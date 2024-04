All’Olimpico di Roma, la Lazio sfida la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore dei bianconeri, che lo scorso 2 aprile si imposero grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic. La sfida Lazio Juventus si rivela particolarmente importante per le due squadre, che arrivano da un periodo difficile in campionato: ecco dove vederla in TV e in streaming, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla partita.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia

Il 2 aprile 2024, allo Stadium, la Juventus è riuscita a imporsi sulla Lazio grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic, avvicinando così il passaggio del turno. Tre settimane dopo, davanti al pubblico di casa, i biancocelesti sono ora pronti a ribaltare il risultato dell’andata per raggiungere la finale di Coppa Italia il prossimo 15 maggio, contro una tra Fiorentina e Atalanta.

Lazio Juventus di Coppa Italia: dove vederla in tv e in streaming

La gara è disponibile per tutti in chiaro, su Canale 5, mentre in streaming può essere seguita sulla piattaforma Mediaset Infinity. La telecronaca del match è affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, con il calcio d’inizio previsto per le ore 21:00.

Le formazioni

Buone notizie per Tudor che, in occasione della gara di ritorno, recupera gli infortunati Immobile e Guendouzi, con solo il francese che potrebbe però partire dall’inizio. Lazzari non è al meglio dopo la gara con il Genoa e, proprio per questo, potrebbe lasciare spazio a Hysaj. Kamada va verso la panchina, mentre Romagnoli dovrebbe tornare in campo dal primo minuto.

Allegri è senza Kean in attacco, al quale si aggiunge lo squalificato Gatti e l’influenzato De Sciglio. Quindi, a partire dal primo minuto, dovrebbe esserci Alex Sandro, assieme ai già certi Bremer e Danilo. McKennie dovrebbe tornare dal fischio d’inizio, mentre Chiesa e Vlahovic formano la coppia offensiva, con Kostic in vantaggio su Iling-Junior a sinistra.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

Le quote dei bookmakers

I bookmakers vedono leggermente in vantaggio la Juventus, con il 2 quotato al momento tra il 2.70 e il 2.75. Più indietro, invece, l’1 della Lazio, dato tra il 2.63 e il 2.80. Viene visto invece come più improbabile l’X, il quale viene dato tra il 3 ed il 3.15.

Leggi anche: Chi è Maxence Lacroix, il giovane difensore francese nel mirino del Milan e della Juventus