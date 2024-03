BTC recupera i 70.000 dollari e Green Bitcoin supera i 9 milioni di dollari in prevendita

Il Bitcoin è attualmente quotato a 70.561 dollari, segnando un'impennata del 5% nelle ultime 24 ore e un aumento del 10,5% nell'arco della settimana. Questo risultato arriva dopo una settimana di calo, con il Bitcoin che aveva superato per l'ultima volta i 70.000 dollari il 14 marzo.

Questo rialzo ha fatto bene anche alla prevendita del suo principale clone, il Green Bitcoin, che ha superato i 9 milioni di dollari in fase di prevendita, e nel momento in cui scriviamo, è possibile acquistare 1 token GBTC al prezzo scontato di 1,1062 dollari.

Un inizio del mese non proprio entusiasmante, ma poi…

All'inizio del mese, il valore del Bitcoin è sceso del 3% a causa dei tassi di inflazione statunitensi di febbraio, peggiori del previsto. La settimana scorsa, un improvviso crollo dell'exchange di criptovalute BitMEX ha provocato un calo del 7% del prezzo del Bitcoin.

Nonostante questi ostacoli, il Bitcoin ha cavalcato un'ondata di ottimismo da quando la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha dato il via libera ai primi ETF spot su Bitcoin a gennaio. Tuttavia, al Bitcoin manca ancora il 4,7% per raggiungere il massimo storico di 73.737 dollari, raggiunto il 14 marzo.

L'imminente halving del Bitcoin, un evento quadriennale che dimezza la ricompensa del Bitcoin per i minatori di criptovalute, ha scatenato speculazioni sul fatto che il prezzo del Bitcoin potrebbe potenzialmente raddoppiare o addirittura quadruplicare.

John O'Loghlen, amministratore delegato di Coinbase per l'Asia-Pacifico, ha informato che la recente domanda di Bitcoin è strettamente legata all'annuncio degli ETF spot su Bitcoin. Tuttavia, ha anche invitato gli investitori alla cautela, sottolineando che le performance passate non garantiscono il successo futuro.

Non solo il Bitcoin sta correndo

Anche il più ampio mercato delle criptovalute sta vivendo un'impennata, con Ethereum che ha fatto un balzo di quasi il 9% fino all'attuale prezzo di 3.630 dollari e Solana che è salito di quasi il 13% fino a un prezzo superiore a 194 dollari.

Il Bitcoin ha sfondato con decisione il livello di resistenza di 70.000 dollari, sostenuto da un rinnovato slancio rialzista. Questo segue una fase di consolidamento al di sopra dei 65.000 dollari, in cui il Bitcoin ha dimostrato resistenza e ha stabilito una solida base per la sua traiettoria al rialzo. Gli indicatori tecnici suggeriscono che il rally potrebbe estendersi verso i livelli di 73.000 e 75.000 dollari, tutto questo, favorendo ancor più la prevendita del Green Bitcoin.

Green Bitcoin: la prevendita supera i 9 milioni di dollari

La prevendita Green Bitcoin sta riscuotendo un enorme successo, capitalizzando sull'entusiasmo crescente per le criptovalute ecosostenibili. Green Bitcoin ($GBTC), un progetto blockchain eco-sostenibile, ha attirato l'attenzione degli investitori offrendo un'alternativa più efficiente dal punto di vista energetico al modello del Bitcoin.

Utilizzando protocollo di consenso Proof-of-Stake, GBTC dimostra di poter offrire un notevole risparmio in termini energetici rispetto al Bitcoin originale. Non solo si propone come un'opportunità di investimento "verde", ma offre anche un innovativo modello di staking che consente agli investitori di guadagnare rendimenti annuali notevoli.

La prevendita ha raccolto oltre 9 milioni di dollari e ha attirato più di 20.000 follower sulla sua pagina ufficiale. Con gli smart contract sottoposti a un audit per garantire la trasparenza, Green Bitcoin ha catturato l'attenzione degli investitori attenti all'impatto ambientale.

Il suo approccio innovativo potrebbe rivoluzionare lo spazio delle criptovalute, offrendo rendimenti a doppia cifra e dimostrando che è possibile unire profitto e sostenibilità.

Come funziona il Gamified Green Staking di Green Bitcoin

Il Gamified Green Staking di Green Bitcoin offre agli investitori un approccio unico che combina elementi di staking e previsione dei prezzi del Bitcoin. Gli utenti possono prevedere accuratamente il prezzo del Bitcoin e guadagnare ricompense proporzionali alla precisione delle loro previsioni.

Questo modello innovativo, che mantiene la continuità con l'eredità del Bitcoin, presenta un APY del 74% e offre bonus aggiuntivi per l'investimento a lungo termine dei token GBTC. Con una somiglianza strutturale al Bitcoin originale, il Gamified Green Staking attira gli investitori con la promessa di rendimenti attraenti e un'impronta ecologica positiva.

