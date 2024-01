Covered Warrant: aggiornamento al 29/01/2024

INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

La quarta settimana del 2024 continua il "bull market" sulle azioni e sono positivi sia gli indici USA sia gli indici europei: le performance non mentono, eccole di seguito, +0,32%% FTSEMIB40, +2,45% DAX40, +1,06% S&P500 e +0,62% NASDAQ100. Il nostro FTSE MIB fa registrare la mino performance positiva, mentre è di nuovo esplosione al rialzo per DAX e S&P in particolare. La voglia di strappare al rialzo eccome se c'è. Anche se le Banche Centrali al momento non iniziano la spirale espansiva del credito riducendo i tassi di interesse, le aspettative perchè questo si verifichi nel corso di quest'anno restano alte tra gli operatori di Borsa. I risultati delle trimestrali tra le grandi aziende USA sono stati contrastati, vedremo questa settimana cosa riporteranno le varie "megacap" tecnologiche, che potrebbero dare nuovi impulsi alla salita delle azioni. Le Figure di analisi tecniche su grafici giornalieri sotto riportate ci danno il senso del trend molto bene. La volatilità storica sta ancora risalendo ma senza forza, mentre quella implicita è ancora in diminuzione. Per ora la "tartaruga" Italia non sta inseguendo bene la "lepre" americana, per cui ci posizioniamo in trend anche su altri indici.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 26 gennaio 2024 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 26 gennaio 2024 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 26 gennaio 2024 – Fonte Pro Real Time

PRIMO TRADE - STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU DAX

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

• Covered Warrant su DAX (Performance) Index | DE000HC4CN29

• Strike 17.000 punti

• Scadenza 21.06.2024

• Codice di Negoziazione UC4CN2

• ISIN DE000HC4CN29

La strategia prevede:

• Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

Questa settimana prendiamo in considerazione anche una materia prima, ovvero il Petrolio che , come mostra figura 4 che riporta il grafico daily del future in continuous, ha rotto al rialzo con i prezzi la propria media a 200 sedute, innescando una corsa al rialzo che potrebbe portare il barile alla resistenza e alla soglia psicologica degli 80 dollari.

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su CL future continuous su Petrolio WTI al 26 gennaio 2024 – Fonte Pro Real Time

SECONDO TRADE - STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU PETROLIO

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

• Covered Warrant su NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future 6/2024 | DE000HD0X191

• Strike 80 dollari la barile

• Scadenza 16.05.2024

• Codice di Negoziazione UD0X19

• ISIN DE000HD0X191

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

CONCLUSIONI

Analisi e Grafico Risultati

Il 2024 si apre con il Report appena negativo di un punto percentuale come performance: la coppia delta neutrale dei due CW aperti due settimane fa su FTSEMIB ha chiuso in negativo di circa un punto il venerdì (stop temporale raggiunto), mentre il CW CALL sul nostro FTSEMIB ancora aperto è in guadagno ma non ha ancora raggiunto il target desiderato; il CW CALL su BPM stenta a decollare dato il titolo che non risale la china con forza. Aggiungiamo questa settimana CW CALL su DAX e Petrolio e vediamo di recuperare e di avvicinare S&P500 già positivo da inizio anno. Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.