A Piazza Affari si avvicina il primo importante appuntamento con la nuova stagione dei dividendi, che partirà ufficialmente lunedì prossimo, per poi proseguire nelle settimane successive.

Dividendi: lunedì 15 titoli staccano a Piazza Affari

Per la prima seduta della prossima settimana si segnala lo stacco del dividendo di ben 15 titoli, con pagamento due giorni dopo, mercoledì 24 aprile, con l’unica eccezione per 2 titoli, Stellantis e Ferrari, per i quali bisognerà attendere il 3 maggio.

Nel dettaglio, saranno 8 i titoli del Ftse Mib a staccare il dividendo, 3 del Ftse Italia Mid Cap, 3 dell’Euronext Milano e uno dell’Euronext Growth.

Di seguito riportiamo l’elenco dei titoli con l’indicazione del dividendo in arrivo e del rendimento calcolato sul prezzo di chiusura di venerdì 19 aprile.

Dividendi Ftse Mib

TITOLO DIVIDENDO RENDIMENTO Banca Mediolanum 0,42 euro (saldo) 4,13% Banco BPM 0,56 euro 8,76% Campari 0,065 euro 0,68% Ferrari 2,443 euro 0,63% Iveco Group 0,22 euro 1,78% Prysmian 0,7 euro 1,39% Stellantis 1,55 euro 6,4% Unicredit 1,8029 euro 5,11%

Dividendi Mid Cap

TITOLO DIVIDENDO RENDIMENTO BFF Bank 0,541 euro (saldo) 4,4% Maire 0,197 euro 2,61% Piaggio 0,08 euro (saldo) 2,86%

Dividendi Euronext Milan

TITOLO DIVIDENDO RENDIMENTO Banco Desio e Brianza 0,2634 euro 5,6% Basicnet 0,15 euro 3,79% Edison risp. 0,105 euro 6,64%

Dividendi Euronext Growth