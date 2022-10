Partite sospese e calendari fittissimi. È caos all'ATP di Napoli per via di campi impraticabili. Ecco cosa succede.

Non trova pace il torneo ATP 250 di Napoli. Dopo la grande gioia per il ritorno del grande tennis nel capoluogo partenopeo, quella che doveva essere una festa si è presto trasformata in caos, tra qualificazioni spostate e partite continuamente sospese a causa dell'umidità. Ora è una corsa contro il tempo per portare a termine il torneo entro domenica. Ecco cosa sta succedendo.

ATP Napoli caos umidità, cosa succede

La grande felicità per il ritorno del circuito ATP di tennis a Napoli, annuncio arrivato a fine luglio dopo l'uscita di scena di Shangai, si è purtroppo ora trasformata in rabbia, di partecipanti e spettatori, per i continui disagi che il torneo sta sperimentando.

I problemi, iniziati già dai turni di qualificazione del 15 ottobre, sono legati alla forte umidità che sta colpendo l'Arena e il Tennis Club Napoli, dovuta chiaramente alla collocazione a pochi passi dal mare (l'Arena è collocata proprio sul lungomare di Mergellina).

In un comunicato pubblicato sulla stessa pagina del Tennis Club di Napoli, sono stati riconosciuti i problemi dei campi, le cui pessime condizioni sono state attribuite in parte al maltempo e in parte ai materiali utilizzati per la realizzazione dei campi.

I tennisti fin dai primi allenamenti hanno infatti constatato le pessime condizioni del terreno di gioco, che presentava avvallamenti e bozzi molto significativi che chiaramente influivano sul normale rimbalzo della palla.

Per questo motivi i match validi per la qualificaizone al torneo sono stati spostati presso il Tennis Club di Pozzuoli, in attesa della risoluzione dei problemi con dell'arrivo di un nuovo campo da Firenze, fornito da Greenset.

Nonostante l'enorme lavoro svolto dai tecnici per tutto il fine settimana i problemi sono continuati. Martedì è stata infatti sospesa la partita tra Nardi e Moutet a causa dell'eccessiva umidità che rendeva troppo scivoloso il campo. Successivamente interrotti anche i match tra Djere-Gojo e Zhang-Fucsovics sempre per gli stessi motivi.

Corsa contro il tempo per concludere il torneo

Al caos umidità si aggiunge ora il problema delle partite da recuperare, che costringerà ad un calendario fittissimo a causa dell'impossibilità di disputare gare nel turno serale (vista l'umidità) e richiederà un grande sforzo da parte dei tennisti per portare a termine il torneo entro domenica.