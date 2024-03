Se il telefono non si accende: ecco cosa fare in caso di bootloop

Sono 10 minuti che aspetti che il tuo smartphone si accenda, ma niente da fare. Ti trovi di fronte al famigerato bootloop, un frustrante bug di sistema che non permette al tuo telefono di avviarsi: ecco come fare per risolverlo.

Affrontare un problema tecnico con i propri dispositivi elettronici può essere frustrante, specialmente quando si manifesta sotto forma di un loop infinito di riavvii noto come "bootloop".

Questo termine, forse non familiare a tutti, descrive una condizione in cui computer, smartphone o tablet si avviano ripetutamente senza mai raggiungere un funzionamento normale.

Questo articolo esplorerà cosa causa queste situazioni apparentemente disperate e offrirà strategie pratiche su come uscirne, sia per gli utenti di iPhone che di dispositivi Android.

Cosa si intende per bootloop?

Il termine "bootloop" descrive una situazione problematica riscontrata in dispositivi elettronici, in particolare computer, smartphone e tablet, dove l'apparecchio tenta ripetutamente di avviarsi ma non completa mai il processo di avvio, rimanendo intrappolato in un ciclo continuo di tentativi falliti.

Questo fenomeno si manifesta attraverso una sequenza ripetitiva: l'apparecchio si accende, cerca di eseguire le procedure di avvio, ma per qualche motivo fallisce e si riavvia automaticamente, tentando di nuovo senza mai raggiungere lo stato operativo completo.

Le cause di un bootloop possono essere molteplici e spaziano da problemi software a difetti hardware.

Problemi software

Sul fronte software, un bootloop può essere il risultato di:

• aggiornamenti del sistema operativo andati male;

• file di sistema corrotti;

• applicazioni incompatibili.

Un esempio comune è quando un aggiornamento del sistema operativo non viene installato correttamente, lasciando il dispositivo in uno stato instabile. Anche il rooting o il flashing di firmware non ufficiali su dispositivi mobili possono provocare bootloop, poiché questi processi modificano profondamente il sistema operativo e possono introdurre instabilità.

Problemi hardware

Dal punto di vista hardware, un guasto a componenti critici come la memoria (RAM o memoria interna), la scheda madre, o il processore può causare un bootloop. Questi guasti possono impedire al dispositivo di completare con successo le operazioni di avvio, costringendolo a riavviare in un tentativo vano di ripristinare la funzionalità normale.

Come risolvere bootloop iPhone?

Se il tuo iPhone è bloccato in un ciclo di avvio, ecco alcuni metodi che potresti considerare per tentare di risolvere la situazione. Ricorda, tuttavia, che la complessità del problema potrebbe variare, e in alcuni casi potrebbe essere necessario rivolgersi all'assistenza Apple per una soluzione definitiva.

1. Forzare il riavvio dell'iPhone

Un riavvio forzato può interrompere il ciclo di bootloop senza cancellare i dati sul dispositivo. La procedura varia a seconda del modello di iPhone:

• iPhone 8 o successivi: premi e rilascia rapidamente il pulsante di aumento volume, premi e rilascia rapidamente il pulsante di diminuzione volume, quindi tieni premuto il pulsante laterale finché non vedi il logo Apple.

• iPhone 7 e 7 Plus: tieni premuti contemporaneamente il pulsante laterale e il pulsante di diminuzione volume finché non appare il logo Apple.

• iPhone 6s e precedenti: tieni premuti contemporaneamente il pulsante Home e il pulsante superiore (o laterale) finché non vedi il logo Apple.

2. Aggiorna il software tramite modalità di recupero

Se un riavvio forzato non risolve il problema, prova ad aggiornare il software del tuo iPhone utilizzando la modalità di recupero. Questo può risolvere i problemi software che causano il bootloop senza cancellare i dati:

• collega il tuo iPhone al computer e apri iTunes (su PC o Mac con macOS Mojave o versioni precedenti) o trova il dispositivo in Finder (su Mac con macOS Catalina o versioni successive).

• metti il dispositivo in modalità di recupero.

Ogni modello ha le sue procedure:

• iPhone 8 o successivi : segui la procedura di riavvio forzato, ma continua a tenere premuto il pulsante laterale anche dopo aver visto il logo Apple, finché non appare la schermata della modalità di recupero.

• iPhone 7 e 7 Plus: tieni premuti il pulsante laterale e di diminuzione volume finché non vedi la schermata della modalità di recupero.

• iPhone 6s e precedenti: tieni premuti il pulsante Home e il pulsante superiore (o laterale) finché non appare la schermata della modalità di recupero.

Quando ti viene offerta l'opzione di ripristinare o aggiornare, scegli "Aggiorna". Il computer tenterà di reinstallare iOS senza cancellare i tuoi dati.

3. Ripristina l'iPhone in modalità DFU

Se il problema persiste, potresti dover considerare un ripristino in modalità DFU (Device Firmware Update). Questa è l'opzione più estrema poiché cancellerà completamente i dati sul tuo dispositivo e installerà nuovamente il software, ma può risolvere problemi gravi di bootloop:

• collega l'iPhone al computer e apri iTunes o Finder;

• metti l'iPhone in modalità DFU. La procedura varia a seconda del modello dell'iPhone, quindi potrebbe essere necessario cercare istruzioni specifiche per il tuo modello;

• una volta in modalità DFU, il computer dovrebbe riconoscere un iPhone in modalità di recupero e ti offrirà l'opzione di ripristinare il dispositivo.

Android bootloop: come fare?

Risolvere un bootloop su un dispositivo Android può essere un po' più complicato rispetto a un iPhone, a causa della varietà di produttori e versioni del sistema operativo.

Tuttavia, esistono alcuni passaggi generali che puoi seguire per tentare di uscire dal ciclo di riavvio. Ricorda, la procedura specifica può variare leggermente a seconda del modello del tuo dispositivo e del produttore.

1. Riavvio forzato

Il primo passo semplice, ma talvolta efficace, è tentare un riavvio forzato. Questo non cancella i dati dal tuo dispositivo e può interrompere il ciclo di bootloop.

La procedura varia in base al dispositivo, ma di solito si tiene premuto il pulsante di accensione per 10-20 secondi o fino a quando il dispositivo non si riavvia.

2. Svuotare la cache di sistema

Se un riavvio forzato non funziona, il passo successivo è tentare di svuotare la cache di sistema del dispositivo. Questo non cancella i tuoi dati personali, ma può risolvere problemi dovuti a dati di sistema corrotti:

• spegni il dispositivo;

• avvia il dispositivo in modalità recovery . Questo di solito si fa tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante per aumentare il volume (la combinazione esatta può variare);

• usa i pulsanti del volume per navigare nel menu e seleziona "wipe cache partition" o una voce simile;

conferma la scelta e attendi che il processo si completi, poi riavvia il dispositivo.

3. Factory Reset

Se i passaggi precedenti non funzionano, un ripristino ai dati di fabbrica potrebbe essere necessario. Questo cancellerà tutti i dati sul dispositivo, quindi dovresti considerarlo come ultima risorsa e solo se hai un backup dei tuoi dati.

• spegni il dispositivo e avvialo in modalità recovery come descritto sopra; seleziona l'opzione "wipe data/factory reset" o simile dal menu della modalità recovery; conferma la tua scelta e attendi che il processo si completi. Il dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

4. Ripristino del firmware o ROM flashing

Se un factory reset non risolve il problema, potresti dover considerare il ripristino del firmware originale o il flashing di una nuova ROM. Questo processo varia notevolmente a seconda del dispositivo e richiede una certa conoscenza tecnica. Cerca guide specifiche per il tuo modello di dispositivo e considera i rischi prima di procedere.