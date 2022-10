Roma sempre più vicina all'aeroporto di Fiumicino grazie al taxi drone, testato in Italia per la primissima volta. Ecco tutti dettagli dell'ambizioso progetto.

Ha spiccato il volo per la prima volta il taxi drone che promette di "rivoluzionare" i trasporti della capitale. Un progetto ambizioso che, come dichiarato dall’assessore ai trasporti Eugenio Patanè, mira a diventare pienamento effettivo entro il 2024.

A cosa servirà il “taxi volante”

Il test di volo ha avuto luogo a distanza di un anno dalla presentazione del prototipo che oggi è divenuto realtà.

Volocity, questo il nome dato al velivolo, non sarà senz’altro la soluzione definitiva per i problemi di traffico e circolazione che gravano sulla capitale, ma si tratta senz’altro di

un ulteriore tassello che aggiungiamo per l'intermodalità delle persone e delle merci che nel futuro diventerà un mezzo diffuso.

prosegue sempre Patanè.

O almeno questo è l’obbiettivo che ha portato alla nascita dell'ambizioso progetto, primo in Italia e nato dalla collaborazione tra importanti realtà come Aeroporti di Roma, Volocopter, UrbanV e Atlantia.

La finalità del progetto del taxi drone è quella di decongestionare una delle arterie più trafficate ed importanti della città ossia quella che collega la città eterna all’aeroporto di Fiumicino, nell’ottica di fornire un “collegamento veloce e sostenibile”.

Trasporto di merci e passeggeri: ecco com’è fatto il taxi drone

Il taxi drone è dotato di due posti adibiti ad ospitare due passeggeri. Vola grazie a 18 motori a funzionamento completamente elettrico ed è caratterizzato da una modalità verticale dil decollo e atterraggio.

Possiede inoltre un'autonomia tale da consentirli di percorrere un centinaio di chilometri senza nessuna problematica di alcun genere.

Servirà, come detto, per un "collegamento veloce e sostenibile dell’aeroporto con la città", una sorta quindi di servizio di air taxi al quale stanno puntando anche altre diverse capitale europee come, per esempio, Parigi.

Durante il test, Volocity ha sostenuto un mini viaggio di 5 minuti, percorrendo una traiettoria di volo a 40 km/h e a 40 metri di altezza.