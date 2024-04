BTC sotto i 70.000 dollari, mentre Bitcoin Minetrix vola a 13 milioni in prevendita

Il valore di Bitcoin è in calo e scende sotto la soglia dei $70.000, mentre Bitcoin Minetrix raggiunge un nuovo traguardo superando i $13 milioni nella sua fase di prevendita.

Il mondo delle criptovalute è in fermento: mentre il valore di Bitcoin si attesta al di sotto dei $70.000 e mette pressione agli investitori, una nuova luce brilla nell'orizzonte del mining digitale.

Bitcoin Minetrix, una piattaforma innovativa che sta rivoluzionando il modo in cui viene concepito il mining di Bitcoin, ha superato il sorprendente traguardo di $13 milioni nella sua fase di prevendita.

Questo successo non solo conferma l'interesse crescente degli investitori nel settore delle criptovalute, ma anche la fiducia nel potenziale di Bitcoin Minetrix nel democratizzare il processo di mining, rendendolo più accessibile e conveniente per una vasta gamma di utenti.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL TOKEN BTCMTX

Cosa sta succedendo al Bitcoin?

Il prezzo del Bitcoin ha mostrato una certa instabilità in vista del prossimo rapporto CPI degli Stati Uniti. Dopo aver raggiunto i $72.000 all'inizio della settimana, il Bitcoin è sceso a meno di $68.500 martedì. Al momento della stampa, il BTC viene scambiato a circa $68.900, in calo del 3% nelle ultime 24 ore.

Il rapporto CPI, previsto per mercoledì, dovrebbe influenzare notevolmente la politica della Federal Reserve, soprattutto per quanto riguarda i tassi di interesse. L'inflazione CPI del mese scorso è stata del 3,2%, con un CPI di base al 3,8%. Le previsioni per i prossimi dati stimano un CPI del 3,5% e un CPI di base del 3,7%.

Nonostante l'attuale incertezza, il mercato sta prendendo in seria considerazione la possibilità di un taglio dei tassi a partire da luglio. Gli economisti interpellati da Reuters prevedono che il CPI headline aumenti del 3,4% su base annua, rappresentando una leggera riduzione dell'inflazione, avvicinandosi all'obiettivo della Fed.

Non tutte le criptovalute sono in calo

La perdita di slancio del Bitcoin sta scuotendo il mercato delle criptovalute, mandando la maggior parte delle altcoin in modalità di correzione. Tuttavia, non tutte le monete stanno seguendo questa tendenza al ribasso. The Open Network (TON) e Fantom (FTM) hanno sfidato questa tendenza, aumentando ciascuno dell'8% circa.

Pertanto, la volatilità del Bitcoin in vista del rapporto CPI degli Stati Uniti evidenzia l'importanza di questo indicatore per il mercato delle criptovalute. L'andamento del CPI può influenzare le decisioni della Federal Reserve in merito ai tassi di interesse, che a loro volta possono avere un impatto significativo sul valore del Bitcoin.

Inoltre, la reazione del mercato delle criptovalute alla perdita di slancio del Bitcoin sottolinea l'interconnessione tra le diverse monete digitali, ma come detto, non tutte seguono questo trend negativo, anzi, la prevendita di Bitcoin Minetrix continua a superare ogni più rosea aspettativa.

Che cos’è Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix si distingue nel mondo delle criptovalute per la sua visione audace: rendere il mining di Bitcoin accessibile a tutti. Tradizionalmente, il mining richiede hardware costoso e consumi energetici elevati, ma Bitcoin Minetrix cambia le carte in tavola. La piattaforma introduce il concetto stake-to-mine, consentendo agli utenti di minare Bitcoin semplicemente bloccando i loro token nativi, $BTCMTX, sul sito web della piattaforma.

Questo metodo innovativo elimina la necessità di acquistare hardware costoso e dei costi energetici associati al mining tradizionale. In cambio dei token bloccati, gli utenti ricevono crediti sotto forma di token ERC20 non trasferibili, che possono essere scambiati per tempo di mining di Bitcoin cloud o una parte dei rendimenti del mining di Bitcoin.

Questo approccio non solo rende il mining più accessibile, ma offre anche agli utenti un pieno controllo decentralizzato sulla loro attività di mining. Una delle caratteristiche distintive di Bitcoin Minetrix è la sua trasparenza e facilità d'uso. Se da un lato il mining tradizionale può essere complesso e richiedere conoscenze tecniche avanzate, Bitcoin Minetrix semplifica il processo, consentendo a chiunque di parteciparvi facilmente.

La prevendita dei token di Bitcoin Minetrix ha riscosso un notevole successo, superando la cifra di $13 milioni. Questo non solo dimostra l'entusiasmo degli investitori verso il progetto, ma anche il suo promettente futuro nel panorama delle criptovalute.

In conclusione, Bitcoin Minetrix rappresenta un punto di svolta nel mondo del mining di Bitcoin. Con la sua visione audace e la sua tecnologia innovativa, la piattaforma sta ridefinendo il modo in cui il mining viene concepito e praticato. Con il suo crescente successo e il suo potenziale rivoluzionario, Bitcoin Minetrix promette di essere una forza catalizzatrice nel futuro delle criptovalute.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN MINETRIX