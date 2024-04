Dogeverse si avvicina a 10 milioni. È questo il nuovo Dogecoin?

Investire nel fiorente mondo delle criptovalute può essere allo stesso tempo eccitante e scoraggiante. Con l’aumento dei progetti community-driven e delle meme coin, Dogeverse ha attirato l’attenzione di molti come un’opportunità allettante. In questo articolo cercheremo di capire di cosa si tratta e se $DOGEVERSE ha la possibilità di superare il valore di DOGE dopo il suo lancio ufficiale.

VAI AL SITO UFFICIALE DI DOGEVERSE

Che cos’è Dogeverse?

Dogeverse ($DOGEVERSE) è un nuovo token che segue il viaggio di un cane di nome Cosmo, capace di saltare attraverso le blockchain. È il primo token Doge a funzionare su numerose blockchain, il che lo rende una importante meme coin da tenere d’occhio.

Inoltre, è un token multi-chain che opera su Ethereum, Polygon, BNB Chain, Solana, Base e Avalanche, con l’obiettivo di unire le varie community di criptovalute in un unico grande universo crittografico. Il concetto principale di Dogeverse è quello di unire varie community, sfruttare i “meme Doge” e creare un vasto universo crittografico.

Il fascino di Dogeverse risiede nella sua proposta unica di interoperabilità e di attenzione alla community. Consentire agli utenti di spostare i propri token tra diverse blockchain offre flessibilità e un senso di unità tra diversi appassionati di criptovalute.

E per quanto riguarda la tokenomica di Dogeverse?

Il tetto di fornitura totale di token $DOGEVERSE è fissato a 200 miliardi, con il 15% allocato per la prevendita. Inoltre, la prevendita in corso dei token $DOGEVERSE rappresenta un’opportunità unica.

Questa ha quasi raggiunto i 10 milioni di dollari e nel momento in cui scriviamo, offre i token $DOGEVERSE al prezzo di $0,0003 per unità. Questo successo indica un forte potenziale di crescita, soprattutto se si considerano le alte ricompense per lo staking riservate ai primi sostenitori.

Come investire in Dogeverse

Per investire in Dogeverse basta seguire alcuni semplici passaggi:

Collegare il portafoglio crypto

Visitate il sito web della prevendita di Dogeverse e collegate il vostro portafoglio crypto. È possibile scegliere tra diverse opzioni, tra cui portafogli basati su browser come MetaMask o Trust Wallet per gli utenti desktop e applicazioni per portafogli mobili per gli utenti di smartphone.

Scegliere la rete

Una volta collegato il vostro portafoglio crypto, selezionate la rete che desiderate utilizzare per la transazione, come Ethereum, BNB Chain o Polygon. Assicuratevi che il vostro portafoglio sia compatibile con la rete scelta.

Immagine generata con Midjourney

Acquistare i token $DOGEVERSE

Decidete la quantità di token $DOGEVERSE che volete acquistare. Potete effettuare la transazione utilizzando criptovalute come ETH, BNB, MATIC o USDT. Confermate la transazione nel vostro portafoglio, tenendo presente le criptovalute necessarie per lo scambio e le eventuali commissioni di rete.

Richiedere i token

Al termine della prevendita, richiedete i vostri token $DOGEVERSE in base al portafoglio e alla catena utilizzati durante l’acquisto. Seguite i passaggi indicati nella pagina della prevendita per trasferire i token nel vostro portafoglio.

Bridge o scambio dei token

Dopo l’acquisto, avete la possibilità di effettuare il bridge o lo scambio dei vostri token. $DOGEVERSE sarà quotato su vari exchange decentralizzati (DEX) di diverse catene, consentendovi di passare da una rete all’altra utilizzando il Dogeverse Bridge.

Previsioni e prezzi

Molti esperti di criptovalute prevedono un notevole entusiasmo per le meme coin nel 2024, legato soprattutto all’evento di halving del Bitcoin che si è tenuto qualche giorno fa. Considerando il successo iniziale di Dogeverse e l’entusiasmo previsto per le meme coin, il progetto ha un buon potenziale di crescita, soprattutto per gli early adopters.

Con un riconoscimento più diffuso e un aumento degli exchange, è possibile che il valore del token $DOGEVERSE possa raggiungere 0,00065 dollari entro la fine del 2024. Inoltre, Dogeverse ha il potenziale per assistere a un’impennata del valore del suo token fino a 0,0016 dollari entro la fine del 2025, a condizione che espanda il suo ecosistema e costruisca una solida community. Con la crescita del mercato blockchain e l’interesse per i token meme, $DOGEVERSE potrebbe raggiungere 0,0071 dollari entro la fine del 2030.

Considerazioni finali

Dogeverse rappresenta un nuovo approccio alle meme coin, offrendo un’esperienza multi-chain che potrebbe potenzialmente rivoluzionare il modo in cui le community interagiscono nello spazio delle criptovalute.

Inoltre, seguendo i passi descritti in questa guida, potrete decidere con cognizione di causa se investire in Dogeverse e come. Ricordate che la chiave per investire con successo è la “due diligence” e una chiara comprensione della visione e del potenziale del progetto.

VAI ALLA PREVENDITA DI DOGEVERSE