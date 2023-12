Iran e Russia, nuovi accordi commerciali e finanziari senza il dollaro

L’Iran e la Russia hanno inaugurato una nuova fase delle loro relazioni bancarie finalizzando un accordo per condurre transazioni commerciali utilizzando le loro valute nazionali, il rial e il rublo, bypassando il dollaro. Questa decisione, una mossa strategica per de-dollarizzare le loro economie, è stata finalizzata in un incontro tra i governatori delle banche centrali di entrambe le nazioni. L’accordo è visto come un enorme cambiamento nei loro rapporti commerciali, in gran parte influenzato dalle attuali sanzioni statunitensi che entrambi i paesi stanno affrontando.

Prosegue la de-dollarizzazione

Questa decisione storica può essere vista come un’estensione degli sforzi di de-dollarizzazione dell’alleanza BRICS, un gruppo di cinque grandi economie emergenti: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Anche l’Iran dovrebbe aderire all’alleanza nel 2024. L’uso delle valute nazionali nel commercio bilaterale fa parte di una tendenza globale più ampia tra le nazioni che cercano di ridurre la dipendenza dal dollaro USA a causa delle tensioni geopolitiche e delle sanzioni economiche. In questo contesto, l’accordo Iran-Russia rappresenta un passo significativo nella definizione di nuove norme commerciali internazionali.

Infrastrutture alternative e maggiore cooperazione

Oltre al cambio di valuta, Iran e Russia hanno anche esplorato l’utilizzo di infrastrutture alternative, come i sistemi interbancari non SWIFT, per facilitare le transazioni finanziarie, incluso un accordo del valore di 6,5 miliardi di rubli tra la russa Sberbank e l’iraniana Melli: una mossa intesa a rafforzare i legami commerciali e consentire all’Iran di acquistare beni essenziali dalla Russia. Inoltre, le due nazioni hanno intensificato la cooperazione militare e firmato un accordo di libero scambio, approfondendo l’integrazione delle loro economie.

Implicazioni e prospettive future

Le implicazioni di questo cambio di valuta sono di vasta portata. Anche i membri dell’Unione economica eurasiatica (EEU) guidata dalla Russia hanno firmato un vero e proprio accordo di libero scambio con l’Iran. Dopo che le sanzioni occidentali sul conflitto russo in Ucraina hanno limitato le rotte commerciali estere della Russia, l’Iran è diventato sempre più importante per la Russia. Le autorità iraniane hanno annunciato un’espansione della cooperazione militare con la Russia, compresi accordi per la fornitura di aerei da combattimento, elicotteri d’attacco e aerei da addestramento per piloti. Questo accordo per condurre scambi commerciali in valute nazionali anziché in dollari statunitensi potrebbe potenzialmente influenzare le strategie finanziarie di altre nazioni colpite in modo simile dalle politiche economiche statunitensi.