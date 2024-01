Le 10 migliori serie TV di fantascienza e dove vederle: un universo di episodi

Se sei alla ricerca delle migliori serie TV di fantascienza non c’è dubbio: quello che stai cercando è un angolo sperduto dell’universo, un contatto alieno sulla Terra, un mondo parallelo o una guerra tra mondi.

Come il cinema, anche il mondo delle serie TV ci ha regalato tantissimi titoli degni di nota. Certo, il genere non è tra i più battuti – considerando anche che richiede investimenti non da poco.

Eppure tantissimi sono gli appassionati che si mettono alla ricerca di nuovi, interessanti titoli o, perché no, che hanno voglia di tornare alle origini e rivedere le serie di fantascienza che hanno fatto la storia.

Qualsiasi sia la serie che stai cercando, in questa piccola guida te ne consigliamo 10 tra le migliori mai prodotte, tra vecchi classici e titoli più recenti a cui vale la pena dare un’occhiata.

Partiamo subito, allora, sulla nostra navicella e addentriamoci in un universo di episodi.

Star trek: The Original Series

Se parliamo di fantascienza, non possiamo non partire da un cult assoluto. Era il 1966 quando Gene Roddenberry ideò la serie che diede vita a uno dei franchise più famosi di sempre. Parliamo ovviamente di Star Trek che, assieme a Star Wars, è ormai considerato un caposaldo per tutti gli amanti del genere.

Dal momento che di serie, oltre che di film, ne sono seguiti diversi, la prima, rinominata anche serie classica e composta da tre stagioni, ha preso il nome di Star trek: The Original Series ed è ancora oggi disponibile su Netflix.

Doctor Who

E se Star Trek e Star Wars rappresentano ancora oggi due perle per gli amanti dello sci-fi, Doctor Who non è certo da meno.

Le avventure del Dottore, alieno dalle sembianze umane, che viaggia tra gli universi a bordo del TARDIS hanno suscitato l’ammirazione e l’entusiasmo di tantissimi fan nel mondo.

Oltre a essere una delle più amate serie di fantascienza, è anche una delle serie TV più lunghe della storia: basti pensare che parliamo di più di 800 episodi! Tutti da rivedere su Prime Video.

X-Files

Rimaniamo sul classico, perché X-Files non può certo mancare nella nostra lista delle migliori serie TV di fantascienza di sempre.

Le indagini di Mulder e Scully hanno suscitato curiosità, ma anche una buona dose di sano terrore nei Millennials. Ed è bello scoprire che, nonostante gli anni siano passati, rivederla rimane un autentico piacere.

Sarà per i temi sempre attuali, tra intelligenze artificiali, alieni, mutazioni genetiche e complotti. Se ti va di immergerti in questo affascinante mondo da brividi, puoi farlo su Disney+.

Roswell

Rimaniamo sul tema alieni, ma in chiave senza dubbio più leggera, ispirata proprio a una serie di romanzi per ragazzi.

Era il 1999 quando gli alieni di Roswell sbarcarono in TV e lo fecero… nei panni di tre ragazzini di sedici anni di nome Max, Isabel e Micheal. Benché inizialmente cerchino di non dare troppo nell’occhio, avranno pian piano a che fare con la vita degli esseri umani, affezionandosi ad alcuni di loro.

Questo teen drama fantascientifico è stato ripreso nel 2019 con il reboot Roswell, New Mexico disponibile su Infinity+.

Invasion

Nei primi anni 2000 l’interesse per gli alieni era proprio alle stelle. Tra le diverse serie TV di fantascienza di quegli anni, troviamo anche Invasion, composta da una sola stagione e oggi disponibile su Apple TV+.

Alieni che, a differenza dei tre di Roswell, non sembrano avere alcuna intenzione di vivere pacificamente a stretto contatto con l’uomo.

Fringe

Dal genio di J.J. Abrams, Fringe ha fatto il suo debutto qui in Italia nel 2010 su Italia 1.

La serie è incentrata sulle indagini della divisione dell’FBI che si occupa di strani casi.

Spesso paragonata proprio a X-Files, ciò che ci fa divorare un episodio dopo l’altro è la cura con cui sono stati costruiti i personaggi: dalla determinazione e coraggio dell’agente Dunham, all’intelligenza e inganni di Peter, fino alla geniale follia di Walter. Puoi conoscerli su Prime Video.

Fondazione

Se parliamo di fantascienza, non possiamo non nominare Isaac Asimov. Lo sa bene David S. Goyer quando ha ideato la serie Fondazione per Apple TV+, ispirata proprio al Ciclo delle Fondazioni del padre di questo genere.

La serie segue le avventure di un gruppo di esiliati impegnati a salvare l'umanità mentre l’Impero Galattico, che da migliaia di anni governa sulla galassia, giunge alla sua caduta.

For all mankind

Cosa succederebbe se, ad arrivare sulla luna per primi, fossero stati i russi? Ecco come una sola differenza può avere effetti incredibili sull’intero corso della storia: è questa la premessa di For all mankind.

Possiamo annoverarla tra le migliori serie TV di fantascienza proprio per la capacità di stravolgere completamente la storia che conosciamo, arrivando fino a creare vere e proprie colonie marziane!

Love Death & Robots

Chi ama la fantascienza, ma anche l’arte, non può non dare un’occhiata a un titolo recente, ma davvero fantastico: Love Death & Robots è una serie Netflix d’animazione.

Ogni episodio è a sé stante e disegnato da un diverso artista. Le storie assumono toni variegati: dalla commedia al dramma, fino al thriller. Chi più chi meno, ci portano a riflettere moltissimo.

Inverso - The Peripheral

Ingiustamente interrotta appena alla sua prima stagione, Inverso – The Peripheral era una serie di fantascienza che prometteva molto bene.

È la storia di Flynne, una ragazza che si prende cura della madre malata e cerca di guadagnarsi da vivere giorno dopo giorno. Ma le cose cambiano completamente quando suo fratello le propone di fare da beta tester per un videogioco così simile alla realtà…