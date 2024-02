Invasion 3, gli alieni sono pronti a tornare: quando esce la nuova stagione e dove vederla

Ora non ci sono più dubbi: Invasion 3 si farà e arriverà anche prima di quanto ci potessimo aspettare.

Parliamo della serie TV sci-fi di Apple TV+, creata da Simon Kinberg e David Weil, che ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di invasioni alieni, grazie a un tessuto narrativo originale, incentrato su persone del tutto normali che devono interfacciarsi con la cosa più assurda che possa accadere: un’invasione aliena.

Da non confondere con l’omonima serie TV del 2005, Invasion è pronta per tornare con una terza stagione che, a quanto pare, entrerà in produzione già alla con la fine del mese di febbraio.

Ma quanto dovremo aspettare per poterla vedere e quali sono le anticipazioni sull’attesa terza stagione?

Invasion 3: Apple TV+ rinnova la terza stagione della fortunata serie sci-fi

L’annuncio è ufficiale: Apple TV+ ha deciso di rinnovare la terza stagione di Invasion, tre le più interessanti serie sci-fi, uscita per la prima volta nel 2021, dopo non pochi intoppi a causa della pandemia.

Il creatore Simon Kinberg si dice orgoglioso del lavoro fatto con le prime due stagioni e, nel ringraziare il cast, la troupe e i partner di Apple TV+ offre qualche piccola anticipazione sulla terza stagione in arrivo:

Questa nuova stagione continuerà ad alzare la posta in gioco e la propulsione di Invasion, mantenendo i nostri personaggi in primo piano e mettendoli insieme in modi che, si spera, sorprenderanno e soprattutto emozioneranno il nostro pubblico, che è stato così incredibilmente solidale e stimolante fin dal primo giorno.

Quando esce Invasion 3: i fan dovranno aspettare poco

All’annuncio ufficiale sono seguite alcune anticipazioni in merito all’inizio della produzione che ci fanno ben sperare.

Questo perché, a quanto pare, la troupe si metterà già al lavoro per girare i primi episodi della terza stagione già alla fine di febbraio.

Questo significa che, probabilmente, l’attesa non sarà così insopportabile. Se le riprese dovessero cominciare a partire dai prossimi giorni, è verosimile che i fan potranno godere dei nuovi episodi verso l’estate 2025.

Per il momento, comunque, è difficile definire una data precisa. Nei prossimi mesi, però, sempre più anticipazioni verranno fornite e, chissà, magari verrà pubblicato anche un trailer per farci un’idea di cosa vedremo nella prossima stagione.

Invasion 3: di cosa parlerà la nuova stagione

Uno dei punti forti di Invasion è il fatto che, a differenza di molti prodotti dello stesso tipo, la narrazione non si svolge esclusivamente in America, né vengono coinvolte figure di rilievo, in grado di capire prima dell’intera popolazione, cosa stia succedendo al nostro mondo.

Anzi, sin dalle prime puntate, Invasion si focalizza sulla vita di personaggi del tutto “normali” che devono far fronte alla situazione più assurda che l’umano concepisce generalmente: la venuta degli alieni sulla terra. E il colpo di genio è che i creatori hanno deciso di farci vedere il punto di vista di tantissimi personaggi, sparsi per il mondo.

L’invasione, dunque, non si limita a un evento circoscritto, ma anzi offre davvero quella visione globale utile per sentire davvero la pressione del momento ed empatizzare al massimo con tutti i personaggi.

Se nella prima stagione i due abili creatori – ricordiamo che Kinberg è stato produttore di tanti film di fama mondiale – hanno inciampato qua e là, con la seconda hanno trovato una definizione più netta e nitida della storia e di dove indirizzare gli eventi.

Ci si aspetta, quindi, una terza stagione ancor più efficace, nel corso della quale scopriremo qual è il destino dei personaggi che abbiamo abbandonato, ognuno nel proprio Paese e con i propri guai, alla fine della seconda stagione.

Dove vedere Invasion 3 e durate degli episodi

Posto che sia ancora difficile stabilire una data di uscita per la terza stagione, le prime due stagioni di Invasion sono disponibili su Apple TV+. La piattaforma ospiterà anche la terza stagione che, ci auguriamo, possa risultare disponibile già la prossima estate.

Anche per quanto riguarda la durata e il numero di episodi non ci sono ancora notizie tanto dettagliate. Vale la pena dire, però, che in genere non cambia la struttura delle stagioni, per cui possiamo immaginare, riprendendo quella delle prime due stagioni, che anche la terza sarà composta da circa 10 episodi della durata di 40-50 minuti ciascuno.

Anche per poter vedere un trailer e avere delle anticipazioni e immagini delle nuove puntate dovremmo aspettare almeno tre o quattro mesi prima dell’uscita della terza stagione.

In ogni caso, prima dell’uscita della terza stagione di Invasion, possiamo subito immergerci in un rewatch della prima e della seconda stagione.

