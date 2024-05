Il 7 maggio 2024 Nintendo ha rivelato finalmente la data d’uscita di Switch 2 (nome non ancora ufficiale), la tanto attesa nuova console della grande N che manderà in pensione il modello uscito nell’ormai lontano 2017. Basandoci sui leaks e sulle speculazioni attuali, esploriamo ciò che potrebbe avere in serbo la prossima incarnazione della console giapponese e la sua data d’uscita.

Le speculazioni ci parlano, in prima battuta, di una risoluzione nativa in 4K, che fa gola a molti fan: una mossa di questo tipo garantirebbe un’immersione visiva notevolmente migliorata, con dettagli più nitidi e colori brillanti.

L’upscaling 4K, brevettato da Nintendo, aggiungerebbe ulteriore valore, permettendo ai titoli meno recenti di risplendere con una nuova luce su questa console. Pensiamo solo a un The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 con una risoluzione ottimizzata…insomma, ci siamo capiti.

Oltre ai miglioramenti visivi, le informazioni trapelate suggeriscono possibili aggiornamenti hardware significativi:

Come comunicato dal presidente di Nintendo stesso, Shuntaro Furukawa, l’annuncio è previsto entro questo anno fiscale (aprile 2025). Infatti, ha dichiarato:

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…