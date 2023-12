Bonus spesa Natale 2023: chi può ricevere la carta prepagata e quanto vale

Considerato che in questo periodo è stata annunciata la proroga per la social card "Dedicata a te" - che permetterà di effettuare la prima transazione dal 15 dicembre - c'è chi ha ribattezzato la somma di sostegno alle famiglie in difficoltà "Bonus di Natale 2023". Alla somma una tantum si aggiungono altri 77,20 euro, utilizzabili a partire dal 15 dicembre anche per pagare i carburanti e abbonamenti del trasporto pubblico locale. Vediamo la platea dei beneficiari e come ottenere il bonus.

Bonus di Natale 2023

Prorogati i termini per l'attivazione della Carta ‘Dedicata a te'. Tutte quelle famiglie, che non erano riuscite a ritirare la Carta o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivare la card e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all'acquisto di beni alimentari o di carburante.

Con queste parole, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato la proroga dei termini per l’attivazione della Carta "Dedicata a te", una sorta di Bonus di Natale 2023, considerato che il primo acquisto potrà essere effettuato dal 15 dicembre e sicuramente rappresenterà un aiuto per le famiglie che durante le feste natalizie sentono ancora di più il peso dei rincari generalizzati dei generi alimentari.

Come si evince dalle parole del ministro Lollobrigida, il bonus è rivolto alle famiglie che, pur avendo i requisiti, non erano riuscite a disporre della somma a disposizione nella prepagata. Come ha spiegato infatti il ministro:

Su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti. Per tale motivo, il Governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte.

Il nuovo termine di attivazione

Il nuovo termine di attivazione delle carte - che, come già anticipato permettono il primo acquisto e quindi l'attivazione già dal 15 dicembre 2023 - è il 31 gennaio 2024. L'importo caricato andrà invece speso entro il 15 marzo 2024.

Ricordiamo che l'elenco aggiornato dei negozi convenzionati presso i quali è possibile effettuare gli acquisti si può trovare nell'apposita sezione sul sito dell'Inps. Tra questi figurano: Federdistribuzione, Ancc Coop, Fida Confcommercio, Ancd Conad, Fiesa Confesercenti, Coop, Unicoop, Conad, DocRoma, Supersconti Supermercati e Todis.

La platea dei beneficiari

La platea dei beneficiari è rappresentata dunque da chi non aveva in precedenza usufruito della somma di 382,50 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità presso i negozi convenzionati. Si tratta delle famiglie il cui Isee non superi i 15.000 euro.

Attenzione, il bonus non spetta invece alle famiglie che usufruiscano già di altre forme di sostegno, come ad esempio il reddito di cittadinanza o l’indennità di disoccupazione (Naspi o Discoll).

Come ottenerla

Come si ottiene la carta prepagata? Non occorre richiederla, i beneficiari della vengono individuati dall’INPS e dai Comuni che lo comunicheranno ai propri cittadini che ne hanno diritto. Ovviamente, Tutti i membri del nucleo familiare devono essere inoltre registrati nell’Anagrafe della Popolazione Residente. ​ Per il ritiro - presso qualunque ufficio postale - occorre presentare la comunicazione ricevuta, un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale.

Lo sconto del 15%

Inoltre, come ha spiegato Lollobrigida, il comparto della grande distribuzione organizzata continuerà a garantire un ulteriore sconto del 15% sugli acquisti effettuati con la carta.