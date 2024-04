Il mese di aprile 2024 era iniziato nel migliore dei modi, con temperature quasi estive. Poi, da un giorno all’altro, l’Italia intera si è ritrovata avvolta da un gelo tipicamente invernale. Vediamo quando finisce questa ondata di freddo anomalo e cosa dobbiamo aspettarci dal meteo fino a fine mese.

Quando finisce questa ondata di freddo anomalo?

Nei primi giorni d’aprile, in tutta Italia sembrava essere arrivata l’estate. Sole ovunque, temperature alte e primi bagnanti al mare: questa è stata la situazione fino al 10 aprile circa. Poi, da un giorno all’altro, se non da un’ora all’altra, le condizioni metereologiche sono cambiate completamente. Freddo pungente, aria gelida e perfino nevicate a bassa quota. La domanda, considerando che maggio è alle porte, sorge spontanea: quando finisce questa ondata di gelo?

Stando a quanto sostengono gli esperti, passeranno ancora alcuni giorni prima di poter dire addio a pullover e piumini per dare il benvenuto alla primavera. In quasi tutta la penisola, sia il weekend del 25 aprile che quello dell’1 maggio sarà interessato da condizioni metereologiche instabili. Il freddo anomalo continuerà ad essere predominante, anche se l’ondata andrà via via scemando, diminuendo d’intensità.

Le temperature, almeno fino al 27/28 aprile, continueranno ad essere al di sotto della media stagionale. L’alta pressione inizierà ad interessare prima le regioni centro-meridionali, poi le altre parti d’Italia.

In Europa la seconda metà di aprile sarà più fredda della prima, un evento piuttosto raro. Il freddo anomalo proseguirà fino a fine mese, a seguire le temperature dovrebbero tornare nella norma. In partica ciò che in Italia non abbiamo quasi mai visto in 5 mesi, accade ora. 1/2 pic.twitter.com/q2NUZOaBLa — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) April 22, 2024

Addio all’ondata di freddo anomalo: arriva la primavera o l’estate?

Tra sabato 27 e domenica 28 aprile 2024, l’ondata di freddo anomalo inizierà a mollare la presa. L’alta pressione, prima al centro-sud e poi al nord, porterà a condizioni metereologiche più stabili, con giornate soleggiate e temperature in sensibile rialzo. Nelle regioni settentrionali il caldo potrebbe arrivare un po’ più tardi, ma il gelo dovrebbe del tutto abbandonare la penisola nei primi giorni di maggio.

Molto probabilmente, questo è l’ultimo colpo di coda dell’inverno, ma è bene sottolineare che le previsioni per le prossime settimane non segnalano ondate di caldo eccezionali. Pertanto, dovremmo finalmente godere di un po’ di sana primavera, con temperature nella media stagionale.