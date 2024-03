Colonnine di ricarica per auto elettriche, le regole da rispettare in condominio

Le colonnine di ricarica per auto elettriche in condominio si possono installare. Ecco come fare.

La diffusione dei veicoli elettrici richiedono un adeguamento delle infrastrutture, anche in ambito condominiale.

L'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche rappresenta un passo fondamentale per agevolare la transizione elettrica e rispondere alle esigenze dei condomini che possiedono un veicolo a zero emissioni.

Colonnine ricarica auto elettriche in condominio

Le colonnine di ricarica per auto elettriche in condominio sono dispositivi installati per fornire energia ai veicoli elettrici. Possono essere posizionate in diverse aree del condominio, come:

• box auto;

• aree comuni.

Vediamo ora qual è l'iter da seguire per l'installazione.

Iter per installazione colonnine di ricarica

Le colonnine di ricarica elettrica possono essere installate nei box auto o in aree comuni del condominio. Ma qual è l'iter di installazione da seguire? Vediamolo insieme.

Innanzitutto nel caso del box auto bisogna inviare una comunicazione formale all'amministratore di condominio (si tratta di una disposizione presente nell'art. 1122 c.c.). All'amministratore invece spetta il compito di verificare che i lavori non ledano le parti comuni.

In caso di criticità oppure di divieto nel regolamento condominiale, l'amministratore convoca l'assemblea per deliberare. Si noti che l'installazione è vietata se altera il decoro architettonico, compromette l'utilizzo delle parti comuni o la stabilità del fabbricato. Inoltre, va sottolineato che il numero di colonnine non può superare le unità immobiliari.

Cosa cambia per l'installazione nelle aree comuni

Qualora si voglia installare le colonnine di ricarica per auto elettriche in condominio bisogna sempre segnalare all'amministratore l'intenzione di installare la colonnina.

Anche in questo caso l'amministratore convoca l'assemblea per ottenere l'autorizzazione. L'assemblea delibera a maggioranza qualificata (500 millesimi) in prima convocazione oppure di 334 millesimi in seconda convocazione.

Inoltre l'amministratore indirà un bando per la selezione del fornitore e la gestione della colonnina.

Chi può installare le colonnine elettriche

Molte delle colonnine di ricarica per auto elettriche - ad oggi - sono progettate e costruite per essere installate in sicurezza da qualsiasi elettricista, senza la necessità di competenze specifiche o l'intervento di personale tecnico specializzato.

Ecco alcuni dei vantaggi delle installazioni pronte all'uso:

• La stazione di ricarica arriva già pronta sul luogo di installazione, completa di tutti i componenti necessari.

• Le spese di spedizione o di montaggio incluse nel prezzo.

• La componentistica interna è già stata assemblata e collaudata.

Come scegliere il fornitore

Il primo compito è quello di valutare diversi preventivi sulle colonnine di ricarica per auto elettrica da installare in condominio. Tra gli elementi da considerare emergono:

• la tipologia di colonnina (ricarica eco-stazione, lenta oppure rapida);

• la potenza erogata e la compatibilità con l'impianto elettrico condominiale.

• i costi di installazione, manutenzione e gestione.

• la modalità di pagamento e le tariffe per la ricarica.

Quante colonnine di ricarica per condominio con superbonus

Uno dei dubbi diffusi riguarda la possibilità di installare colonnine di ricarica usufruendo del superbonus. Ma quanti dispositivi si possono installare all'interno di un condominio. Al momento la legge prevede ogni unità immobiliare può inserire un solo dispositivo.

A tal proposito, si ricordi che spetta sempre all'amministratore di condominio:

• informarsi se esistono incentivi statali e detrazioni fiscali per l'installazione di colonnine elettriche.

• supportare i condomini nella ricerca e nell'accesso alle agevolazioni.

In conclusione, l'installazione di colonnine elettriche in condominio rappresenta un investimento per il futuro e un vantaggio per tutti i condomini. Una corretta pianificazione e un'attenta valutazione delle diverse opzioni garantiscono un'installazione efficiente e conforme alle normative vigenti.