Quanto spazio serve davvero avere nel cellulare? Ecco la risposta che devi conoscere

L'acquisto di un nuovo smartphone è un momento importante, sia per la spesa sia per il tempo in cui lo userete: un telefono dura diversi anni e ci accompagna in moltissime attività.

Ecco perché bisogna riflettere bene sulle caratteristiche fondamentali del cellulare. Una delle più in vista è la memoria: per non incorrere in frequenti problemi di memoria piena, occorre capire prima quanto spazio avere nel cellulare.

I tagli di memoria disponibili sul mercato

Facendo un giro in negozio o dando un'occhiata a un volantino di elettronica, vi accorgerete subito di quali sono i tagli di memoria disponibili al momento. La memoria interna, infatti, cambia fortemente con l'evolvere delle tecnologie: anni fa una cifra come 8 GB poteva rappresentare una vera enormità, mentre oggi è un numero piccolissimo. Il motivo è semplice.

A mano a mano che la tecnologia avanza, ogni suo elemento pesa di più: app, sistemi operativi, documenti, foto e video scattati. Quando questi file si allargano, devono allargarsi anche le memorie interne dei dispositivi, altrimenti si riempirebbero subito, rendendo tutto inutilizzabile.

Al momento, gli smartphone in commercio hanno dei tagli di memoria che vanno da 32 GB a un 1 TB. I due valori citati, però, sono estremi e molto rari da vedere: per la quasi totalità degli acquirenti, bisogna considerare una memoria da un minimo di 64 GB a un massimo di 512 GB.

Quanto spazio serve nel cellulare? Guida alle esigenze medie

Vediamo a chi sono adatte le diverse configurazioni di memoria. Quella di 32 GB va scartata quasi da tutti, poiché anche le app essenziali faticano a funzionare. Un'eccezione sono solo i migliori smartphone per anziani, perché non installano quasi mai app aggiuntive.

Passiamo allora alle esigenze vere: il taglio da 64 GB, che fa parte dei telefoni di fascia molto bassa (100-150 euro), è adatto solo a chi ha delle esigenze basilari. Vi basterà se vi limitate alle app essenziali (chat, social, banking, giochi piccoli) e scattate generalmente poche foto. Al massimo, per conservare più foto e risparmiare, dovrete munirvi di un telefono con memoria espandibile e acquistare una Micro SD.

In seguito ci sono i 128 GB. Si tratta di uno standard, il taglio più comune sulla fascia più venduta, quella medio-bassa (dai 150 ai 300 euro). Questa quantità va bene per la maggior parte delle esigenze normali e non pretenziose, ed è la miglior scelta per risparmiare sul costo del telefono.

Con 128 GB non avrete alcun problema a installare un ottimo numero di app e per riempire la memoria con le foto dovrete scattarne almeno un migliaio. Non registrerete problemi nell'uso quotidiano, ma ricordate che ogni tanto dovrete liberare la memoria piena, perché è sufficiente ma non così ampia.

Cosa occupa più spazio nel cellulare: le esigenze più alte

Gli ultimi due tagli sono dedicati a chi usa il telefono per attività che consumano molta memoria. A occupare più spazio nei cellulari, infatti, saranno sempre foto e video in altissima qualità, ma anche app pesanti come i grossi videogiochi. Cosa fare per questa fetta di utenza?

Si sta diffondendo sempre di più il taglio da 256 GB, anche sulla fascia medio-bassa: oggi è facile trovarlo anche su cellulari da soli 200 euro, fino a quelli da 400-500. Questa è la configurazione col miglior rapporto qualità-prezzo, poiché con una spesa fattibile tiene al riparo da quasi tutti i problemi di memoria piena.

I 256 GB sono la perfetta comodità per moltissimi utenti: quasi impossibile riempirli di app e c'è spazio per diverse migliaia tra foto e video. Un taglio adatto anche a chi installa tante applicazioni, fa gaming su smartphone o scatta grandi quantità di fotografie prima di esportarle su un altro supporto. La pulizia del telefono sarà necessaria solo di rado, più che altro per fare ordine

Infine ci sono 512 GB o perfino 1 TB. Questi tagli rappresentano un'enormità per tutti gli utenti: equivalgono alla memoria di un PC, consentendo di archiviare diverse migliaia di foto e video, più videogiochi pesanti, e un'infinità di app.

Queste cifre sono indicate per gli utenti che praticano fotografia su smartphone a livello semi-professionale. Dovendo conservare grosse quantità di foto, anche nel pesantissimo formato RAW, lo spazio tornerà loro particolarmente utile. Per gli altri sono semplicemente non necessari e 256 bastano quasi sempre.

Prima di acquistare, controllate anche se il telefono supporta la memoria espandibile, ma ricordando una regola: tramite una Micro SD avrete più spazio per conservare foto e files, ma non per le applicazioni, che usano solo la memoria interna. Potrete rendere adatto alla fotografia un telefono "medio", certo, ma non avrete la possibilità di installare così tante app.