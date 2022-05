Tutti gli Ethereum Layer-2 hanno attualmente un valore di oltre $ 10 miliardi e questo continua a salire. La metà di questo importo è rappresentato da Polygon, che ha recentemente superato Ethereum per utenti attivi quotidianamente. Diamo una rapida occhiata a Polygon in questo articolo.

Il 2021 ha segnato un aumento significativo del prezzo di Polygon (MATIC). Questa soluzione di ridimensionamento multi-catena per Ethereum è costituita da una criptovaluta indiana, Polygon Network.

Il 2021 è stato un anno straordinario per le risorse digitali, grazie a numerose partnership e alleanze. Sebbene la moneta abbia subito un calo, si è ripresa più velocemente di qualsiasi altro token.

Il poligono potrebbe battere un nuovo record quest'anno, in base al suo recente rally e al rinnovato interesse che ha ricevuto. In ogni caso, entriamo nel dettaglio del perché Polygon esploderà nel 2022.

Cos'è Polygon?

Ecco cosa devi sapere su Polygon se non ne hai mai sentito parlare prima. Ciò è stato fatto da un team di 3 (Anurag Arjun, Jaynti Kanani e Sandeep Nailwal):

Mahalo Gelek, uno sviluppatore di Ethereum, è stato nominato quarto co-fondatore di Polygon dopo il rebranding di 2 Polygon a febbraio.

Una società di software indiana, Polygon Technologies, ha sviluppato Polygon.

Sembra che The Polygon Foundation abbia cambiato nome dopo che la MATIC Foundation è stata rinominata dopo uno o due anni.

Non esiste un indirizzo noto per la Polygon Foundation.

L'azienda ha raccolto milioni di dollari negli ultimi anni da individui e istituzioni famose.

da individui e istituzioni famose. Nel giugno 2020 è stata lanciata la mainnet di Polygon, sebbene la blockchain sia ancora in fase di sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo, Polygon sta costruendo ulteriori soluzioni di ridimensionamento per diventare l'Internet delle blockchain di Ethereum.

La rete MATIC originale, ora nota come PoS Chain Polygon, è attualmente l'unico che può essere utilizzato oggi, nonostante siano attualmente attive due soluzioni di ridimensionamento Polygon. Utilizza una tecnologia chiamata Plasma, che si basa sull'attuale blockchain di Ethereum per la sicurezza. Polygon PoS Chain crea una copia della blockchain di Ethereum utilizzando l'attuale blockchain di Ethereum per il ridimensionamento.

La catena Polygon PoS viene periodicamente aggiornata sulla blockchain di Ethereum inviando snapshot. In caso di caduta della catena PoS di Polygon, queste istantanee possono essere utilizzate per recuperare fondi dagli utenti.

Non esiste un'effettiva elaborazione delle transazioni su The Polygon PoS Chain da parte dei 100 validatori di Polygon. Il secondo gruppo da 7 a 10 produttori di blocchi si occuperà di questo, che probabilmente sarà il lavoro di The Polygon Foundation. Polygon può elaborare fino a 65.000 transazioni al secondo grazie a questa relativa centralizzazione, anche se le sue stesse fonti notano che attualmente possono gestire solo da 1 a 10.000 transazioni al secondo.

Sulla blockchain di Ethereum, MATIC è un token ERC20. Quei 100 validatori scommettono su The Polygon PoS Chain ed è anche possibile delegarlo. Sia i validatori che i deleganti su MATIC guadagnano circa il 12% all'anno in premi di puntata. Non è obbligatorio che i validatori scommettano abbastanza MATIC per essere tra i primi 100, ma devono puntare abbastanza per arrivarci. I validatori che si comportano male vedranno la loro puntata ridotta, così come tutti i token MATIC puntati.

Oltre alla catena Polygon PoS, il token MATIC verrà utilizzato anche per le prossime soluzioni di ridimensionamento di Polygon. Molti dei protocolli DeFi più popolari di Ethereum si sono sviluppati sulla catena PoS di Polygon grazie alle sue tariffe basse e alla compatibilità con Ethereum. Quasi cinque miliardi di dollari di valore ora sono stati vincolati a questi protocolli.

Polygon esploderà nel 2022?

Potenziato dalla blockchain di Ethereum, Polygon velocizza le transazioni effettuate tramite Dapps che si basano sulla piattaforma Ethereum. Ethereum potrebbe avere un problema di scalabilità e questo potrebbe fornire una soluzione.

Il token MATIC ha sovraperformato tutti gli altri token e ha guadagnato oltre il 10.000% di crescita in un anno. Il progetto mira ad aumentare l'adozione della criptovaluta in tutto il mondo affrontando i problemi di scalabilità su più blockchain.

Si prevede che il poligono esploderà nel 2022 in base a una serie di fattori.

Crescita senza limiti

Polygon ha registrato un aumento significativo dall'inizio del 2021, superando una resistenza di lunga data nel processo. Un record è stato raggiunto il 18 maggio quando ha raggiunto $ 2,68, un massimo storico. Questo token viene scambiato per $ 2,18 al momento della scrittura.

A causa dell'adozione della piattaforma di gioco della blockchain di Polygon, token non fungibili (NFT) e finanza decentralizzata (DeFi), la società ha visto aumentare di dieci volte la sua quota di mercato. Il token crittografico è classificato al 16° posto al mondo in base alla classifica di CoinMarketCap e ha superato $ 15 miliardi di capitalizzazione di mercato.

Dopo che MATIC ha superato il downdraft, diversi protocolli DeFi si sono ora riversati su Polygon, aumentando notevolmente il prezzo.

Caratteristiche del poligono (MATIC)

Si chiama "Internet of Blockchain di Ethereum" da molti appassionati di criptovalute ed è una piattaforma di scalabilità blockchain indiana. MATIC Network era originariamente chiamato Polygon, ma l'ambito del progetto è cresciuto e quindi il suo marchio è cambiato.

L'asset digitale è associato a una serie di tecnologie basate su blockchain, tra cui DeFi, Dapps, NFT e DAO (Organizzazioni autonome decentralizzate).

La blockchain di Ethereum e le reti compatibili sono interoperabili attraverso la rete. Utilizzando gli smart contract e la sicurezza di Ethereum, gli sviluppatori possono creare facilmente reti o sidechain standalone.

Un nuovo record è stato stabilito nell'ottobre 2021 quando Polygon ha registrato 566.516 indirizzi univoci. Polygon, la catena laterale della soluzione di ridimensionamento a basso costo di DeFi, ha registrato un aumento significativo dell'attività poiché più utenti hanno sfruttato la soluzione di ridimensionamento a basso costo.

Tim Frost, il CEO dell'app Yield:

“Le offerte di trading quasi senza commissioni di Polygon hanno offerto una boccata d'aria fresca ai trader DeFi esperti che da alcuni mesi soffrono sotto il peso dei prezzi estremamente elevati del gas [commissioni di Ethereum]."

Catena al plasma MATIC

Polygon è stato rinominato da MATIC il 9 febbraio 2021, in modo da essere riconosciuto più facilmente a livello globale. Oltre al rebranding, Polygon ha anche aggiornato il suo metaverso integrando iniziative promettenti e MATIC Plasma Chain nel sistema. Integrando la blockchain di livello uno, potremmo offrire soluzioni di ridimensionamento per NFT, DeFi, ecc.

Nei prossimi decenni, la rete di Polygon sarà in grado di scalare più facilmente e sarà possibile integrare più progetti.

Facilita gli elevati costi di transazione di Ethereum

Per aver abilitato le transazioni nello spazio crittografico, Ethereum è criticato per la sua struttura a commissioni elevate. I protocolli finanziari decentralizzati, tuttavia, possono aggirare gli elevati costi di transazione di Ethereum aggiungendo sistemi di ridimensionamento di livello 2 come Polygon, che consentiranno a Ethereum di attrarre un pubblico ancora più ampio.

Implementando l'architettura della catena laterale su Polygon, le transazioni saranno più veloci ed economiche, generando tanto atteso clamore sui prezzi e sulla percezione della rete.

Poligono: importanti collaborazioni e interessi crescenti

Su tutte le piattaforme di social media, il dominio di Polygons è aumentato del 10.000% dal 2021. Diverse istituzioni e investitori miliardari hanno notato la crescente popolarità del token, che ha portato al suo aumento del tasso di adozione.

L'aumento del prezzo e l'aumento della posizione dominante rivelano anche un crescente interesse tra investitori e istituzioni per questa valuta.

Di seguito sono riportate alcune recenti partnership di token che potrebbero portare alla sua probabile esplosione nel 2022.

Partnership con The Consulting Wing Of Infosys

Una recente partnership annunciata da Polygon include un'alleanza con l'ala di consulenza di Infosys. La società indiana Infosys è un fornitore globale di servizi IT e di consulenza tecnologica con una quotazione al NYSE. La collaborazione si chiama M-Setu. Fornisce alle aziende un modo per interagire con la blockchain di Ethereum utilizzando un bridge open source.

Collaborazione con The Trace Network

La collaborazione di Trace Network è anche un'altra collaborazione notevole che Polygon ha firmato con l'obiettivo di espandere i suoi ecosistemi DeFi e NFT. Per rendere l'utilizzo di NFT ampiamente accessibile, l'azienda spera di creare un punto di riferimento per i rivenditori. Questa partnership si concentrerà sui collegamenti di dati tra catene al fine di eliminare gli ingombranti silos blockchain.

Nel caso in cui un marchio di vendita al dettaglio acquisisca la proprietà dei propri articoli di lusso tramite NFT, Trace Network sfrutterà l'infrastruttura di livello 2 altamente scalabile di Polygon, consentendo tracciabilità, trasparenza e visibilità senza precedenti.

Il supporto dell'investitore miliardario Mark Cuban

Insieme a queste partnership, c'è un altro fattore notevole che potrebbe far esplodere Polygon nel 2022: enorme sostegno. Di recente, ha rivelato il suo investimento significativo in Polygon sul loro sito Web, che può essere visto nel loro portafoglio.

Polygon dovrebbe essere integrato in Lazy.com, una società di portafoglio che consente alle persone di visualizzare facilmente i token non fungibili (NFT). Inoltre, ritiene che la capacità di Polygon di fornire transazioni al secondo elevate sia una componente essenziale per ridurre i costi degli utenti. L'investimento dei Caraibi ha contribuito in modo significativo alla crescita spettacolare di Polygon quest'anno.

L'ha detto Mark Cuban

"Avere più TPS e tariffe gas più basse non è sufficiente. Ci deve essere un effetto di rete attuale e una crescita significativa degli utenti. Questa è una sfida per la maggior parte degli L1 e L2 perché, con poche eccezioni, il marketing nell'universo delle criptovalute è oltre il terribile . È veloce, funziona bene e, soprattutto, la loro base di utenti sta crescendo in modo esponenziale."

Poligono vale il tuo investimento?

In un breve periodo di tempo, Polygon ha registrato più di 250 app, gestito più di 60 milioni di transazioni e accolto 700.000 utenti unici. Lo sviluppo di app sulla blockchain di Ethereum è più rapido ed economico grazie a questa rete inestimabile che gli sviluppatori possono utilizzare.

Inoltre, le eccezionali prestazioni di MATIC, soprattutto durante il recente crollo del mercato, dimostrano che una criptovaluta con solide basi e supporto può probabilmente resistere a un calo dei prezzi di Bitcoin. Pertanto, il token potrebbe raggiungere livelli record nei prossimi mesi se l'utilizzo di Ethereum continua a diminuire.

Si tratta, tuttavia, di un progetto unico con tecnologia all'avanguardia e supporto ad ampio raggio da un'ampia gamma di settori. Gli esperti di criptovalute prevedono che Polygon guadagnerà ancora interesse anche se Ethereum 2.0 uscirà poiché le sue commissioni sarebbero comunque inferiori a quelle di Ethereum per lo spostamento di criptovalute sulla piattaforma.

In poche parole

Recentemente, ci sono state molte discussioni all'interno della comunità crittografica su questo token crittografico made in India. Inoltre, la popolarità e l'adozione di Ethereum hanno contribuito alla crescita fenomenale di MATIC nel 2021.

Nonostante il fatto che Polygon attualmente supporti solo catene di base di Ethereum, la rete intende aggiungere una serie di altre catene di basi nel prossimo futuro.

Polygon potrebbe esplodere entro la fine del 2022, portando più partnership e progetti in tutto il mondo grazie a tutte le sue caratteristiche eccezionali, all'aumento dei prezzi attuali e ai piani per espandere la sua rete!