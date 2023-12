Wall Street non molla i massimi storici, oggi torna in campo l’Europa

Wall Street è stata la prima a riaprire i battenti, ieri, dopo l’interruzione per le festività natalizie. Oggi toccherà ai listini europei che potranno beneficiare del buon viatico della prima giornata di contrattazioni USA. Gli indici americani sono infatti tornati in campo di buon umore e si mantengono a un passo dai massimi storici, peraltro recentemente rinnovati dal Dow Jones Industrial.

All’interno dei listini si sono messi in luce, in particolare, il settore energetico e quello immobiliare. Tra i singoli titoli Intel ha chiuso con un guadagno di oltre il 5%. Il colosso dei chip potrebbe beneficiare di un incentivo di 3,2 miliardi di dollari da parte del governo di Israele per la costruzione di un nuovo impianto di chip presso il sito produttivo di Kiryat Gat. In controtendenza Apple, colpito dalla decisione della Commissione per il commercio internazionale degli USA che ha sospeso la vendita di Apple Watch Serie 9 e Apple Watch Ultra negli Stati Uniti per violazione di alcuni brevetti.

Le Borse europee si muoveranno in un clima festivo di bassi volumi negli ultimi tre giorni dell’anno e con scarsi impulsi dal fronte macroeconomico. Gli investitori potrebbero cercare di portare a casa parte dei guadagni incassati nel corso di un anno positivo, in special modo per il FTSE Mib che è riuscito a tornare sui massimi degli ultimi 15 anni.

I MARKET MOVER

Riaprono i mercati finanziari in Europa dopo la sospensione per la pausa natalizia. Saranno giornate caratterizzate da bassi volumi di scambio e pochi appuntamenti macroeconomici di rilievo. In particolare, tra le poche variabili in uscita oggi, da segnalare il Redbook annuale americano e l’indice manifatturiero della Fed di Richmond. Sul fronte dei titoli di Stato, attesi gli esiti del collocamento dei BTF francesi a 3, 6 e 12 mesi. Negli Stati Uniti asta del T-Note a 5 anni.