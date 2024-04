La mela dell’iPhone è un tasto. Come si usa? Ecco tutti i passaggi da seguire

Sapevi che la mela dell’iPhone può trasformarsi in un tasto? Ecco come attivare questa funzione e come sfruttarla al meglio.

L’iPhone rappresenta sicuramente uno degli smartphone più amati ed utilizzati al mondo. A questo proposito, tra le funzioni “segrete” che ancora non tutti gli utilizzatori dell’iPhone conoscono, c’è quello legato al tasto della mela del proprio iPhone.

Ebbene sì, in molti non sanno ancora che la mela dell’iPhone è in realtà un tasto.

Basta infatti seguire una breve procedura per poter utilizzare il tasto della mela presente su ogni iPhone, per poter sfruttare al meglio un nuovo tasto.

Ma come usare effettivamente il tasto della mela su iPhone? E soprattutto, come fare per accendere la mela dietro l’iPhone cosicché possa essere utilizzata come un vero e proprio tasto?

Lo vediamo in questo articolo.

Come funziona il tasto della mela sull’iPhone

Sono davvero tantissime le funzionalità “nascoste” sugli smartphone, che molti utenti - nonostante utilizzino il telefono quotidianamente - continuano a non conoscere.

Tra le funzioni e i segreti ancora poco conosciuti, c’è sicuramente quello dell’iPhone, il quale si conferma anche quest’anno tra i cellulari più gettonati ed apprezzati dagli italiani e non solo.

Gli esperti, infatti, sostengono che le funzionalità dell’iPhone siano in realtà sfruttate soltanto per una percentuale del 50% dagli utenti. Soltanto una minoranza degli utilizzatori dell’iPhone è davvero a conoscenza di tutte le funzioni e i trucchi nascosti disponibili sul noto telefono.

Certamente tra i segreti poco noti agli utilizzatori dell’iPhone c’è proprio il fatto che la mela che si trova dietro ogni iPhone di ultima generazione, è in realtà un bottone, un vero e proprio tasto.

Non si tratta di uno scherzo o di una fake news: basta davvero seguire una semplicissima procedura per poter sfruttare al meglio anche questo nuovo tasto.

Va detto che non tutti potranno effettivamente godere di questa funzione, in quanto si tratta di una novità che è stata introdotta soltanto dopo l’introduzione di iOS 14.

Come usare il tasto mela su iPhone?

A fornire le indicazioni su come utilizzare al meglio il tasto della mela sull’iPhone, è la stessa Apple che tra le FAQ di assistenza fornite agli utenti, ha proprio dedicato un apposito articolo, intitolato: Usare Tocco posteriore su iPhone.

Effettivamente, il tasto della mela che si trova dietro ogni iPhone viene definito in gergo tecnico “tocco posteriore”. Questo perché basterà semplicemente fare un “tocco” sulla mela dell’iPhone per poterla utilizzare come un tasto tradizionale.

Sul tasto della mela dell’iPhone, Apple precisa che:

Con Tocco posteriore in iOS 14 o versioni successive, puoi aprire Centro di Controllo, acquisire un'istantanea, attivare azioni specifiche dell'accessibilità e altro ancora, toccando rapidamente due volte o tre volte il retro del tuo iPhone.

Il tasto segreto di Apple è multifunzionale. Questo significa che può essere personalizzato dall’utente in base alle proprie esigenze personali. In tal senso, gli utilizzatori dell’iPhone potranno scegliere di sfruttare il tasto in due modi differenti, in base al tocco.

Al momento delle impostazioni, infatti, gli utenti potranno decidere quale funzione attribuire al doppio tocco e quale al triplo tocco.

In generale, questa è la lista delle funzionalità e delle azioni che possiamo far compiere all’iPhone sfruttando il doppio e triplo tocco sulla mela dietro allo smartphone:

• attivare una funzione di sistema;

• attivare una funzione di accessibilità;

• gesti di scorrimento;

• comandi rapidi.

Come sfruttare il tasto mela sull’iPhone

Per quanto riguarda le funzionalità di sistema, in questo caso il tasto della mela può essere sfruttato per l’accesso facilitato, per il blocco rotazione, ma anche per andare al Centro di Controllo o il Centro Notifiche, o ancora per l’Elenco applicazioni, per Fotocamera o per l’Home.

Ancora, tra i modi per utilizzare la mela come un vero e proprio tasto dell’iPhone, c’è anche la possibilità di usarlo per eseguire degli screenshot, o ancora per ritornare alla schermata di blocco, per attivare la torcia o per aumentare/diminuire il volume del telefono.

Se, invece, si preferisce utilizzare il tasto della mela dell’iPhone per le funzioni legate all’Accessibilità, in questo caso può essere sfruttato per l’AssistiveTouch ma anche pie le funzioni di VoiceOver, Zoom, Lente d’Ingrandimento, Leggi schermo, inversione smart e inversione classica.

Come si accende la mela dietro l’iPhone?

Arriviamo ora alla procedura da seguire per poter finalmente utilizzare il tasto “segreto” della mela al meglio, adattandolo alle esigenze e personalizzandolo il più possibile.

Come abbiamo detto, il procedimento per rendere attivo il tasto è davvero molto semplice.

Innanzitutto occorre accertarsi di avere la versione più recente del sistema operativo iOS sul proprio iPhone. Ricordiamo che questa funzione è disponibile soltanto a partire dal modello di iPhone 8 e tutti i modelli successivi.

Prima di tutto, è necessario andare nel menù di Impostazioni dell’iPhone, successivamente cliccare su Accessibilità e poi Tocco.

A questo punto, selezionando Tocco posteriore, si potrà andare a selezionare sia la funzionalità per il Tocco doppio che quella per il Tocco triplo.

Una volta selezionata l’azione che si intende effettuare con il tocco doppio e/o triplo, basterà testare la funzione toccando appunto due volte o tre volte il retro dell’iPhone così da verificare che l’azione impostata funzioni correttamente.

