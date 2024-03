Le migliori licenze software per studenti, famiglie e aziende

Scopri come acquistare le migliori licenze software scontate adatte a ogni necessità

Acquistare le licenze software non è un processo semplice come sembra. Infatti, entrano in gioco vari fattori, come i prezzi, ma anche la sicurezza e la provenienza dei codici di attivazione. In questo articolo abbiamo raccolto alcuni suggerimenti per orientarsi fra le possibilità offerte dal mercato digitale, in particolare per gli studenti e le famiglie che necessitano di tenere sotto controllo il budget. Abbiamo pensato anche alle aziende, che spesso devono trovare il miglior compromesso fra l’acquisizione di strumenti avanzati per la gestione delle operazioni e il rispetto di rigidi vincoli di bilancio.

Scegliere la licenza software adeguata

Il mercato del software è estremamente variegato e scegliere la licenza software più adatta alle proprie esigenze e casi d’uso può diventare una fonte di stress e frustrazione. Per fortuna, la maggior parte delle aziende operanti nel settore, propongono una serie di prodotti differenziati in base all’utenza di riferimento. Esistono, ad esempio, versioni di Microsoft Windows e Office più adatte ai contesti domestici e all’uso in ambito scolastico, come le versioni Home and Student di Office o Windows 11 Home. D’altronde, perché uno studente dovrebbe pagare un software completo di funzionalità che non userà mai, in quanto rivolte più a professionisti e imprese?

Lo stesso vale al contrario, aziende più grandi avranno bisogno di sistemi operativi, pacchetti di produttività, tool di sicurezza e altri software in versioni più complete, in modo da soddisfare esigenze più pressanti.

Per fortuna, oltre ai diversi range offerti dagli sviluppatori, è possibile acquistare le migliori licenze software a prezzi più bassi rispetto ai listini ufficiali, rimanendo sempre nella legalità. Ecco come risparmiare sui vari tipi di prodotti digitali.

Le Migliori Licenze Software Scontate per Studenti

Windows 11 Home 169,99€ 49,99€

Office 2021 Home and Student 149,99€ 89,99€

Office 2021 Home and Student per Mac 149,99€ 99,99€

NordVPN 73,99€ 69,99€

Bitdefender Internet Security 39,99€ 26,99€

Microsoft Office App (Word, Excel, Publisher, ecc…) a partire da 19,99€

Gli studenti possono usufruire di prodotti più semplici, ma con le funzioni essenziali per la produzione di testi e contenuti multimediali, a prezzi molto più vantaggiosi rispetto alle versioni professionali. Anche l’acquisto di singole Office App potrebbe essere ideale.

Le Migliori Licenze Software in Offerta per Famiglie

Windows 10 Home 104,99€ 34,99€

Office 2021 Home and Business 299,99€ 109,99€

Office 2019 Home and Business 229,99€ 79,99€

HMA VPN 59,99€ 49,99€

EaseUS Todo Backup Home 39,99€ 37,99€

McAfee Total Protection 39,99€ 19,99€

Le famiglie che vogliono utilizzare il computer per l’intrattenimento e lo studio, nonché per piccole attività più business-oriented come la gestione del budget, possono risparmiare notevolmente sulle versioni Home di Windows e Office, anche qualora si volesse aggiornare a Windows 11. Inoltre, i pacchetti VPN e le suite di sicurezza sono disponibili anche in versione Family per coprire più dispositivi a prezzi vantaggiosi.

Le Migliori Licenze Software per Aziende a Prezzo Vantaggioso (puntiamo alla fattura)

Windows 11 Professional 179,99€ 59,99€

Windows 11 Enterprise 229,99€ 79,99€

Office 2021 Professional Plus 579,99€ 109,99€

Windows Server 2022 999,99€ 449,99€

EaseUS Todo Backup Technician 999,99€ 979,99€

AOMEI Partition Assistant Professional 59,99€ 39,99€

Norton 360 Deluxe 94,99€ 24,99€

Le aziende che devono soddisfare requisiti più complessi, possono rivolgersi alle versioni Professional ed Enterprise di Windows e Office, oppure optare per prodotti specifici come i tool EaseUS per backup e ripristino, nonché i migliori antivirus. Poiché gli acquisti avvengono in un contesto serio e professionale, le transazioni saranno regolarmente soggette a fattura, un aspetto chiave dal punto di vista fiscale.

Come acquistare licenze software scontate su Mr Key Shop

Mr Key Shop è un e-commerce attivo da quasi due decenni sul mercato digitale: qui è possibile acquistare licenze software a prezzi scontati, sempre con la garanzia di ricevere prodotti originali al 100%.

Il catalogo di Mr Key Shop è ricco e variegato: si passa dalle licenze Windows 11 e Windows 10 in varie versioni, ai migliori pacchetti Office, incluse Microsoft Office App, passando per VPN, antivirus, sistemi di backup e ripristino, e molto altro. Non mancano prodotti specificamente realizzati per i professionisti, come Windows Storage Server e diverse linee di software Autodesk, come AutoCAD e Maya.

Il vantaggio principale è che sullo store è possibile risparmiare il 70% rispetto ai listini ufficiali, ma senza rinunciare alla sicurezza e alla legalità. Infatti, ogni transazione è protetta da crittografia SSL, mentre i pagamenti sono affidati alle piattaforme più popolari e riconosciute sul mercato, come PayPal, Stripe e i servizi Pay di Amazon, Google e Apple.

Inoltre, ogni acquisto è coperto da una garanzia completa soddisfatti o rimborsati, mentre il supporto tecnico è sempre disponibile gratuitamente e in lingua italiana.

A questo, si aggiunge la celerità della consegna via e-mail, e non meno importante un contributo concreto alla protezione dell’ambiente, dato che l’azienda non distribuisce prodotti fisici tramite sistemi di trasporto inquinanti.

I vantaggi di Acquistare Licenze Software Ricondizionate. Si, sono Legali!

L’acquisto di licenze software ricondizionate è la strategia vincente per chi è attento al budget, e magari è alla ricerca di prodotti Microsoft in sconto, o vuole arricchire la libreria software senza prosciugare il conto.

Mr Key Shop è specializzata proprio in questo: l’azienda va alla ricerca di codici di attivazione inutilizzati (ad esempio da aziende che decidono di passare ad altri servizi) che reimmette sul mercato a prezzi più bassi.

La prima sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2012, c-128/11 legittima la vendita di software ricondizionati, pertanto Mr Key Shop opera nella piena legalità, come è possibile riscontrare tramite i riferimenti normativi citati sulla pagina Chi siamo del sito.

Quindi, il vantaggio economico è garantito: acquistare licenze software ricondizionate non è solo riconosciuto e ammesso dalla legge, ma è anche il modo migliore per risparmiare e ottenere prodotti 100% genuini.

L’affidabilità di Mr Key Shop è comprovata anche dai giudizi entusiastici ricevuti su Trustpilot, popolare piattaforma super-partes dedicata alle recensioni di prodotti e servizi da parte degli utenti.

Ad esempio, Venanzio Ciarletta ha scritto: “Prodotto ufficiale, inviato in tempo reale sulla mail, facile da installare. E prezzo ottimo. Lo consiglio.”, mentre Fabio Filippi ha lasciato questa recensione: “Ho acquistato una licenza Microsoft Windows 10.

Ottimo prezzo, ricevuta immediatamente dopo il pagamento.

Servizio post vendita eccellente: mi hanno fornito per email e telefono le informazioni necessarie all'installazione del programma nel mio PC, inclusi un paio di video Youtube molto utili.”

Utilizzo software senza licenza: Quali rischi si corrono?

Non è un segreto: sul web è possibile reperire una grande quantità di software senza licenza. Il problema è che si tratta di una pratica illegale e rischiosa. Scaricare programmi piratati, infatti, espone gli utenti a una quantità vastissima di pericoli, dalle infezioni malware come virus e ransomware, a violazioni più inquietanti come l’hijacking e il furto di identità. Inoltre, le sanzioni per chi ottiene software in modo illegale possono essere molto pesanti e si va dalle pene pecuniarie alla detenzione.

E considerata la convenienza delle licenze software genuine offerte da Mr Key Shop, non vale assolutamente la pena correre rischi del genere.

Acquistare licenze software, dunque, non è poi così difficile e impegnativo come poteva sembrare. Basta visitare Mr Key Shop e sfogliare il ricchissimo catalogo per rendersi conto che è possibile acquistare software a prezzi vantaggiosi e senza intoppi.