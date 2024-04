Si chiama Pre Match Syndrome e prima di sfide importanti in molti ne scoprono i sintomi: ecco cos’è e quali sono gli indizi da non sottovalutare. Tra i tanti tifosi e gli appassionati di sport, sono molti a soffrire di PMS ma neppure lo sanno.

Pre Match Syndrome, ecco cos’è

Prima di un derby, come quello tra Milan e Inter che mette sempre in subbuglio tifosi del diavolo e supporters del biscione, la tensione e l’adrenalina si fanno sentire con forza, sicuramente più che in altri momenti. Alla vigilia di certe partite, si sa, l’ansia gioca brutti scherzi. Insomma, ci sono sfide che contano e altre che sono fondamentali. Vale nel calcio e non solo: ci sono gare in cui la competizione si fa sentire maggiormente e così i sintomi della PMS cominciano a palesarsi più che in altre occasioni. Ma di cosa si tratta?

Le rivalità esistono da sempre in tutti gli sport e, di anno in anno, i derby ne sono la conferma. Hanno un sapore diverso, regalano emozioni (o delusioni) senza pari e scatenano tifosi da ogni dove. Tutto ciò è facilmente sintetizzato nell’acronimo PMS, cioè Pre Match Syndrome. In molti ne soffrono senza neppure saperlo. Come scoprirlo e riconoscerla? Gli appassionati più incalliti di sport agonistici potrebbero manifestare alcuni sintomi ben precisi, in particolare:

ansia e preoccupazione

tensione e stress

eccitazione e ottimismo

La PMS può manifestarsi prima di una partita importante o decisiva in cui è coinvolta la propria squadra del cuore. Si tratta di emozioni intense che si fanno sentire tra i tifosi, ma anche tra chi pratica lo sport in questione.

Perché si soffre di PMS?

Quali sono le cause di questa sindrome che accomuna sportivi e tifosi sfegatati? Perché in alcune occasioni certe emozioni si fanno sentire in maniera così accentuata? Ecco perché succede: