Vitalik Buterin non ha ancora terminato con l'aggiornamento della regina degli smart contract, Ethereum. Sembra, infatti, che dopo la finalizzazione del Merge siano già pronti altri 4 upgrade che adesso vedremo insieme e che non molti ancora conoscono.

Il Merge di Ethereum si è ultimato il 15 settembre 2022 con la tanta agognata fusione, culminata nella transizione del suo meccanismo di consenso da Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS).

La transizione è una pietra miliare sulla strada che il fondatore di ETH, Vitalik Buterin, aveva sognato per la sua amata blockchain.

Attualmente ETH sta subendo il ribasso del mercato, ma questo non basta a fare desistere gli investitori di lungo periodo ancora convinti della buona riuscita della criptovaluta N.2 del mercato!

Purtroppo al momento gli ottimisti dovranno attendere, visto che nell'ultimo mese (e in particolare proprio dopo il Merge) il prezzo della crypto è crollato del 19,50%, attestandosi a 1.378 USD.

Tuttavia il creatore, Vitalik Buterin afferma che il suo progetto è ben lungi dall'essere finito, anzi! Nei prossimi anni, infatti, egli prevede di lavorare sull'esecuzione della rete Ethereum, aumentando drasticamente il numero di transazioni e riducendo sempre più le tariffe del gas.

Ma la cosa più stupefacente è che alle porte ci sono altri 4 aggiornamenti: Surge, Verge, Purge e Splurge!

Surge, rete più veloce

La crescita di ETH non è ancora terminata. Per molti sembra assurdo, ma ci sono ancora degli upgrade che saranno presto ultimati sulla rete di Buterin. Il primo è stato denominato "Surge" e riguarderà la velocità della rete!

Vitalik ha affermato che la sua blockchain può attualmente elaborare fino a 20 transazioni al secondo. Tuttavia, secondo i calcoli, potrebbe elaborare, inclusi i rollup e lo sharding, circa 100.000 transazioni al secondo.

Surge si occuperà di rendere la vita più facile la vita gli utenti che gestiscono i nodi al fine di proteggere la rete, aumentando drasticamente anche la velocità con cui saranno eseguite le transazioni.

Insomma ETH ha ancora un ampio margine di crescita!

Verge: un altro passo verso la decentralizzazione

Il secondo nome all'appello è "Verge". Questo secondo aggiornamento nominato nella roadmap del team di sviluppatori si concentrerà su di una maggiore decentralizzazione della rete Ethereum.

Ci sarà un ottimizzazione del database e un ulteriore incentivo alla riduzione dei nodi del network!

Gli utenti potranno così diventare validatori della blockchain senza dovere memorizzare una quantità enorme di dati sui propri computer, ingrossando così le proprie fila.

Inoltre ci sarà una maggiore scalabilità, un elemento da non sottovalutare affatto.

Purge per semplificare Ethereum

Il terzo upgrade previsto mira a eliminare lo storico dei dati per fare spazio all'interno della blockchain.

Che cosa vuol dire? In poche parole "Purge" si occuperà di semplificare ulteriormente Ethereum, non richiedendo a ogni unità del network di archiviare la cronologia.

La riduzione della quantità di questi dati renderà il processo di convalida della blockchain più efficiente per i validatori che utilizzeranno come ormai noto il Proof of Stake. Ciò dovrebbe ridurre al minimo la congestione della rete e consentire l'elaborazione di molte più transazioni sulla blockchain.

Lo stesso Vitalik Buterin afferma con grande entusiasmo che a questo punto dell'aggiornamento, ETH dovrebbe essere in grado di elaborare circa 100.000 transazioni per secondo!

Niente male, non è vero?

Splurge, la sorpresa di Vitalik Buterin

Quest'ultima fase è ancora un pò un mistero, ma si crede si tratti di una sorta di "extra" non ancora ben definito.

In pratica quello che sappiamo del denominato "Splurge" è che si occuperà di accertarsi che tutto il sistema funzioni a dovere, risolvendo eventuali problemi e assicurandosi che tutti i precedenti aggiornamenti non creino problemi.

Questo stadio finale è ancora lontano, specialmente e pensiamo che il Merge si è concluso appena poco più di una settimana fa.

Considerando poi l'attuale situazione, non sorprenderebbero imprevisti lungo la strada, visto che i ritardi ci sono stati anche nella fusione appena ultimata.

Splurge, se e quando finalmente arriverà, sarà un momento iconico per Buterin e il suo team, sancendo una meritata fase celebrativa per tutto il progetto.

Quando sono previsti i 4 aggiornamenti di Ethereum?

Tutto questo ruota attorno al concetto di "sharding", un processo che mira a suddividere un database per alleggerire il carico e favorire la scalabilità.

Secondo alcune indiscrezioni questo piano di upgrade suddiviso in 4 parti dovrebbe cominciare già nel 2023, ma non ci sono ancora certezze a riguardo!

Sappiamo, però, che non saranno 4 aggiornamenti esattamente separati, bensì uno sviluppo che avverrà più o meno in parallelo.

In questo probabile sviluppo finale, i requisiti di cronologia e archiviazione per i validatori verranno ulteriormente ridotti, garantendo una sicura decentralizzazione di Ethereum e diminuendo così i costi d'ingresso per validare la rete.

Non resta che restare aggiornati!

