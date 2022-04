La tua fiducia nelle criptovalute si sgretola quando il mercato è in ribasso. Scopri in questo articolo perché fare investimenti mentre il mercato delle criptovalute è in ribasso è più redditizio.

È una domanda frequente: cosa dovresti fare con le tue azioni quando il mercato delle criptovalute scende molto? La tua prima scelta, come la maggior parte delle persone, sarebbe quella di vendere immediatamente le tue azioni.

È nella natura umana sentirsi bene quando succede qualcosa secondo la tua scelta. Ti sentirai incredibilmente bene riguardo al mercato delle criptovalute quando le tue azioni aumentano di valore.

Ma la tua fiducia nel mercato delle criptovalute si sgretola quando il tuo investimento diminuisce di valore e vuoi semplicemente buttare via tutto, nascondere i tuoi soldi sotto il letto e non farti mai coinvolgere dal mercato delle criptovalute.

Tuttavia, in realtà, vendere le tue azioni quando il mercato delle criptovalute è in ribasso non è una mossa molto intelligente. Secondo gli esperti, è un passo molto inefficace. Fare investimenti mentre il mercato delle criptovalute è in calo ha più senso.

Ecco uno sguardo al motivo per cui dovresti investire in criptovalute quando il mercato delle criptovalute è in ribasso.

Investire in criptovalute è un gioco lungo

Fare investimenti nel mercato delle criptovalute è una probabilità a lungo termine e gli investitori esperti lo sanno. Con un tempo sufficiente, il tuo portafoglio potrebbe recuperare da questi cali momentanei perché a volte i cali del mercato delle criptovalute non sono altro che un banale correzione del mercato azionario.

È stato riportato nel Morningstar del 2020 che dal 1926, il mercato delle criptovalute è sempre stato su 80 periodi di 15 anni sovrapposti.

Sebbene non sia facile prevedere il mercato delle criptovalute, le informazioni sopra riportate suggeriscono che potresti emergere dopo al massimo 15 anni se investi nel mercato delle criptovalute.

Tuttavia, puoi sabotare il tuo piano di investimento in criptovalute acquistando o vendendo azioni in base alle tue emozioni o reazioni istintive alla breve volatilità e questo passaggio può probabilmente farti tornare indietro.

Potresti aver costruito il tuo piano di investimento pensando a motivi molto particolari e, in base alle tue preferenze di tolleranza al rischio e all'orizzonte temporale, la tua asset allocation potrebbe essere stata formulata. Tuttavia, puoi annullare questo saldo vendendo le tue azioni in modo impulsivo.

Invece di rovinare i tuoi investimenti in criptovalute in base alle tue emozioni, dovresti considerare di formulare un piano in atto che possa aiutarti a fare più investimenti quando il mercato delle criptovalute è in ribasso. In tal modo, acquisterai azioni in vendita con la speranza che il calo del mercato delle criptovalute sia temporaneo e sarai in grado di creare qualsiasi potenziale per guadagnare attraverso questo.

Pertanto, ogni volta che il mercato delle criptovalute diminuisce di valore e le tue convinzioni iniziano a crollare, la tua mossa migliore è continuare a fare più investimenti rimanendo rilassato e calmo.

Detto questo, dovresti considerare le tue esigenze in qualsiasi decisione relativa ai tuoi investimenti in criptovalute. Non devi necessariamente acquistare qualcosa solo perché il mercato delle criptovalute è in ribasso.

Proprio come vendere azioni quando il mercato delle criptovalute è in ribasso può buttarti fuori dal gioco, allo stesso modo, acquistare azioni solo perché sono più economiche può far deragliare il tuo piano di investimento. L'idea migliore è fare un respiro profondo, considerare tutte le tue esigenze, fare qualche ricerca e poi decidere.

Nel video qui sotto Tom Bilyeu ha espresso la sua opinione sulla caduta di mercato delle criptovalute e cosa dovremmo aspettarci da esso in futuro. Questo sarà davvero utile per comprendere questa fase del mercato delle criptovalute.

Prevedere i movimenti del mercato delle criptovalute

Lo scopo di prevedere il movimento del mercato delle criptovalute è che se lo farai in qualche modo vinci contro il mercato delle criptovalute anticipando le tendenze future e acquistando e vendendo le tue azioni.

Anche se il tempismo dei movimenti del mercato delle criptovalute è di per sé una responsabilità impegnativa. Pertanto, prevedere i futuri movimenti del mercato delle criptovalute non funziona per la maggior parte degli investitori.

Per capire questo esempio, a partire dalla fine del 2007, si è verificato uno dei cali più sorprendenti nella storia delle azioni. Di conseguenza, gli investitori hanno iniziato a farsi prendere dal panico e a vendere le proprie azioni a causa di questo calo del mercato.

Tuttavia, il 9 marzo 2009, il mercato delle criptovalute ha toccato il minimo a 676,53 e ha iniziato a fare una ripresa che è diventata il più grande mercato rialzista della storia. Nel 2013 quattro anni dopo, l'indice S&P 500 ha superato il valore raggiunto nel 2007, intorno a 1565,15.

Sebbene il calo di oltre 50% nel mercato delle criptovalute sia stato piuttosto spaventoso, in seguito avresti perso la tua ripresa e avresti bloccato le tue perdite andando nel panico e vendendo le tue azioni.

D'altra parte, se all'inizio fossi rimasto calmo e fossi rimasto investito, all'inizio avresti visto tutti i valori delle criptovalute diminuire, ma poi potresti anche aver visto i guadagni del portafoglio mentre il mercato delle criptovalute ha ripreso il suo corso.

La strategia di detenere le tue azioni a lungo termine può essere vantaggioso, e questo fatto è illustrato nell'esempio precedente.

Analizza i rischi nell'investire quando il mercato delle criptovalute è in ribasso

Detto questo, devi anche ricordare che ci sono molte peculiarità nella convinzione che il mercato delle criptovalute sia sempre al rialzo o riesca a riprendersi all'istante dopo un calo dei valori.

Puoi considerare l'istanza del 1929 quando il mercato azionario crollò. Come La Grande Depressione distrusse l'economia, fino al 1932 si vide un continuo calo dei prezzi delle azioni. Fino al novembre 1954, il mercato azionario non raggiunse il suo massimo pre-cash.

Inoltre, nel 1989, il mercato azionario giapponese ha raggiunto il picco e all'inizio del 2021 il mercato delle criptovalute non l'ha ancora raggiunto. Allora, in tre anni, quando una bolla economica nel paese è scoppiata, l'indice ha perso metà del suo valore.

Tuttavia, per la prima volta dal 1990, nel febbraio 2021, il Nikkei 225, l'indicatore azionario di riferimento del paese, ha toccato 30.000 livelli.

Inoltre, tenere d'occhio le crescite economiche come la valutazione dei modelli di inflazione, della crescita dell'occupazione e delle tendenze manifatturiere è essenziale per investire nelle criptovalute.

Per l'economia, il mercato azionario svolge il ruolo di un barometro nel suo insieme, dopotutto.

Le società devono illustrare la crescita degli utili e gli utili per aumentare i prezzi delle azioni. Sia gli Stati Uniti che le economie globali devono essere continuamente ampliate e migliorate per la crescita degli utili aziendali e lo sviluppo dei ricavi.

Capire la media del costo in dollari

Dovresti considerare la media del costo del dollaro per frenare il tuo impulso dal ritirare i tuoi investimenti quando il mercato è basso e invece fare più investimenti nel mercato delle criptovalute. Qui dai un'occhiata a come funziona la media dei costi in dollari.

Ad esempio, investi regolarmente una somma fissa di denaro nel mercato azionario, diciamo ogni mese. In base al costo esistente di ciascuna azione, potrai acquistare un numero variabile di azioni, mentre rimarrà fisso l'importo che investi regolarmente ogni mese.

Consideriamo che investi regolarmente un importo di 100$ al mese. Questi $ 100 potrebbero acquistare dieci azioni di un fondo comune di investimento, ciascuna delle quali rivendica $ 10 a gennaio. Ora diciamo che il mercato delle criptovalute scende di valore ad aprile e queste azioni da $ 10 di un fondo comune ora valgono solo $ 5.

Tuttavia, continui con calma a investire i tuoi $ 100 ogni mese invece di farti prendere dal panico. Durante quel mese, 20 azioni di un fondo comune di investimento vengono acquistate da quei $ 100.

A giugno, continui a investire $ 100 e ogni azione ora costa $ 25 quando il mercato delle criptovalute aumenta di nuovo. Ora altre quattro quote di fondi comuni vengono acquistate da questi $ 100.

Con questo metodo, puoi acquistare più azioni quando il mercato delle criptovalute è in ribasso, con la media del costo in dollari che ti aiuta ad acquistare azioni quando sono basse e limitando il numero di azioni che puoi acquistare quando il il mercato sale di nuovo.

Questa strategia ti aiuta a fare investimenti vantaggiosi impedendoti di acquistare azioni quando i prezzi sono alti.

Considera, ad esempio, che il valore di ciascuna azione è di $ 50 dopo dieci anni di investimenti regolari di $ 100 ogni mese. Il costo medio di ciascuna azione è probabilmente inferiore al prezzo corrente del fondo, anche se alcune azioni che hai acquistato valgono di più.

Invece di scaricare una grande quantità di denaro nel mercato delle criptovalute e sperare che il mercato vada al rialzo, è più consigliabile fare investimenti costanti nel tempo e ottenere un ritorno più favorevole.

Raccolta delle perdite fiscali

La tecnica della raccolta delle perdite fiscali dovrebbe essere considerata se hai già subito perdite nel mercato delle criptovalute. La raccolta delle perdite fiscali è un metodo per pareggiare i guadagni in altri investimenti vendendo titoli che hanno già subito una perdita.

Pensa che a gennaio hai investito $ 10.000 nel mercato delle criptovalute. Il valore del titolo diminuisce nel corso dell'anno e alla fine dell'anno vale solo $ 7500. Ora puoi vendere il titolo e reinvestirlo in un fondo comune di investimento simile invece di farti prendere dal panico.

In questo modo, puoi trarre vantaggio dal mantenere con successo il tuo portafoglio di investimenti che aumenterà di valore nel tempo e, ai fini fiscali, puoi detrarre la perdita di $ 2500. Anche l'importo totale contro eventuali plusvalenze che potresti avere in quest'anno o in qualsiasi anno futuro.

Puoi cancellare $ 3000 di perdite in conto capitale ogni anno dal tuo reddito ordinario. Prima di utilizzare l'eccedenza per compensare il reddito, è necessario detrarre le perdite rispetto alle plusvalenze. Puoi trasferire perdite superiori a $ 3000 negli anni successivi.

Utilizzando questo metodo, puoi alleviare il dolore delle perdite di capitale durante le principali cadute del mercato delle criptovalute. Tuttavia, è essenziale reinvestire il denaro raccolto vendendo le azioni, altrimenti è possibile che manchi la ripresa.

Tuttavia, tieni presente che la ripresa non è sempre garantita, poiché l'investimento nel mercato delle criptovalute comporta molti rischi.

Conclusione

Naturalmente, è nel nostro istinto sentirsi in preda al panico e irrequieti in tali situazioni. Tuttavia, in periodi come questi, il miglior consiglio è di non cedere alle proprie emozioni. Una strategia di investimento equilibrata consiste nell'effettuare investimenti quando il mercato delle criptovalute è in ribasso per aumentare la ricchezza nel tempo.

Puoi raggiungere i tuoi obiettivi finanziari come prepararti per la pensione, mandare tuo figlio all'università o trovarti una nuova casa facendo investimenti a lungo termine nel mercato delle criptovalute.

Puoi facilmente creare un account con un minimo di $ 5 se pensi di essere pronto per iniziare a investire nel mercato delle criptovalute. Per le persone a cui piace adottare un approccio pratico, i conti di investimento attivi sono vantaggiosi.