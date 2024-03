Chi è Pau Cubarsí, il giovanissimo difensore del Barcellona di cui Xavi è innamorato

A Barcellona potrebbe essere nata una stella. Ecco chi è Pau Cubarsí, giovane difensore che ha già calcato diverse volte il prato del Camp Nou. Ha ricevuto l'investitura di Xavi e si aggiunge al club dei prodotti de La Masia, il sempre redditizio vivaio della squadra catalana.

Chi è Pau Cubarsí, il prodotto della cantera del Barcellona

Pau Cubarsí è nato il 22 gennaio 2007 a Estanyol, in provincia di Girona. Ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Girona, ma a soli 11 anni il Barcellona vede il suo talento e decide di accaparrarselo. Nel 2022, a 15 anni, inizia a giocare nell'Under18 della squadra catalana. Il suo livello di gioco è impressionante e dopo una sola stagione sale nuovamente di categoria, nell'Under19.

Dopo appena un campionato il giovane sembra pronto per farsi le ossa nel campionato dei grandi e la società decide di farlo giocare nel Barça Atlètic, satellite della squadra blaugrana, che milita nella terza divisione spagnola. Metà stagione, tanto basta per convincere i catalani che è già un calciatore da grandi palcoscenici e il primo giorno della sessione di mercato invernale del 2024, si aggrega alla rosa allenata da Xavi.

Esordisce in Copa del Rey il 19 gennaio 2024 e due giorni dopo gioca titolare in campionato contro il Getafe. Il 12 marzo dello stesso anno gioca titolare contro il Napoli, diventando il più giovane di sempre a esordire in Champions League. La partita finisce 3-1 e la sua prestazione gli vale il premio come uomo partita, soprattutto perché a 17 anni è riuscito ad annullare tutti gli sforzi di un attaccante del calibro di Osimhen.

L'investitura di Xavi e del mondo del pallone

Pau Cubarsí è semplicemente diverso.

Queste le parole del suo allenatore, Xavi Hernandez, leggenda del Barcellona quando era calciatore. Dopo la partita contro il Maiorca, giocata magistralmente da Cubarsí aveva detto:

Gioca come un veterano, ha affrontato due giocatori d'esperienza come Vedat Muriqi e Cyle Larin e non ha perso un solo duello.

Di lui non si è accorto solo il suo allenatore però. Pep Guardiola, infatti, aveva provato a portarlo alla sua corte già durante l'estate del 2023, ma la società catalana ha rispedito al mittente tutte le offerte, consapevole di avere tra le mani il futuro del calcio mondiale.

Su di lui si è espresso anche il famoso quotidiano sportivo "El Mundo", che ha scritto così:

In questo momento è una promessa già vicina alla certezza nella difesa del Barça. Non solo è in grado di rivaleggiare con qualsiasi attaccante avversario, non importa quanti anni o centimetri abbia, ma è attento nelle coperture e sa anche impostare palla al piede. È diventato uno dei difensori più affidabili della squadra.

Non solo Cubarsí, chi sono gli altri giocatori sfornati da La Masia

La Masia, questo è il nome della famosissima cantera del Barcellona, negli anni ha sfornato giovani talenti che hanno fatto la storia dei blaugrana e del calcio mondiale.

La lista di giocatori cresciuti nel vivaio del Barcellona è lunghissima e sicuramente è destinata ad allungarsi. Solo dal 2021 gli esordienti sono stati 19. Tra questi, i più importanti sono Gavi (classe 2004), Fermìn Lopez (2003), Balde (2003), Guiu (2006) e Lamin Yamal (2007).

E andando indietro nel tempo, la lista di nomi dei campioni passati per La Masia è stratosferica, tra giocatori che hanno fatto la storia del Barcellona e quelli che invece hanno fatto la storia di questo sport lontani dal Camp Nou. I già citati Xavi e Guardiola sono tra questi, ma l'elenco è molto lungo e comprende anche calciatori del calibro di: