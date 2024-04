Toncoin nella top 10 asset digitali dopo il lancio della tecnologia di scansione manuale

Il token nativo di Telegram, Toncoin, si è catapultato tra i primi 10 asset digitali per capitalizzazione di mercato, in seguito all'introduzione di una tecnologia di scansione della mano.

The Open Network (TON) Society, una community che contribuisce alla blockchain TON, ha annunciato l'8 aprile la sua collaborazione con la società di IA HumanCode per lanciare un sistema di verifica dell'identità che utilizza la tecnologia di scansione del palmo della mano. La tecnologia, che può essere utilizzata su qualsiasi smartphone o browser, è progettata per riconoscere tutte le tonalità della pelle, rendendola accessibile a tutti.

TON Society offre un milione di token TON, circa 7 milioni di dollari, come incentivo per gli utenti che verificano la propria identità. Questa mossa va di pari passo con l'integrazione dei pagamenti in Toncoin da parte di Telegram per la sua nuova iniziativa pubblicitaria.

Il nuovo prodotto pubblicitario permette agli utenti di acquistare annunci utilizzando Toncoin e offre la condivisione dei ricavi con i creator di canali pubblici con più di 1000 iscritti. L'app di messaggistica è anche passata dall'euro alla rete TON per facilitare i pagamenti dei servizi pubblicitari.

A seguito di questi sviluppi, il prezzo di TON è salito di oltre il 22% nell'ultimo giorno, spingendo TON a un massimo storico di quasi 7 dollari. Questa impennata ha aumentato la capitalizzazione di mercato di TON a oltre 23 miliardi di dollari, superando reti blockchain di rilievo come Cardano, Avalanche e Dogecoin.

Allo stesso tempo, c'è stata un'impennata significativa nell'attività di rete all'interno dell'ecosistema blockchain di TON. Secondo i dati di TonStat, il numero di portafogli attivi della blockchain Ton è salito a 1,65 milioni nell'ultimo mese.

L’importanza di questa iniziativa

Il 9 aprile Toncoin ha superato il token ADA di Cardano diventando la nona criptovaluta per capitalizzazione di mercato. L'aumento del valore e della capitalizzazione di mercato di Toncoin è stato attribuito al lancio della nuova tecnologia di scansione delle mani e all'integrazione dei pagamenti in Toncoin nell'iniziativa pubblicitaria di Telegram.

La sorprendente impennata di TON ha messo in ombra Cardano in termini di market cap, attirando le critiche del sostenitore di XRP Bill Morgan. L'impennata del valore di TON e il suo ingresso nella top 10 degli asset digitali evidenziano la crescente accettazione e adozione del token.

Inoltre, grazie a queste nuove funzionalità, TON ha stabilito un nuovo massimo storico (ATH) di 7,11 dollari il 9 aprile 2024, segnando una pietra miliare significativa per la criptovaluta associata alla popolare app di messaggistica Telegram.

Esistono alternative migliori a TON?

