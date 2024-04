Caldo in arrivo con picchi fino a 30 gradi: ecco in quali città e per quanto durerà

Caldo anomalo in arrivo: si arriverà fino a 30 gradi. Vediamo in quali città si registreranno temperature elevate e per quanto tempo durerà.

A partire dal 4 aprile 2024, si registreranno temperature elevate, ben sopra la media, in tutta Italia. Secondo gli esperti, il caldo è in arrivo da Nord a Sud, con picchi di 30 gradi: ecco in quali città e per quanto tempo durerà.

Caldo in arrivo fino a 30 gradi: ecco in quali città

In tutta l'Europa centro-meridionale, Italia compresa, è in arrivo un'ondata di caldo anomalo, con temperature che potranno raggiungere picchi di 30 gradi. Fortunatamente, non tutte le città saranno interessate da quella che è a tutti gli effetti un'anteprima dell'estate.

Le temperature saranno significativamente superiori alle medie del periodo a causa di un anticiclone africano di matrice sub-tropicale. Questo significa che l'aria, almeno fino all'11 aprile, sarà quella che generalmente si respira a fine primavera o all'inizio dell'estate.

A partire dal 4 aprile, in tutta Italia il cielo sarà prevalentemente sereno, o al massimo poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad aumentare verso il fine settimana, con picchi fino a 8 gradi superiori alle medie stagionali. Stando a quanto sostengono gli esperti, le massime potrebbero arrivare fino ai 25 gradi al Nord, 26 nel settore peninsulare e 28 nelle Isole, con punte sui 30 gradi sulla Sardegna occidentale.

Quanto durerà il caldo fino a 30 gradi in Italia?

Il caldo anomalo durerà anche nella settimana che va dall'8 al 14 aprile. Il tempo continuerà ad essere stabile e con temperature di gran lunga superiori alla media stagionale. L'anticiclone africano dovrebbe dare una tregua all'Italia intorno a mercoledì 10 aprile, quando arriverà un sistema nuvoloso che causerà qualche precipitazione solo sull’estremo Nord-Ovest. Dopo l'11 aprile, però, l'alta pressione tornerà ad essere protagonista in tutta Europa, sempre con valori superiori per la stagione.

Tra sabato 6 e domenica 7 aprile le massime potranno raggiungere sull'Europa centrale i 26/27 gradi. In Paesi come Germania, Francia e Polonia, si assisterà ad un aumento della temperatura di 10/12 gradi sopra alle media.

In linea di massima, anche se le previsioni a lungo raggio non sono mai troppo affidabili, il caldo fino a 30 gradi durerà almeno fino al 10 aprile, poi ci sarà una specie di pausa e le temperature torneranno a salire dall'11 fino al 15 aprile.

Le temperature sopra alla media stagionale sono dovute, come già sottolineato, dall'anticiclone africano. E' dall'Africa sahariana, infatti, che proviene il flusso intenso di correnti molto calde, secche e stabili. A fare il resto ci pensa la bassa pressione.