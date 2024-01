7 consigli per superare il Blue Monday: questi facili trucchetti saranno miracolosi

Il Blue Monday è una ricorrenza di cui si parla ormai da diverso tempo e si tratterebbe, secondo una trovata pubblicitaria del 2005, del giorno più triste dell'anno. La data sarebbe stata calcolata inserendo come parametri il meteo, la distanza dalle vacanze e la delusione per i primi buoni propositi disattesi. Tutti fattori che, secondo il ricercatore che firmò lo studio, avrebbero reso questo giorno il più triste dell'anno. Se il Blue Monday ha colpito anche te, ecco come superarlo. Non farti travolgere dalla tristezza e cerca di trarre il massimo anche da una giornata così difficile.

Blue Monday, i trucchi per superarlo: ecco come fare

Che il Blue Monday non abbia vere e proprie basi scientifiche è ormai noto. Ed è risaputo che è impossibile calcolare il giorno più triste dell'anno per l'intero pianeta. Stabilire una data che sia universalmente valida è una missione irraggiungibile.

Tuttavia, è innegabile che la metà di gennaio si porti dietro una buona dose di malinconia. Con il freddo e il cielo grigio, il rientro a lavoro o a scuola dopo le vacanze e la prospettiva di un nuovo anno che si sta già dimostrando uguale a tutti i precedenti, un pizzico di amarezza si fa sentire.

Per superare il Blue Monday, o più in generale la tristezza tipica del mese di gennaio, ecco alcuni semplici consigli per stare meglio e trarre il massimo anche da giornate cariche di sentimenti negativi.

1. Passeggiata tra i boschi

Chi non ha boschi a disposizione può ovviamente ricorrere a un parco o aa un giardino, l'importante è recuperare un contatto con la natura e con gli alberi. Come molti studi hanno dimostrato, una passeggiata nella natura di circa mezz'ora ha effetti molto positivi, rivelandosi un vero e proprio antidepressivo naturale.

2. Farsi un piccolo regalo

Concediti qualche coccola. È perfetto un piccolo oggetto gratificante, come un nuovo libro, una piatta o dei fiori, oppure un semplice gesto come un caffè al bar o il proprio piatto preferito al ristorante. Un piccolo regalo a se stessi aiuta a sentirsi importanti e a ricordare il gusto delle piccole cose.

3. Un bel vestito

Vedersi in ordine, con un abito che piace e che sta bene, e magari con un trucco particolarmente curato è una cura semplice e alla portata di tutti, che può avere effetti straordinari. Del resto, avere un aspetto positivo è il primo passo per una mente positiva.

4. Fare qualcosa di nuovo

La novità, anche piccola, ci ricorda quanto ancora abbiamo da sperimentare e da vivere, regalandoci una ventata di ottimismo. Quindi, imbocca una strada diversa per andare o tornare dal lavoro, ascolta un artista mai considerato prima o guarda finalmente quel film di cui hai tanto sentito parlare (ma per il quale non ti sei ancora ritagliato del tempo).

5. Ridere

Guardate i vostri video buffi preferiti, leggete qualcosa di divertente, riprendete la sit-com del cuore: ridete e sorridete di più e vedrete che a un certo punto diventerà naturale. Chiudete i social, se li avete: il confronto con le vite perfette degli altri non può fare alcun bene (ricordate che vedete solo un millesimo delle loro esistenze solo la parte che decidono di mostrare, non la verità).

6. Dire grazie

Potete scrivere un vero e proprio messaggio di ringraziamento per una persona importante per voi (un genitore, un amico, un familiare), ma anche redigere una lista delle cose per cui siete grati. Spesso ci si concentra troppo su quello che non si ha, ma è importante ricordare anche ciò per cui dovremmo dire grazie più spesso.

7. Pensare alle prossime vacanze

Anche se a gennaio può sembrare difficile proiettarsi all'estate, cominciate già a organizzare i vostri piani e pensate dove vi piacerebbe scappare per un po' di tempo.

Un'arma segreta per superare il Blue Monday: la meditazione

Se proprio non riuscite a scuotervi di dosso la tristezza del Blue Monday, ecco un'arma segreta infallibile, che potrebbe rivelarsi una svolta anche nella vostra vita di tutti i giorni.

Si tratta della meditazione, che può essere svolta seguendo i consigli dei numerosi tutorial disponibili persino online e grazie a diverse app, come Headspace e Petit BamBou.

Per iniziare a meditare, bastano anche cinque minuti, al mattino appena svegli o nelle ore successive. Sedetevi a gambe incrociate e con la schiena dritta. Appoggiate le mani alle ginocchia con i palmi rivolti verso l'alto e fate toccare pollice e indice. Inspirate ed espirate. Concentratevi sul vostro respiro e lasciate scorrere i vostri pensieri.

Mentre respirate, potete anche fare un esercizio di gratitudine, ripetendo mentalmente la parola grazie (grazie perché ho la possibilità di vivere un nuovo giorno, di vedere il cielo, di parlare con le persone a cui tengo, e così via).