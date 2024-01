Aggiornare a Windows 11: perché le aziende dovrebbero farlo

In questo articolo, esploreremo le ragioni fondamentali per cui le aziende dovrebbero considerare l'aggiornamento a Windows 11.

Nel panorama tecnologico in rapida evoluzione di oggi, è essenziale per le aziende rimanere aggiornate con i sistemi operativi più recenti e efficienti. Windows 11, l'ultimo sistema operativo di Microsoft, offre una serie di vantaggi che possono migliorare significativamente la produttività e la sicurezza aziendale.

In questo articolo, esploreremo le ragioni fondamentali per cui le aziende dovrebbero considerare l'aggiornamento a Windows 11. Windows 11 è stato progettato con un'enfasi sulla sicurezza. Offre caratteristiche avanzate come l'hardware-based isolation, il Windows Hello per le aziende e la protezione migliorata contro i malware e gli attacchi ransomware (leggi la nostra guida sui migliori antivirus con protezione ransomware). Queste funzionalità garantiscono che i dati aziendali siano protetti contro le minacce informatiche sempre più sofisticate. Funzionalità come Snap Layouts e Snap Groups consentono agli utenti di organizzare facilmente le finestre e le app, aumentando l'efficienza nel multitasking. Windows 11 mantiene una forte compatibilità con una vasta gamma di applicazioni, sia vecchie che nuove. Ciò significa che le aziende possono continuare a utilizzare il loro software esistente mentre sfruttano i vantaggi di un sistema operativo più moderno e aggiornato. Ma queste sono solo alcune delle funzionalità che possono migliorare la produttività di un’azienda.

Per le aziende che vogliono aggiornare i sistemi operativi da Windows 10 a Windows 11, è fondamentale disporre di licenze attive sui computer interessati. Questo assicura che l'aggiornamento si svolga in modo legale e senza intoppi. Nel caso in cui i PC aziendali siano dotati di sistemi operativi meno recenti, c’è comunque la possibilità di acquistare una product key di Windows 11. Fortunatamente, ci sono modi per risparmiare sul costo della licenza. Un'opzione è acquistare la licenza in offerta su negozi online come Mr Key Shop, uno store affidabile e ben consolidato nel mercato dei software, dove si può trovare Windows 11 a prezzi vantaggiosi.

Migliori Offerte Windows 11

Per un ulteriore risparmio, la soluzione è optare per una product key di Windows 10 Pro - che su Mr Key Shop si trova a 39,99€ anziché 150€ - e successivamente approfittare dell'aggiornamento gratuito a Windows 11, offerto da Microsoft a tutti gli utenti Windows 10 con licenze valide.

L'aggiornamento a Windows 11 può essere un passo significativo per le aziende che cercano di migliorare le prestazioni e la sicurezza dei loro sistemi informatici. Rivolgendosi a un fornitore come Mr Key Shop, è possibile farlo in modo economico e efficiente, assicurandosi allo stesso tempo che tutti i requisiti tecnici siano soddisfatti. Mr Key Shop è un sito web affidabile, come dimostrato dalle oltre 2500 recensioni positive Truspilot. Oltre a Windows 11, sul catalogo dello store sono disponibili sistemi operativi meno recenti, pacchetti Microsoft Office e app standalone Office, i migliori antivirus e le VPN, software di backup e ripristino e i prodotti Windows Server. Le licenze, adatte a privati e aziende, sono tutte originali e garantite. L’ordine viene evaso immediatamente dopo l’acquisto, senza costi di spedizione, tramite una mail corredata di fattura e istruzioni per il download e l’installazione. Il servizio clienti è un valore aggiunto. L’assistenza tecnica di Mr Key Shop non ha eguali, preparata anche sugli aspetti più tecnici, è totalmente gratuita e risponde in italiano o in inglese, fornendo informazioni prima dell'acquisto e supporto in fase di download, installazione e attivazione del software. Non ultima, va sottolineata la sicurezza dei metodi di pagamento disponibili sulla piattaforma. Per i più attenti all’ambiente, acquistare licenze digitali permette non solo di risparmiare ma anche di evitare la produzione di packaging inquinante per le spedizioni e le emissioni nocive nell’atmosfera causate dal trasporto. Acquistare su Mr Key Shop risulta anche una scelta etica e sostenibile.

Tutte le Funzionalità di Windows 11 Utili alla Tua Azienda

Windows 11, con le sue innovazioni e le funzionalità avanzate, offre numerosi benefici alle aziende di tutte le dimensioni. Esaminiamo in dettaglio le caratteristiche che possono essere particolarmente utili nell'ambito aziendale.

Interfaccia Utente Semplificata

Il design rinnovato di Windows 11, con un menu Start centrato e una barra delle applicazioni più intuitiva, facilita la navigazione e migliora l'efficienza, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alle applicazioni e ai file più utilizzati.

Integrazione di Microsoft Teams

L'integrazione diretta di Microsoft Teams nella barra delle applicazioni rende la comunicazione e la collaborazione all'interno di un’azienda più immediate e accessibili, con funzionalità di chat e videoconferenza a portata di click.

Funzionalità Avanzate per il Multitasking

Le nuove opzioni di gestione delle finestre, come Snap Layouts e Snap Groups, permettono di organizzare le applicazioni aperte in modo più efficiente, ottimizzando lo spazio sullo schermo e facilitando il multitasking.

Desktop Virtuali

I desktop virtuali in Windows 11 possono essere personalizzati e organizzati per progetto, team o tipo di attività, aiutando i dipendenti a mantenere separate le diverse aree di lavoro e a concentrarsi meglio sui compiti specifici.

Microsoft Store Migliorato

Il Microsoft Store rinnovato offre un accesso più semplice a un'ampia gamma di applicazioni e strumenti di produttività, semplificando la ricerca e l'installazione del software necessario per l’azienda.

Sicurezza Potenziata

Windows 11 introduce miglioramenti significativi nella sicurezza, tra cui il supporto per il TPM 2.0, l'avvio sicuro e funzionalità avanzate di crittografia, essenziali per proteggere i dati aziendali da minacce esterne.

Supporto per il Lavoro Ibrido

Le funzionalità ottimizzate per il lavoro ibrido, come la gestione avanzata della rete e del cloud, rendono Windows 11 ideale per le aziende che adottano modelli di lavoro flessibili e a distanza.

Widget Personalizzabili

I widget di Windows 11 forniscono aggiornamenti rapidi e personalizzabili su notizie, meteo, calendario e altro, aiutando i dipendenti a rimanere informati senza distrazioni eccessive.

Prestazioni e Compatibilità

Windows 11 è stato progettato per sfruttare al meglio l'hardware moderno, garantendo prestazioni elevate e maggiore compatibilità con una vasta gamma di software e dispositivi, un vantaggio cruciale per le aziende che dipendono da una varietà di strumenti tecnologici.

Opzioni di Configurazione e Gestione

Con Windows 11, i responsabili IT hanno a disposizione opzioni di configurazione e gestione più avanzate, che permettono un controllo più preciso sui dispositivi e sulle politiche di sicurezza aziendale.

Aggiornare a Windows 11: Verifica dei Requisiti di Sistema

L'aggiornamento a Windows 11 è un passaggio importante per le aziende che cercano di sfruttare le ultime innovazioni di Microsoft in termini di sicurezza, produttività e design. Prima di tutto, è essenziale però verificare se il dispositivo interessato soddisfi i requisiti minimi per eseguire Windows 11. Questi includono un processore da 1 gigahertz (GHz) o più veloce con 2 o più core su un processore compatibile a 64 bit, almeno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo deve anche supportare l'avvio sicuro e TPM versione 2.0. Prima di procedere con l'aggiornamento, è consigliabile eseguire un backup completo dei dati. Ciò garantisce all’azienda di non perdere dati e informazioni importanti in caso di problemi durante il processo di aggiornamento.

Come Aggiornare a Windows 11 Gratis

Microsoft ha reso possibile l'aggiornamento gratuito a Windows 11 per i dispositivi dotati di Windows 10, a condizione che rispettino i requisiti di sistema e che abbiano una licenza attiva del sistema operativo. È importante notare che l'aggiornamento gratuito si applica alla stessa versione del software precedentemente in uso. Gli utenti con Windows 10 Pro possono aggiornare gratuitamente solo a Windows 11 Pro, mentre chi possiede Windows 10 Home potrà passare alla corrispondente versione Home di Windows 11.

Per coloro che desiderano invece passare da una versione Home a una Pro, sarà necessario acquistare una licenza per l'aggiornamento a Windows 11 Pro. In questo contesto, Mr Key Shop emerge come un'opzione conveniente, offrendo licenze originali a prezzi vantaggiosi e supporto tecnico gratuito.

Il modo più semplice per aggiornare a Windows 11 è attraverso Windows Update. Basta andare in “Impostazioni” > “Aggiornamento e sicurezza” e selezionare “Windows Update”. Se il PC è compatibile, sarà disponibile l'opzione per scaricare e installare Windows 11. Per procedere, cliccare su "Scarica e installa" e seguire le istruzioni a schermo.

Utilizzo del Windows 11 Installation Assistant

In alternativa a Windows Update, si può usare il Windows 11 Installation Assistant. Sul sito web di Microsoft è possibile scaricare l'assistente. Una volta effettuato il download, per aggiornare il sistema operativo basta avviare l'assistente e seguire le istruzioni fornite.

Creazione di un'Unità USB di Installazione

Un'altra opzione è creare un'unità USB di installazione di Windows 11. Questo è particolarmente utile se volete installare Windows 11 su più dispositivi o se avete bisogno di reinstallare il sistema operativo. Potete scaricare il Media Creation Tool da Microsoft, che vi guiderà nella creazione di un'unità USB avviabile.

Installazione Pulita

Nel caso in cui il PC sia nuovo, o per rinnovare a fondo un PC in uso, si deve optare per un'installazione ex-novo di Windows 11. Nel caso di dispositivi già operativi, ciò comporta la formattazione del disco rigido e la reinstallazione del sistema operativo da zero, senza dimenticare di eseguire il backup dei dati prima di procedere.

In conclusione, l'aggiornamento a Windows 11 apre le porte a una nuova era di efficienza, sicurezza e design avanzato. Per le aziende e gli utenti privati, fare l’upgrade non solo significa dotarsi di un sistema operativo più moderno e ottimizzato, ma rappresenta anche un'opportunità per migliorare la produttività e la sicurezza informatica.