I Crypto ETP sono degli Exchange Traded Product su criptovalute come Bitcoin o Ethereum. Si tratta di uno degli strumenti più semplici e sicuri per investire nel mondo degli asset crypto, una delle attività che hanno meglio performato nell’ultimo decennio.

I Crypto ETP (Exchange Traded Product) sono come degli ETF (Exchange Traded Fund) sulle criptovalute e ne replicano molti vantaggi e caratteristiche, ma con alcune importanti differenze. In uno schema generale va specificato che ETF, ETN ed ETC sono per definizione sottoinsiemi del più generale insieme degli ETP. Nel caso degli ETP su criptovalute è importante rimarcare alcune caratteristiche. A differenza degli ETF, che sono sostanzialmente quote di un fondo, gli ETP sono titoli di debito emessi da un SPV (Special Purpose Vehicle), in particolare titoli di debito collateralizzati e senza interessi. In poche parole c’è una società veicolo che emette questi strumenti il cui collaterale, sul quale si hanno dunque i relativi diritti, è costituito da attività “cripto” come criptovalute o strumenti in criptovalute o relativi indici. Le criptovalute sono affidate in custodia a specifiche istituzioni specializzate e i relativi diritti sono garantiti all’investitore da un accordo preciso stretto dai Partecipanti Autorizzati, che sono un po’ i progettisti e i garanti di tutti i prodotti, oltreché in molti casi gli offerenti degli stessi. I crypto ETP sono di fatto obbligazioni al portatore dell’emittente, tecnicamente dei CDO (Collaterized Debt Obbligation), ma con la trasparenza costante sui loro collaterali e sul peso relativo all’interno dei vari prodotti.Come gli ETF, gli ETP sono progettati per replicare passivamente le performance dei crypto asset sottostanti (per esempio appunto Bitcoin, Ethereum e/o altre criptovalute) o di indici di criptovalute.

Caratteristiche e vantaggi dei Crypto ETP

Gli ETP presentano alcune caratteristiche importanti da considerare quando si valuta un investimento in criptovalute. Sono quotati in mercati regolamentati, quindi sono facilmente negoziabili come un’azione o un ETF. Trattano su mercati liquidi grazie alla presenza di operatori specifici, come i market maker e i partecipanti autorizzati.

La quotazione su mercati regolamentati è assai importante per gli investitori comuni, poiché li protegge da uno dei maggiori pericoli dell’investimento diretto in criptovalute. Le piattaforme che custodiscono le criptovalute (siano wallet o exchange di wallet) sono state attaccate spesso dagli hacker o hanno registrato dei furti. Esporsi su un ETP in criptovalute invece che direttamente su una criptovaluta, elimina questo pericolo.

Investire in un ETP permette anche di scongiurare rischi tipici come lo smarrimento o il furto delle password, la distruzione fisica del dispositivo con il wallet o persino la morte del proprietario. Con gli ETP su criptovalute è la stessa società che si occupa di custodire le password. Le criptovalute sottostanti sono conservate in un cold wallet presso un istituto regolamentato.

Un altro vantaggio dell’investimento in criptovalute tramite ETP risiede nella possibilità di diversificazione dell’investimento. I Crypto ETP consentono infatti di investire in panieri di criptovalute o in veri e propri indici di criptovalute. Questo permette di arginare il pericolo di eccessiva volatilità di una singola criptovaluta facendo ricorso a un benchmark diversificato.

L’investimento in Crypto ETP è per sua natura più semplice e immediato dell’investimento diretto in criptovalute tramite piattaforme specifiche. I Crypto ETP comportano inoltre commissioni d’ordine molto basse e permettono con una spesa assai ridotta di investire su criptovalute o panieri di criptovalute che comporterebbero altrimenti costi di intermediazione assai più elevati.

Nei giorni di negoziazione gli investimenti in Crypto ETP su gettex (piattaforma specializzata di scambio di Monaco) o Xetra (piattaforma di scambio di Francoforte) gli investimenti in crypto possono essere effettuati nelle ore di negoziazione di gettex e Xetra. Nei giorni di negoziazione, è possibile collocare gli ordini dalle 00.15 alle 23.30. Si può anche costruire un portafoglio crypto poco alla volta e creare un piano di risparmio partendo anche da solo 1 €.

I Crypto ETP in Europa

L’Europa ha avuto un ruolo pionieristico nel lancio di prodotti ETP sulle criptovalute e oggi esistono sul mercato europeo e su quello svizzero decine di prodotti di questo tipo con caratteristiche specifiche. Il Vecchio Continente in questo campo si è differenziato da quello statunitense dove i primi ETF su Bitcoin sono stati approvati nell’ottobre 2021 dalla SEC (Securities Exchange Commission, la Consob degli Stati Uniti). Negli Stati Uniti infatti si è deciso di approvare soltanto degli ETF non esposti direttamente su criptovalute, ma basati sui relativi future su criptovalute, che sono da anni scambiati sul CME (Chicago Mercantile Exchange). Si tratta in questo caso di ETF, in quanto sono veri e propri fondi esposti sui future sui crypto asset.In Europa invece sono molto diffusi anche gli ETP direttamente esposti alle criptovalute (“a replica fisica”). Questa seconda scelta consente di abbattere i rischi di rolling, che caratterizzano tutti i future alla scadenza e potenzialmente potrebbero implicare dei costi accessori (rischio contango). L’esposizione in future citata per gli ETF americani impone infatti di rinnovare a scadenza i derivati, in pratica riacquistandoli, con il rischio che prezzi più elevati pesino sulla gestione.

