Inter, la seconda stella è sempre più vicina: festa scudetto a San Siro contro il Milan?

L'Inter è sempre più sola in vetta alla classifica di Serie A, con un vantaggio di 16 punti sul Milan e di 17 sulla Juventus. A 10 giornate dal termine della stagione, ciò che manca per decretare la vittoria dei nerazzurri è la certezza matematica, che potrebbe arrivare a San Siro, proprio contro i rossoneri, che vedrebbero così i loro cugini festeggiare la seconda stella proprio davanti ai loro occhi.

La seconda stella di Inter e Milan

In Serie A, ogni 10 campionati vinti, un club può fregiarsi di una stella, da apporre al proprio logo sulla divisa di gioco. In Italia solo tre squadre possono vantare questo riconoscimento: la Juventus, che con 36 scudetti vinti ha tre stelle, e le due squadre milanesi, entrambe con 19 scudetti vinti e quindi una stella, ma a un solo scudetto di distanza dall'ottenere la seconda.

Dalla stagione 2022/2023, il sogno dei tifosi meneghini è quello di conquistare la seconda stella prima dei cugini e arrivati alle porte della 29esima giornata della Serie A 2023/2024, sembra ormai chiaro chi avrà questo onore: l'Inter.

Seconda stella contro il Milan? Le possibili combinazioni

Considerato il vantaggio accumulato dai nerazzurri, che sono a 75 punti, e le partite mancanti alla fine del campionato, all'Inter bastano 15 punti per laurearsi campione d'Italia, ovvero 5 vittorie nelle prossime 10 giornate.

Considerando che le inseguitrici non perdano punti, l'Inter potrebbe vincere il campionato alla 33esima giornata, che per sfortuna dei rossoneri è il turno in cui si gioca il derby di Milano. La squadra di Pioli, per impedire che la festa scudetto sia davanti ai propri tifosi (il Milan sulla carta sarebbe la squadra di casa), dovrebbe per forza vincere la partita, perché anche in caso di pareggio, il vantaggio dell'Inter sarebbe di 16 punti, maggiore dei punti a disposizione nelle restanti partite di campionato, 15.

L'Inter può addirittura concedersi di perdere 3 punti, arrivando al derby a +13, e avere comunque la possibilità di conquistare matematicamente lo scudetto contro il Milan, vincendo la partita.

Tuttavia, qualora il Milan non riuscisse a portare a casa tutti i punti a disposizione fino a quella partita, e ne perdesse 4 per strada, l'Inter arriverebbe a San Siro già campione d'Italia, aprendo le porte ad un'altra possibile smacco per i tifosi milanisti, il cosiddetto "pasillo d'onore". Bisogna specificare però che è un'usanza assolutamente non obbligatoria e difficilmente gli uomini di Pioli lo concederanno ai rivali concittadini.

L'ultimo derby giocato

L'epilogo della corsa scudetto sembra già delineato, ma resta ancora da decidere il quando. Il Milan, che deve cercare di vincere tutte le partite restanti per assicurarsi un posto in Champions League, può sperare almeno che lo scudetto non venga festeggiato al derby. L'Inter dal canto suo arriva da un 2024 praticamente perfetto, composto esclusivamente da vittorie. Sommer, inoltre, ha subito solo in 4 partite, mantenendo la rete inviolata in tutte le altre. Non a caso, il primo portiere in Europa per clean sheet è proprio il numero 1 interista.

L'ultimo derby giocato in realtà non ha dato segnali tanto positivi. Il risultato finale è stato di 5-1, in una partita che il Milan sembrava aver riaperto dopo il gol di Leao, ma che invece ha visto dilagare i nerazzurri.