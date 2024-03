Call My Agent 2: ecco quando esce, dove vederla e tutte le novità imperdibili

Call My Agent è una serie tv italiana, remake della comedy francese di grande successo "Dix pour cent", che racconta il lavoro degli agenti delle star. La serie mostra il dietro le quinte dello show business italiano dal punto di vista di chi gestisce le carriere e le vite dei personaggi famosi. Prodotta da Sky Studios e da Palomar, Call My Agent ha appassionato molto il pubblico e, per questo motivo, è stata rinnovata con una seconda stagione, diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato. Scopriamo quindi quando esce Call My Agent 2 e tutte le novità sulla nuova stagione.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Quando esce Call My Agent 2 2. Dove trasmettono Call My Agent? 3. Quante stagioni ci sono di "Chiama il mio agente"? 4. Dove è stata girata Call My Agent 2?

Quando esce Call My Agent 2

Nella seconda stagione vediamo ancora Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira alle prese con tante nuove sfide e con le intricate vicende della vita lavorativa e privata delle loro star.

Nei panni di celebri vip ci sono molti volti noti del mondo dello spettacolo italiano: Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Serena Rossi, Davide Devenuto, Elodie e Sabrina Impacciatore.

L'attesissima nuova stagione di Call My Agent esce il 22 marzo 2024.

Dove trasmettono Call My Agent?

Call My Agent è una serie Sky Original, dunque è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW.

Il primo appuntamento con la seconda stagione è il 22 marzo, su Sky in prima serata, e ogni venerdì è prevista la messa in onda di due nuovi episodi, per un totale di 6 puntate.

Quante stagioni ci sono di "Chiama il mio agente"?

Call My Agent si ispira alla serie televisiva francese "Dix pour cent", in italiano "Chiama il mio agente", trasmessa da France 2 a partire dal 2015. La sua produzione si è conclusa nel 2020 ed è composta da quattro stagioni, da sei episodi ciascuna.

In Italia è stata distribuita per la prima volta il 4 gennaio 2019 dalla piattaforma streaming Netflix e il 20 gennaio 2023 è andato in onda il primo episodio del remake Call My Agent.

La versione italiana, avendo riscosso un grande apprezzamento nel pubblico, potrebbe raggiungere lo stesso numero di stagioni di quella francese. Quindi non è improbabile che la serie Sky torni in futuro con una terza e quarta stagione.

Dove è stata girata Call My Agent 2?

La serie, che vede Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi nelle vesti dei quattro agenti protagonisti, è stata girata prevalentemente nella città di Roma, in particolare nelle zone più centrali della Capitale.

Francesco Beltrame, il produttore esecutivo della serie, in merito alle location ha dichiarato:

Piazza del Popolo diventa la naturale location per raccontare l’esterno della nostra Claudio Maiorana Agency. Il cuore pulsante di una Roma diurna, viva, rapida e risolutrice. Da qui parte ogni nostra storia e qui giunge a compimento. L’interno dell’agenzia, da noi interamente studiato e progettato, è stato ricostruito nei teatri di posa degli Studios, ex Stabilimenti De Paolis.

Inoltre, ha svelato che nella seconda stagione le star e gli agenti sono impegnati in grandi eventi e festival, tra cui l’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Quindi le location sono dislocate anche in altre città italiane, a cui si alternano "set cinematografici ricostruiti nei posti più disparati".