Borse USA aggiornano top storici, luci e ombre dal bollettino della BCE

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dai rialzi. Lo S&P 500 e il NASDAQ 100 hanno aggiornato i rispettivi massimi storici. Dal bollettino economico mensile della BCE è emerso che è probabile che l’economia dell’Eurozona abbia ristagnato nell’ultimo trimestre del 2023, a causa della prolungata debolezza del commercio mondiale e dal rafforzamento della trasmissione della politica monetaria. La BCE si aspetta che l’attività economica inizi un lento recupero nel primo trimestre del 2024.

Tuttavia, l’espansione economica del blocco europeo potrebbe risultare inferiore alle attese se gli effetti della politica monetaria si rivelassero più forti di quanto previsto. Per quanto riguarda l’inflazione, l’Eurotower sostiene che il tasso di crescita “dovrebbe attenuarsi ancora nel corso del 2024”. Tra i rischi al rialzo per l’inflazione figurano però le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, che potrebbero portare a un rialzo dei costi di energia e di trasporto nel breve termine.

Inoltre, l’inflazione potrebbe collocarsi su livelli più elevati del previsto se i salari aumentassero più di quanto atteso o i margini di profitto evidenziassero una tenuta superiore. Secondo Philip Lane, capo economista della BCE, l’istituto ha bisogno di maggiori garanzie che l’inflazione si stia muovendo verso l’obiettivo del 2% prima di procedere con i tagli dei tassi. Anche se il processo di disinflazione potrebbe essere più rapido del previsto, le prospettive a medio termine sono ancora incerte, ha spiegato.

I MARKET MOVER

L’ultima giornata di contrattazioni della settimana risulta scarna per quanto riguarda la diffusione di dati macroeconomici di rilievo. Gli operatori dei mercati finanziari monitoreranno i dati della produzione industriale dell’Italia, relativi a dicembre 2023. Fronte Banche centrali, oggi è atteso un intervento di Joachim Nagel, presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE). Per quanto riguarda le trimestrali, la settimana si conclude con la pubblicazione dei risultati di Hermes.