoro interessati ad entrare nel settore trasporto merci su gomma.

Viene spontaneo chiedersi se da luglio 2022 tutti i giovano potranno accedere all’agevolazione sulle spese per il conseguimento della patente di guida necessaria. Naturalmente, come tutti i Bonus 2022 in circolazione, occorre rispettare una serie di requisiti.

Quelli previsti per il Bonus patente di prossima entrata in vigore non sono fortunatamente stringenti.

L’età anagrafica del richiedente gioca a favore dell’attribuzione del nuovo Bonus. Ebbene, soltanto i giovani con età anagrafica sotto i 35 anni di età potranno richiedere da luglio il Bonus patente.

Pertanto, pur non essendo prevista la presentazione della certificazione ISEE, molto spesso utilizzata per definire i confini di accesso a numerose misure statali, è evidente che l’agevolazione si rivolge a tutti i giovani che hanno il desiderio di intraprendere la carriera di autotrasportatore.

Troppo spesso gli ingenti costi previsti per il conseguimento del titolo portano gli interessati a rinunciare a questa opportunità di lavoro.

Nuovo Bonus 2.500 euro, agevolate le spese per tutti i giovani under 35: per quale patente?

La rilevanza del nuovo Bonus patente richiedibile da luglio 2022 è abbastanza chiara. Se si vanno ad analizzare i costi previsti per il conseguimento della specifica patente agevolabile grazie al Bonus 2.500 euro si capisce come un aiuto per i giovani era indispensabile in questo senso.

Come già detto, tutti gli interessati al nuovo Bonus hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute solo per specifiche patenti e abilitazioni professionali.

Arrivati a questo punto viene spontaneo chiedersi quale tipo di patente è ammessa allo “sconto”.

Ebbene, il nuovo Bonus da 2.500 euro fornisce un aiuto economico ai giovani under 35 interessati a conseguire la patente di tipo C e la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), ormai obbligatoria per l’esercizio della professione di autotrasportatore.

I più informati sanno benissimo che quando i costi per venire in possesso di questa abilitazione sono tutt’altro che bassi: si possono arrivare a sborsare fino a 4.000 euro!

Il nuovo Bonus 2.500 euro attivo da luglio 2022, capite bene, coprirà solo una parte della spesa indispensabile per ottenere la qualifica, l’80%.

Nuovo Bonus 2.500 euro, come avere il rimborso patente da luglio 2022: le ultime novità

Il nuovo Bonus patente rivolto a tutti i giovani under 35, come anticipato in precedenza, è accessibile fino al 2026.

Stando alle agli ultimi aggiornamenti, le domande potrebbero partire già da luglio 2022. Tuttavia, ancora nessuna notizia ufficiale è stata data dal MIT.

Tanto meno si hanno novità sulla modalità di presentazione delle istanze. Per il momento, l’unica certezza riguarda l’ottenimento del rimborso solo dopo aver sostenuto le spese necessarie al conseguimento della patente o dell’abilitazione CQC.

Confermato anche l’inoltro delle istanze per beneficiare del Bonus 2.500 euro tramite piattaforma telematica pensata dal MIT, ma non ancora attiva.

Per avere informazioni più precise sul Bonus patente 2022 occorre attendere il decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, forse disponibile nelle prossime settimane.

Non solo Bonus 2.500 euro, attive altre iniziative Regionali per i giovani: di cosa si tratta

Mentre il decreto sul nuovo Bonus 2.500 euro rivolto ai giovani under 35 si fa desiderare, le Regioni hanno colto la palla al balzo per introdurre su propria volontà dei Bonus patente indirizzati ai residenti.

L’iniziativa, messa in campo nel Lazio, nel Friuli Venezia Giulia e in Sardegna, anche in questo caso agevola le spese previste per il conseguimento del titolo abilitativo al trasporto merci e persone e punta ad aiutare i giovani nella ricerca di un lavoro.

Naturalmente, requisiti, beneficiari e modalità di presentazione delle domande variano da Regione a Regione e sono differenti da quelle previste per il nuovo Bonus statale attivo dal 1°luglio 2022.

Alcuni enti locali richiedono, ad esempio, il rispetto di un limite ISEE, altri ancora l’iscrizione ad un centro per l’impiego e via dicendo.