Anche le crypto IA partecipano alla bull run. La nuova Scotty the AI raggiunge 2 milioni

Il mercato delle criptovalute è in fermento, con il Bitcoin in procinto di raggiungere un nuovo ATH. Questo fervore si estende anche alle criptovalute basate sull'intelligenza artificiale, con un'accelerazione significativa dei loro valori di mercato.

In questo articolo, esploreremo il ruolo crescente delle crypto AI nel rally del mercato, analizzando le principali performer e le tendenze emergenti. Scopriremo come l'IA sta influenzando il panorama delle criptovalute e cosa ci riserva il futuro per questo settore in rapida evoluzione.

Le migliori crypto AI da tenere d’occhio

Internet Computer

Internet Computer, una delle criptovalute più rilevanti basate su blockchain, e si posiziona al centro dell'attenzione grazie alla sua promessa di rivoluzionare il modo in cui vengono gestite e ospitate le applicazioni web.

La sua architettura decentralizzata elimina la dipendenza da server centralizzati, consentendo agli sviluppatori di creare e distribuire applicazioni direttamente sulla blockchain. Ciò significa maggiore sicurezza, resistenza alla censura e controllo dell'utente sulle proprie informazioni digitali.

Inoltre, Internet Computer punta a ridurre i costi di hosting e di manutenzione, aprendo nuove opportunità per innovare nel settore delle applicazioni web. Con una crescente comunità di sviluppatori e sostenitori, Internet Computer continua a guadagnare slancio nel panorama delle criptovalute, promettendo un futuro più decentralizzato e aperto per l'Internet of Things.

Near Protocol

Near Protocol si distingue nel panorama delle criptovalute per la sua enfasi sulla scalabilità e sull'accessibilità per gli sviluppatori di applicazioni decentralizzate (DApp). La piattaforma Near offre un ecosistema completo per la creazione e l'esecuzione di DApp, con un'architettura che consente transazioni veloci e economiche.

Utilizzando un modello di consenso Proof of Stake (PoS), Near Protocol supera le sfide di scalabilità che affliggono molte altre blockchain, consentendo una maggiore adozione e utilizzo delle applicazioni decentralizzate.

Con una comunità attiva di sviluppatori e un forte supporto tecnologico, Near Protocol si presenta come una delle principali alternative nel settore delle criptovalute AI, offrendo un'infrastruttura affidabile e performante per la costruzione di applicazioni decentralizzate innovative e scalabili.

Injective Protocol

Injective Protocol è un'innovativa piattaforma di scambio decentralizzato progettata per offrire un'esperienza di trading senza limiti e con zero commissioni. Utilizzando tecnologie all'avanguardia come il Proof of Stake (PoS), Injective Protocol consente agli utenti di scambiare una vasta gamma di asset digitali in modo rapido, sicuro e senza intermediari.

Grazie al suo modello di consensus efficiente e alla sua architettura altamente scalabile, Injective Protocol può gestire volumi elevati di transazioni senza compromettere le prestazioni o la sicurezza della rete. Inoltre, la piattaforma offre una serie di strumenti avanzati per il trading, tra cui futures, opzioni e scambi perplessi, consentendo agli utenti di sfruttare al meglio le opportunità di mercato.

Con una crescita costante della sua comunità e un'impressionante adozione da parte degli utenti, Injective Protocol si posiziona come una delle piattaforme di trading decentralizzato più promettenti nel panorama delle criptovalute.

SingularityNET

SingularityNET rappresenta un'interessante piattaforma blockchain che unisce intelligenza artificiale (IA) e crittografia per democratizzare l'accesso all'IA. Fondata su Ethereum, offre un ecosistema decentralizzato dove gli sviluppatori possono condividere, monetizzare e combinare i loro algoritmi di IA in una rete globale.

Questo permette la creazione di applicazioni e servizi intelligenti, dall'analisi dei dati alla robotica. Il token AGI di SingularityNET alimenta l'economia della piattaforma, consentendo transazioni peer-to-peer per l'acquisto e la vendita di servizi di IA. SingularityNET mira anche a creare un'intelligenza artificiale generale (AGI) attraverso la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra i suoi partecipanti.

Con un team di sviluppatori e ricercatori impegnati, SingularityNET promette di trasformare radicalmente il modo in cui l'IA è sviluppata, distribuita e utilizzata in tutto il mondo.

Scotty the AI

Scotty the AI è un'innovativa piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che offre una vasta gamma di servizi e funzionalità. In primo luogo, Scotty the AI offre la possibilità di partecipare allo staking dei token, consentendo agli utenti di guadagnare ricompense per il blocco delle proprie risorse finanziarie nella rete.

Inoltre, la piattaforma presenta due applicazioni chiave: Scotty Chat e Scotty Swap. Scotty Chat è un assistente virtuale alimentato dall'IA che fornisce supporto e risposte immediate agli utenti su una varietà di argomenti, dall'assistenza clienti alle informazioni di base sulle criptovalute.

Scotty Swap, d'altra parte, è un protocollo di scambio decentralizzato che consente agli utenti di scambiare facilmente una vasta gamma di criptovalute direttamente sulla piattaforma, offrendo liquidità e trasparenza nel processo di trading.

Ovviamente, il tutto viene alimentato dal suo token SCOTTY, che attualmente si trova in fase di prevendita a un prezzo scontato di 0,0073 dollari. Prevendita, che trascinata anche dalla frenesia del mercato, ha già superato i 2 milioni di dollari.

