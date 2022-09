Fan di Bridgerton in delirio. Finalmente sono iniziate le riprese per la terza stagione. Scopriamo insieme la trama, il cast, la data di uscita su Netflix e tutte le anticipazioni di Bridgerton 3.

Bridgeton è una serie tv di successo prodotta da Shonda Rhimes per Netflix. Ambientata nel periodo della Reggenza londinese, la trama si concentra sulla famiglia Bridgerton e sui rapporti che questa ha con la società londinese dell’epoca. Quindi via libera a costumi d’epoca, balli e lettere d’amore.

La serie rappresenta un vero e proprio paradiso per tutti gli inguaribili romantici affezionati al drama d’epoca. Giunto ormai alla seconda stagione, in questi mesi ci sono le riprese per la terza stagione. Le prime due hanno avuto un successo incredibile balzando in pochi giorni ai vertici della classifica delle serie tv più viste di sempre. Adesso è stata annunciata la data d'uscita dei nuovi episodi.

Bridgerton 3, riprese al via, ecco la data d'uscita su Netflix

La domanda più gettonata per i numerosi fan della serie tv al momento non ha una risposta certa. L’opzione più probabile al momento è nella seconda metà del 2023. Netflix ha informato i suoi spettatori sui social che la produzione per questa stagione è iniziata lo scorso 21 Luglio.

Le puntate a disposizione saranno sempre otto di circa 50 minuti ciascuna.

Trama, cast e anticipazioni della terza stagione

Per quel che concerne la trama di Bridgerton 3, i fan sanno che si basa sui romanzi della scrittrice statunitense Julia Quinn. La terza stagione si basa sul romanzo dal titolo “Un uomo da conquistare” che parla della storia d’amore tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington. La trama non segue l’ordine dei libri, in quanto il terzo romanzo si incentrava sul secondogenito di casa Bridgerton, Benedict.

Seguendo ciò che è successo nell’ultima puntata della seconda stagione, si scoprirà se Eloise racconterà a tutti il segreto di Penelope e come l’amicizia tra Colin e Penelope si trasformerà in una bellissima storia d’amore.

Il cast completo include: Nicola Coughlan, Luke Newton, Claudia Jessie, Jonathan Bailey, Luke Thompson, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Golda Rosheuvel, Polly Walker, Simone Ashley, Daniel Francis, Sam Phillip e James Phoon. In attesa di vedere la terza stagione, i fan possono già dormire sonni tranquilli perché è stata già ordinata una quarta stagione.