La nuova serie TV This England racconta l'ascesa e la caduta del governo di Boris Johnson. La trama si incentra in particolare sulle controversie del suo operato governativo e sulla gestione della pandemia da Coronavirus dell'ex primo ministro inglese.

Trama di This England e le prime recensioni

This England tratta degli anni al potere del primo ministro Boris Johnson e del suo operato durante la pandemia da coronavirus, a partire da febbraio 2020. La serie racconta dei tragici due anni della pandemia che hanno colpito tutto il mondo ma in particolar modo il Regno Unito, collegandosi inoltre agli sviluppi della Brexit.

Il premier Johnson, la figura protagonista della serie, viene immortalato come un uomo dalla grande cultura che conosce benissimo il latino e greco, ama Cicerone e Shakespeare, Omero, è appassionato dell'Impero Romano ed in particolare delle storie di ascensione al potere. Oltre alla vita politica di Johnson, vengono trattati anche aspetti della vita privata dell'ex primo ministro, dalla separazione dalla moglie al nuovo legame e matrimonio con Carrie Symonds.

Secondo le prime recensioni, Boris Johnson è interpretato in maniera esemplare, a partire dalle espressioni del volto, alla voce, fino al suo modo di camminare ed esprimersi. Per le controversie politiche con al centro la figura di Johnson viene evidenziato il fatto che ciò che è avvenuto è anche responsabilità di numerosi collaboratori e ministri al tempo vicini al primo ministro.

La serie è composta da 6 episodi della durata di un'ora circa e che descrivono un lasso di tempo lungo 10 mesi.

Cast di This England e dove vedere la serie

This England nasce da un'idea di Michael Witterbottom e Kieron Quirke. Anche la regia e la sceneggiatura sono di Witterbottom. I maggiori interpreti della serie sono:

Kenneth Branagh: Boris Johnson

Ophelia Lovibond: Carrie Symonds

Andrew Buchan: Matt Hancock

Tim Goodman: Stanley Johnson

Alec Nicholls: Sir Patrick Vallance

James Corrigan: Isaac Levido

Rachel Sophia-Anthony: Lola Aldenjana

Simon Kunz: Andrew Mills

Greta Bellamacina: Cleo Watson

Simon Paisley Day: Dominic Cummings

La serie andrà in onda a partire dal 30 settembre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su Now TV. In particolare, i primi due episodi saranno disponibili a partire dal 30 settembre, gli episodi 3 e 4 a partire dal 7 ottobre e gli ultimi due episodi a partire dal 14 Ottobre 2022.

Leggi anche: Bridgerton 3: data d'uscita, cast, trama e anticipazioni della nuova stagione