Da Netflix a Prime Video: le 5 serie tv in uscita ad aprile 2024 da non perdere

Da Netflix a Sky, le serie tv in uscita ad aprile 2024 sono numerose e ricche di colpi di scena: ecco i 5 titoli da non perdere.

Una nuova stagione televisiva è alle porte e le piattaforme danno il meglio di sé proponendo alcuni dei loro migliori titoli in uscita ad aprile 2024: diverse le serie tv da non perdere. Ecco quali segnare per un mese indimenticabile.

Le serie tv in uscita ad aprile 2024: i titoli da non perdere

Il mese di aprile 2024 è ricco di novità nel campo delle serie tv, come dimostrano i titoli provenienti dalle diverse piattaforme streaming, da Netflix a Prime Video.

Il catalogo è ricco di prodotti in grado di soddisfare i gusti di tutti gli abbonati, grazie a un ampio ventaglio di serie tv appartenenti a generi diversi.

Per un mese indimenticabile, ecco i 5 titoli da segnare: scopriamo le serie tv in uscita ad aprile 2024.

1. Sugar

Il mistero arriva il 5 aprile su Apple TV+ con uno dei titoli più attesi della stagione, il quale vede protagonista uno dei volti più amati di Hollywood, Colin Farrell.

L'attore irlandese interpreta John Sugar, un investigatore privato alla ricerca della verità sulla morte di una giovane ragazza, nipote di un magnate del cinema americano.

Durante le indagini, però, Sugar scoprirà i loschi misteri nascosti nel passato della famiglia che lo ha ingaggiato, lasciando gli spettatori col fiato sospeso.

2. Ripley

Tratta dal noto romanzo Il talento di Mr Ripley di Patricia Highsmith, la nuova serie tv in arrivo il 4 aprile su Netflix vede protagonista l'attore Andrew Scott, volto di una serie tv irriverente, nei panni di Tom Ripley.

Ambientata negli anni '60, la trama vede Tom ingaggiato da una ricca famiglia con l'obiettivo di recuperare il figlio, Dickie, scappato in Italia. Non tutto andrà però come previsto, dati i colpi di scena scatenati dal piano diabolico di Mr Ripley.

3. Mary and George

Oltre a Briganti, un'altra serie tv in costume in arrivo ad aprile 2024 è Mary & George, titolo che vede protagonisti due volti molto amati del cinema hollywoodiano, Julianne More e Nicholas Galiztine.

La serie, basata su fatti realmente accaduti, racconta le dinamiche di corte tra Mary Villiers e suo figlio George, incaricato di sedurre re Giacomo I di Inghilterra: gli scandali non mancano nella nuova serie tv in onda su Sky a partire dal 7 aprile.

4. Asunta

Un episodio di cronaca diviene una serie tv Netflix disponibile a partire dal 26 aprile 2024, raccontando un tragico evento avvenuto in Spagna.

Asunta racconta la storia di Asunta Basterra, trovata morta qualche giorno prima di compiere 13 anni, vedendo coinvolti nella sua morte i genitori adottivi, condannati a 18 anni di reclusione.

5. Knuckles

Una serie in grado di rendere felici adulti e bambini è Knuckles, il nuovo prodotto di Paramount+ in uscita il 27 aprile.

Nata come spin-off dei nuovi titoli legati a Sonic, Knuckles è l'echidna rossa che dovrà affrontare un viaggio alla ricerca del proprio sé mentre ottiene l'incarico di addestrare il poliziotto Wade nel corso delle puntate in cui il divertimento è assicurato.

