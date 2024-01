Le 7 magnifiche del 2024: un nuovo sguardo agli ETP FAANG

Prospettive di investimento per il 2024 in un settore cruciale come quello tech, dominato da Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Alphabet, Nvidia e Tesla, note anche come FAANG.

Il 2024 appare come un anno particolarmente significativo per le Magnifiche 7, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, e gli ETP FAANG che, nel panorama finanziario del 2024 e sulla base delle performance del 2023, emergono come protagonisti indiscussi in termini di investimenti e opportunità.

Magnifiche 7 e FAANG , cosa sono?

Con il termine Magnifiche 7, o più precisamente "Magnificent Seven", si intendono alcune aziende tecnologiche, leader mondiali nel settore, note principalmente per la loro innovazione, crescita e influenza sull'economia globale. Questo gruppo è formato da:

• Microsoft

• Apple

• Amazon

• Meta (Ex Facebook)

• Nvidia

• Tesla

Tra i settori dominati dalle magnifiche 7 abbiamo l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'automazione e la mobilità elettrica.

Il termine Magnifiche 7 è un termine coniato nel mondo finanziario per indicare queste aziende il cui ruolo nell'economia globale le ha rese un punto di riferimento per gli investitori e le loro azioni sono ampiamente seguite e analizzate perché caratterizzate da una potenziale crescita. Non a caso, tutte e 7 le aziende del gruppo denominato Magnifiche 7 hanno giocato un ruolo centrale nella crescita dell'indice S&P 500.

Performance del mercato nel 2023

Le performance di mercato delle Magificant seven nel 2023 hanno avuto un impatto sull'indice S&P 500 di 1,4 punti percentuali, contribuendo alla maggior parte del suo rialzo.

Come anticipato, il gruppo delle magnifiche sette è composto dai big del settore tech, ovvero Microsoft, Amazon, Meta, la holding che controlla in gruppo Facebook, Apple, Alphabet, la holding che controlla Google, Nvidia e Tesla, queste aziende nel 2023 hanno registrato una crescita impressionante segnando alcuni record di rendimento, in particolare Nvidia e Meta hanno registrato i maggiori aumenti nel valore delle proprie azioni, con una crescita superiore al 150%.

Un fattore cruciale nelle performance positive di questi titoli è stato determinato dal boom delle intelligenze artificiali e la commercializzazione di prodotti e servizi basati su IA, fenomeno che, secondo gli analisti, dovrebbe continuare a spingere i mercati anche nel 2024.

Nel complesso, Magnifiche Sette hanno dominato i mercati finanziari, in particolare il mercato azionario e si prevede che anche nel 2024 continueranno a influenzare positivamente l'indice S&P 500, unica eccezione potrebbe essere rappresentata da Tesla che secondo gli esperti potrebbe subire un rallentamento proprio nel 2024.

Azienda Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 5 anni Variazione Percentuale YTD Apple 2.26% 53.82% 396.36% +48% Microsoft 12.24% 60.35% 274.60% +53% Alphabet 17.98% 63.35% 168.51% +46% Amazon 20.29% 80.04% 108.19% +71% Nvidia 21.51% 253.39% 1,384.74% +213% Tesla -1.29% 125.52% 1,041.87% +101% Meta 27.72% 211% 169.95% +156%

I dati mostrati in questa tabella evidenziano l'incredibile guadagno del 98% registrato dall’indice Bloomberg Magnificent 7 Total Return, un indice che si occupa espressamente di seguire l’andamento dei magnifici 7.

Il peso delle magnifiche sette sull'indice S&P 500 è tale per cui, senza queste Big Tech, la performance dell’intero indice sarebbero state inferiori di 1,4 punti percentuali, più precisamente, le performance dell'indice S&P 500 nel 2023 sono state del 24,87%, senza le Magnifiche 7 sarebbero state dell'8%.

Intelligenza artificiale e mercato

Nel 2023 le Intelligenze artificiali hanno avuto un impatto significativo sulle prestazioni delle Magnificent Seven. Più precisamente, queste aziende hanno registrato una crescita senza precedenti, che ha visto aziende come Nvidia triplicare il proprio valore, mentre Tesla, le cui performance sono state le peggiori delle magnifiche sette, lo ha "solo" raddoppiato.

Le performance delle magnifiche sette hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'indice S&P 500, cresciuto del 24,87%, e, secondo le stime, la sua crescita senza le magnifiche 7, sarebbe stata limitata all'8%.

Gli analisti ipotizzano che la tendenza al rialzo continuerà anche nel 2024 grazie alla spinta propulsiva delle IA generative che, nel 2022 ha visto il proprio debutto sui mercati e si stima che, la domanda globale di IA generative, potrebbe raggiungere un valore di oltre 300 miliardi di dollari entro il 2027.

ETP FAANG

Uno degli strumenti finanziari che hanno maggiormente catturato l'attenzione degli investitori nel 2023 sono gli ETP FAANG, uno strumento di investimento diversificato ed efficiente per investire nel settore Tech.

Nel 2023 gli ETP FAANG hanno registrato una crescita del 90,56% a tutto vantaggio degli investitori che hanno puntato sulle performance positive di Meta, Amazon, Netflix e Alphabet, aziende alla base del concetto stesso di ETP FAANG, FAANG è infatti un Acronimo per indicare Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, e sono i titoli finanziari su cui si basano gli ETP FAANG.

Più precisamente, gli ETP FAANG sono strumenti di investimento che riflettono il successo collettivo delle azioni FAANG e il loro valore è strettamente legato al valore individuale delle azioni da cui sono derivati.

Come anticipato, il 2023 è stato l'anno del boom delle IA e le aziende FAANG hanno giocato, ad eccezione di Netflix, un ruolo cruciale nel settore.

Prospettive per il 2024

Per la maggior parte degli analisti, le prospettive per il 2024 relative alle magnifiche sette risultano positive, e si prevede un prolungamento e in alcuni casi un intensificazione dei trend registrati nel 2023.

Per essere più precisi, gli esperti del settore vedono nel 2024 enormi possibilità di crescita del mercato azionario statunitense, e un incremento degli investimenti azionari, in particolare investimenti rivolti verso il settore Tech che, nel 2023 ha registrato una crescita superiore alla media e si prevede possa continuare a crescere a velocità anche superiori nel 2024.

Per gli esperti, la crescita del settore tech, in particolare delle Magnifican Seven è stato sostenuto soprattutto dalle intelligenze artificiali che, nel 2024 potrebbe vedere la propria affermazione sui mercati, in tale senso, il CES di Las Vegas a inizio gennaio ha mostrato la tendenza, dei produttori globali ad orientarsi in tale direzione e di conseguenza, si ipotizza che le aziende che hanno dominato il mercato nel 2023 continueranno a farlo anche nel 2024.

Vi sono tuttavia alcune preoccupazioni relative ad un possibile tracollo economico nel 2024, crisi che potrebbe secondo gli esperti essere affrontata con positività e si stima un "atterraggio morbido" almeno da parte delle big tech.